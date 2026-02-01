Gen Z tỉnh táo nhận diện, phản bác luận điệu xuyên tạc về cách mạng tinh gọn bộ máy

TPO - Từ góc nhìn của người trẻ, bạn Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Ngọc Ánh là tác giả giành giải Nhất Cuộc thi sáng tác các sản phẩm truyền thông với chủ đề “Thanh niên Chính phủ với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” năm 2025, do Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức, thu hút hơn 600 bài dự thi.

"Bóc trần" những luận điệu xuyên tạc

Trong bài viết dự thi "Tỉnh táo nhận diện, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy nhà nước hiện nay – Vai trò của Bộ Nội vụ trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy”, tác giả chỉ rõ: Lợi dụng thời điểm Đảng ta rà soát mạnh mẽ tổ chức bộ máy, các đối tượng phản động đã gia tăng xuyên tạc, bịa ra những hệ quả mà sắp xếp, tinh gọn mang lại. Các luận điệu chống phá còn gán ghép việc sáp nhập các đơn vị hành chính nhằm kích động tâm lý vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Nữ tác giả gen Z đã làm rõ bối cảnh và kết quả cuộc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong giai đoạn hiện nay để khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, làm rõ vai trò trung tâm của Bộ Nội vụ trong thiết kế và hoàn thiện thể chế.

Ngọc Ánh nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch trên không gian mạng là trách nhiệm không của riêng ai. Việc nhận diện và đấu tranh không chỉ là nhiệm vụ truyền thông mà là giải pháp quan trọng để bảo vệ niềm tin xã hội.

Nhiều đề xuất, giải pháp mang tính thực tiễn đã được nêu trong bài viết. Trong đó, có việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, các quy định về phân cấp, phân quyền, chính sách về một nền công vụ minh bạch, trách nhiệm, công bằng và liêm chính.

Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và có đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Chủ động xây dựng cơ chế phản ứng nhanh về thông tin, sớm nhận diện, bóc gỡ và vô hiệu hóa các luận điệu xuyên tạc ngay từ gốc.

Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Ánh tại lễ trao giải thưởng. Trong ảnh, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lê Thị Thủy và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác các sản phẩm truyền thông. Ảnh: Xuân Tùng

Bảo vệ bằng lý lẽ sắc bén, dẫn chứng thuyết phục và niềm tin

Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1997) hiện là một công chức trẻ, sinh hoạt tại Chi đoàn các Vụ thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ. Ngọc Ánh cho rằng, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là trách nhiệm của mỗi người trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thường xuyên tham gia và tương tác trên không gian mạng, Ngọc Ánh nhận thấy rõ những tác động hai mặt của mạng xã hội. Bên cạnh những giá trị tích cực, không gian mạng đang trở thành môi trường để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lan truyền thông tin sai lệch, xuyên tạc, bôi nhọ, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; phủ nhận những thành tựu đổi mới, thậm chí kích động tư tưởng hoài nghi, lệch lạc trong một bộ phận giới trẻ.

“Cuộc thi là cơ hội để tôi thể hiện chính kiến, góp tiếng nói phản biện có cơ sở lý luận và thực tiễn, qua đó nâng cao khả năng nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay”, Ngọc Ánh nói.

Tham gia cuộc thi, tôi mong muốn góp phần tuyên truyền, lan tỏa những giá trị đúng đắn, khẳng định tính khoa học, thực tiễn và nhân văn trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời cổ vũ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của đoàn viên, thanh niên trong việc chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng lý lẽ sắc bén, bằng dẫn chứng thuyết phục và bằng chính niềm tin được hun đúc từ thực tiễn công tác và đời sống.

Ban Tổ chức cuộc thi đã xét chọn các tác phẩm nổi bật để trao giải thưởng từ hơn 600 tác phẩm dự thi. Ảnh: Xuân Tùng