Công bố giải đặc biệt cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

TPO - Theo Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang, biểu trưng mà chúng ta lựa chọn hôm nay mang trong mình sự kết tinh của tư duy đột phá và tinh thần đoàn kết; vừa có tính kế thừa lịch sử hào hùng, vừa mang hơi thở hiện đại của thời đại 4.0. Đây sẽ là ngọn cờ hiệu triệu, là hình ảnh xuất hiện trang trọng nhất trên các diễn đàn của tuổi trẻ cả nước trong suốt nhiệm kỳ tới.

Sáng 4/2, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham dự chương trình có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư Nguyễn Quang Đức; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Công Tuân; Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Nguyễn Thái An; Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng; Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng Bùi Tuấn Nghĩa.

Đại biểu tham dự chương trình.

Sau một thời gian phát động và triển khai rộng rãi, cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ giới chuyên môn và cộng đồng xã hội.

Ban Tổ chức đã tiếp nhận tổng cộng 251 tác phẩm dự thi từ 125 tác giả, bao gồm cả các họa sĩ chuyên nghiệp, không chuyên, sinh viên các trường mỹ thuật và đoàn viên thanh niên từ khắp mọi miền Tổ quốc. Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt, 3 giải A và 6 giải B cho các tác phẩm xuất sắc nhất.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII không chỉ là ngày hội lớn của thanh niên, mà còn là cột mốc khẳng định sự trưởng thành của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Chính vì tầm vóc đó, việc xây dựng bộ nhận diện và các sản phẩm tuyên truyền cho Đại hội không đơn thuần là công tác mỹ thuật, mà đó là nhiệm vụ chính trị, là cách chúng ta khắc họa chân dung, khí phách và khát vọng của thanh niên Việt Nam trước Đảng và Nhân dân", chị Trang nói.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại chương trình.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp quý báu của tất cả các tác giả đã gửi bài tham gia cuộc thi. Dù đạt giải hay chưa đạt giải, mỗi tác phẩm gửi về đều chứa đựng trong đó sự tâm huyết, trách nhiệm và những tình cảm đặc biệt yêu mến dành cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Chính sự nhiệt thành sáng tạo của các đồng chí là nguồn động viên to lớn, góp phần quan trọng vào thành công chung của công tác tuyên truyền cho Đại hội.

"Tôi cũng xin nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các tác giả đã đạt giải, đặc biệt là tác giả Lý Anh Tuấn đến từ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam với tác phẩm đạt giải Đặc biệt", chị Trang nói.

Theo chị Trang, biểu trưng mà chúng ta lựa chọn hôm nay mang trong mình sự kết tinh của tư duy đột phá và tinh thần đoàn kết; vừa có tính kế thừa lịch sử hào hùng, vừa mang hơi thở hiện đại của thời đại 4.0. Đây sẽ là ngọn cờ hiệu triệu, là hình ảnh xuất hiện trang trọng nhất trên các diễn đàn của tuổi trẻ cả nước trong suốt nhiệm kỳ tới.

Với ngôn ngữ tạo hình hiện đại, sáng tạo, kết tinh được tinh thần và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, tác phẩm này đã chính thức được Ban Bí thư Trung ương Đoàn lựa chọn làm biểu trưng (Logo) chính thức của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Theo đó, biểu trưng này sẽ hiện diện trên mọi phương tiện truyền thông, các ấn phẩm và trong suốt quá trình diễn ra Đại hội, trở thành hình ảnh đại diện mang tính biểu tượng cho sức trẻ và ý chí của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho tác giả Lý Anh Tuấn đạt giải Đặc biệt.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho tác giả đạt giải A của cuộc thi tại điểm cầu Hà Nội.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư Nguyễn Quang Đức trao giải B cho các tác giả.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang tham quan khu trưng bày các tác phẩm đạt giải của cuộc thi.



Các tác giả, họa sĩ, đoàn viên thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.