Vĩnh Long tiếp nhận 14 công dân trở về sau khi sập bẫy 'việc nhẹ lương cao'

TPO - Các công dân cho biết thấy thông tin tuyển dụng làm việc nước ngoài trên mạng xã hội, với nhu cầu tìm việc làm nên đã liên hệ, được đưa đi bằng ô tô sang Campuchia, khi đến nơi mới biết bị lừa bán.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã phối hợp tiếp nhận và đưa 14 công dân thường trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Campuchia trục xuất trở về địa phương.

Các công dân tại cơ quan công an.

Ngày 20/1, tại Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận các công dân trên. Sau khi tiếp nhận, các công dân được xác minh nhân thân, lai lịch, làm rõ thời gian, mục đích xuất cảnh, sau đó các công dân đã được người thân bảo lãnh theo quy định.

Qua làm việc, các công dân cho biết do đọc được thông tin tuyển dụng làm việc nước ngoài trên mạng xã hội và xuất phát từ nhu cầu tìm việc làm nên đã liên hệ, được đưa đến nơi làm việc bằng xe ô tô sang Campuchia, khi đến nơi mới biết bị lừa bán.

Công an làm việc với công dân.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết thời gian qua đã tiếp nhận nhiều công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh vì thiếu hiểu biết, tin theo những lời quảng cáo “việc nhẹ, lương cao” nhập cảnh trái phép sang Campuchia. Nhiều trường hợp bị giam lỏng, cưỡng ép thực hiện các hành vi gọi điện thoại lừa đảo, nếu không thực hiện sẽ bị đánh đập.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tin theo những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao, không cần trình độ”... Khi có nhu cầu việc làm, nên tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại các trung tâm giới thiệu việc làm có uy tín. Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu dụ dỗ, lôi kéo người xuất cảnh sang nước ngoài lao động trái phép, cần nhanh chóng báo với công an để ngăn chặn, xử lý kịp thời.