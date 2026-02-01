Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm tặng quà Tết thanh niên công nhân

TPO - Ngày 1/2, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam dự và trao quà Tết tặng thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bắc Ninh, trong khuôn khổ chương trình “Vui xuân cùng thanh niên công nhân”.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao quà Tết tặng thanh niên công nhân ở Bắc Ninh. Video: Nguyễn Thắng

Chương trình do Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công ty Cổ phần Vinahan tổ chức, thực hiện đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về tập hợp công nhân lao động và phát triển đoàn viên, hội viên tại các khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2023–2030.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm (ảnh đầu bên trái), lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tham dự chương trình.

Ảnh: Nguyễn Thắng

Hoạt động hướng tới mục tiêu chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tiếp thêm động lực để thanh niên công nhân yên tâm lao động, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương.

Phát biểu tại chương trình, anh Hà Thái Sơn – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh khẳng định, thanh niên công nhân là lực lượng quan trọng, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Thanh niên công nhân tham dự chương trình.

Việc tổ chức chương trình “Vui xuân cùng thanh niên công nhân” không chỉ là hoạt động an sinh thiết thực dịp Tết đến, xuân về, mà còn thể hiện rõ vai trò đồng hành, sẻ chia của tổ chức Đoàn, Hội đối với người lao động trẻ.

Cô đồ tặng chữ cho thanh niên công nhân tại chương trình.

“Chúng tôi mong muốn mang đến một không gian ấm áp, để mỗi thanh niên công nhân đều cảm nhận được sự quan tâm của xã hội, của tổ chức Đoàn - Hội, từ đó thêm niềm tin, động lực để nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và công việc”, anh Hà Thái Sơn chia sẻ.

Nhân dịp này, lãnh đạo Tỉnh Đoàn và Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh ghi nhận, biểu dương Công ty Cổ phần Vinahan là đơn vị tiêu biểu trong chăm lo đời sống người lao động. Đáng chú ý, Vinahan là doanh nghiệp duy nhất trên địa bàn tỉnh duy trì nền nếp nghi thức chào cờ đầu tháng trong toàn công ty – một nét đẹp văn hóa doanh nghiệp giàu ý nghĩa, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức kỷ luật cho cán bộ, công nhân viên.

Công nhân hào hứng tham gia thi gói bánh chưng tại chương trình.

Trong không khí ấm áp, rộn ràng của những ngày giáp Tết, thanh niên công nhân được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, thi gói bánh chưng, trải nghiệm góc thư pháp và các phần bốc thăm trúng thưởng sôi nổi. Chương trình cũng vinh danh những công nhân lao động xuất sắc, ghi nhận sự nỗ lực, cống hiến không ngừng trong lao động sản xuất.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm, lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tặng quà thanh niên công nhân.

Tại chương trình, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300 nghìn đồng) tặng thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và thanh niên công nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chương trình thu hút nhiều thanh niên công nhân tham gia.

Những phần quà chứa đựng sự quan tâm, động viên kịp thời, tiếp thêm hơi ấm để thanh niên công nhân đón một mùa xuân mới vui tươi, đầm ấm, thêm niềm tin vào sự đồng hành của tổ chức Đoàn – Hội trên hành trình lập thân, lập nghiệp.