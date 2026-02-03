Đảng viên trẻ kỷ nguyên số tiên phong, vững bước dưới cờ Đảng

TPO - Trong không khí kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, Nguyễn Thúy Hà Giang, Lê Văn Tiến và Vũ Thị Linh là ba trong số nhiều thủ lĩnh thanh niên – sinh viên vinh dự, tự hào được tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu. Mỗi người là một câu chuyện đẹp của người trẻ tiếp nối “nguồn gen đỏ”, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức và trí tuệ để cống hiến, vững bước tự hào dưới cờ Đảng quang vinh đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

3 đảng viên trẻ Nguyễn Thúy Hà Giang, Lê Xuân Tiến và Vũ Thị Linh.

Đảng viên tuổi 18 và khát vọng “người truyền lửa” 4.0

Nguyễn Thúy Hà Giang (SN 2005) sinh viên Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Hải Dương vinh dự được kết nạp Đảng khi tròn 18 tuổi.

Sinh ra trong một gia đình truyền thống cách mạng, lý tưởng của Đảng đến với cô “tự nhiên như hơi thở”. Hình ảnh những người thân trong gia đình tận tụy cống hiến dưới màu cờ Đảng đã trở thành những trang sách đầu đời dạy cô về lòng trung thành và sự hy sinh. Cô đã sớm xác định mục tiêu phấn đấu trở thành đảng viên, không ngừng nỗ lực trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia công tác Đoàn – Hội.

“Trở thành Đảng viên khi tròn 18 tuổi không chỉ là món quà dành tặng gia đình, mà là lời khẳng định cho sự trưởng thành, từ một học sinh ưu tú trở thành một người trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng”, Hà Giang nói.

Hà Giang nhận bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam TP Hải Phòng. Ảnh: NVCC

Đến với ngành sư phạm ngữ văn, Hà Giang không dừng lại mục tiêu trở thành một giáo viên giỏi về chuyên môn mà là một “người truyền lửa”. Những bài dạy nơi bục giảng ra được ngoài thực tiễn cuộc sống, giúp học trò yêu hơn tiếng Việt, tự hào hơn truyền thống cách mạng, văn hiến nghìn năm của dân tộc, để cùng góp sức cho quê hương đất nước.

Hà Giang luôn duy trì điểm tích lũy ở vị trí tốp đầu, liên tục đạt học bổng của nhà trường. Cô tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của Đoàn – Hội như chiến dịch Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Đông ấm vùng cao.

Đến nay, bên cạnh việc được tín nhiệm tham gia Ban Thường vụ Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn lớp K13A, Hà Giang còn đạt nhiều khen thưởng. Trong đó, có hai năm liền là “Sinh viên 5 tốt” cấp trường; giải Nhì Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên” tỉnh Hải Dương năm 2025; được tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu của tỉnh Hải Dương năm 2025 và thành phố Hải Phòng năm 2026.

Trước vận hội mới của đất nước – kỷ nguyên vươn mình, và chuẩn bị hành trang cho tương lai, nữ đảng viên trẻ đang nỗ lực làm chủ công nghệ, ứng dụng AI vào giảng dạy để tạo ra môi trường giáo dục lôi cuốn. Đồng thời, cô cũng tự trang bị kỹ năng để định hướng học sinh ứng xử văn minh trên không gian mạng, đấu tranh với các quan điểm sai trái.

“Đại hội XIV của Đảng đã mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Là một đảng viên trẻ, tôi hiểu rằng mình không thể là “người đứng bên lề” lịch sử. Nếu đất nước là một bản đại hợp xướng, thì thanh niên chính là những nốt nhạc cao vút, trẻ trung và đầy khát vọng”, Nguyễn Thúy Hà Giang bày tỏ.

Hà Giang là "hạt nhân" trong nhiều hoạt động của Đoàn Thanh niên trường. Ảnh: NVCC

Đảng viên “Sao Tháng Giêng”: Công nghệ song hành cùng y đức

Lê Xuân Tiến (SN 2002) - Bí thư Chi đoàn Y khoa K42A, Trường ĐH Y Dược Hải Phòng là người đầu tiên trong gia đình theo ngành Y. Từ nhỏ, những lần chứng kiến sự tận tâm của các y bác sĩ đã nhen nhóm trong cậu ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Cậu coi việc chọn ngành Y là một quyết định tiên phong của bản thân để cống hiến trực tiếp cho sức khỏe cộng đồng.

Trên hành trình thực hiện ước mơ làm bác sĩ, Tiến đã đạt được nhiều thành tích, danh hiệu trong học tập, rèn luyện. Cậu là đại biểu chính thức thuộc đoàn Hải Phòng tham dự hai sự kiện lớn: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII vào năm 2025.

"Khoảnh khắc tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Bác Hồ là khoảnh khắc thiêng liêng, nhắc nhở bản thân: Được kết nạp vào Đảng là điểm khởi đầu hành trình rèn luyện bền bỉ, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều", Tiến bày tỏ.

Cậu còn được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm học 2023 - 2024; T.Ư Đoàn, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng bằng khen vì thành tích có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thi đua yêu nước. Năm 2024, Tiến vinh dự được kết nạp Đảng.

Để đạt được những danh hiệu ấy, Tiến luôn tâm niệm lời dạy của Bác về việc "nói đi đôi với làm", rèn luyện từ những việc nhỏ nhất. Là một đảng viên trẻ đang gắn bó với giảng đường, cậu xác định sự gương mẫu phải thể hiện trước hết qua kết quả học tập. Bảy học kỳ liền, cậu đạt kết quả học tập từ loại Giỏi trở lên.

Bên cạnh đó, cậu hòa mình vào các chương trình, hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội, ghi dấu ấn trong những hoạt động tình nguyện ở nhiều miền đất, từ huyện đảo Cát Hải đến vùng lũ lụt Nghệ An.

Chính những chuyến đi khám chữa bệnh cho người dân nghèo, gia đình chính sách hay trẻ em vùng sâu vùng xa đã giúp cậu nhận ra rằng, "nghề Y không chỉ nằm trong bệnh viện, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi đâu người dân cần sự sẻ chia".

Đặc biệt, khi đất nước bước vào kỷ nguyên, Tiến cho rằng, đảng viên trẻ, đồng thời là đoàn viên - sinh viên phải không ngừng học hỏi, rèn luyện để vững vàng bản lĩnh chính trị, làm chủ tri thức khoa học - công nghệ, cống hiến cho cộng đồng.

Vì vậy, không chỉ nắm vững lý thuyết và thực hành lâm sàng, chàng sinh viên Y khoa còn chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng của kỷ nguyên số. Cậu tích cực khai thác tài liệu y học quốc tế, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ chẩn đoán và cập nhật xu hướng chuyển đổi số y tế. Đồng thời, cậu luôn ý thức công nghệ phải luôn song hành với y đức và tinh thần nhân văn.

Lê Xuân Tiến tham gia hoạt động tình nguyện khám bệnh tại Nghệ An. Ảnh: NVCC

Đằng sau màn hình điện thoại, laptop, công nghệ hiện đại vẫn là những sinh mạng thực. Vì vậy, song song với việc nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng số, tôi không ngừng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, tinh thần nhân văn và thái độ phục vụ người bệnh, để có thể trở thành một bác sĩ vừa vững chuyên môn, vừa đáp ứng yêu cầu của ngành Y trong thời đại mới", Lê Xuân Tiến.

Phó Bí thư chi bộ sinh viên: Trở thành nguồn nhân lực cao của đất nước

Vũ Thị Linh (SN 2004) không chỉ là gương tiêu biểu của Chi đoàn thôn La Xá (xã Nguyễn Lương Bằng, Hải Phòng) mà trong Đảng bộ Đại học Kinh tế Quốc dân với thành tích học tập, nghiên cứu và hoạt động phong trào. Hai năm liền, Linh đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Linh hiện là Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên II, tại trường. Đảm nhiệm công tác Đảng khi là sinh viên, Linh thừa nhận khó khăn lớn nhất là làm sao để các buổi sinh hoạt Đảng thực sự thiết thực, gần gũi, thu hút các đảng viên trẻ. Tuy nhiên, với sự năng động, sáng tạo và nhiệt huyết, cô đã đóng góp được nhiều sáng kiến, hoạt động của chi bộ.

Vũ Thị Linh hai năm liền đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường. Ảnh: NVCC

“Tôi luôn tâm niệm mỗi đảng viên trẻ phải là một hạt nhân tích cực. Để làm được điều đó, tôi cùng cấp ủy chi bộ đã chủ động đổi mới nội dung, gắn lý luận với thực tiễn đời sống sinh viên và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý”, Linh chia sẻ.

Nữ sinh genZ này còn ghi dấu ấn trong học tập chuyên ngành, nghiên cứu khoa học. Cô là đồng tác giả của 4 bài viết, tham luận được trình bày tại các hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế. Đáng chú ý, bài tham luận “Trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên AI và dữ liệu lớn: Nhận thức, vai trò và năng lực thích ứng với nền kinh tế số”.

Không chỉ bó hẹp trong thư viện hay giảng đường, Linh còn tích cực tham gia trên nhiều cung đường tình nguyện từ Hà Nội, Hải Phòng đến dải đất miền Trung nắng gió… và trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, Linh cho rằng trí thức trẻ không được phép đứng ngoài lề cuộc cách mạng công nghệ, cần chủ động thích ứng để cống hiến.

Vũ Thị Linh bày tỏ: "Đại hội XIV của Đảng đã đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đất nước với yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực chất lượng cao, trí thức trẻ có bản lĩnh chính trị, năng lực số và tư duy toàn cầu. Là một đảng viên trẻ, đồng thời là cũng là một đoàn viên, sinh viên, tôi nhận thức sâu sắc trách nhiệm của bản thân phải học tập tốt và chủ động rèn luyện tư duy phản biện, năng lực nghiên cứu, khả năng thích ứng với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, để phần nào đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước".