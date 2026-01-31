Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

‘Áo xanh’ vượt hơn 100 km mang Xuân sẻ chia đến vùng núi Đà Nẵng

Giang Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ trung tâm thành phố, chuyến xe nghĩa tình vượt hơn 100 km lên xã miền núi Trà Đốc mang theo quà Tết, niềm vui và sự sẻ chia của tuổi trẻ Đà Nẵng đến với người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 31/1, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình “Xuân sẻ chia – Tết yêu thương” năm 2026 tại xã Trà Đốc.

tp-xuan-se-chia-5.jpg
Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng tặng quà Tết cho học sinh xã Trà Đốc.
﻿Ảnh: Giang Thanh
tp-xuan-se-chia-4.jpg
50 suất quà cùng lì xì Tết động viên các em thiếu nhi vượt khó, học tốt.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Xuân tình nguyện, chung tay xây dựng nông thôn mới, hướng về các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Từ sáng sớm, chuyến xe chở theo hàng hóa xuất phát từ trung tâm thành phố, vượt hơn 100 km đến với xã miền núi Trà Đốc. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tuổi trẻ Đà Nẵng đã mang Tết ấm, Xuân sớm đến với người dân địa phương, trao tặng những bao lì xì Tết cho các em nhỏ.

Có mặt từ sớm để chờ nhận quà Tết, ông Hồ Văn Nin (thôn 3, xã Trà Đốc) cho biết, những ngày cuối năm, các đoàn thiện nguyện đến với bà con vùng cao chính là sự động viên, sẻ chia ấm áp nhất.

tp-xuan-se-chia-9.jpg
Các em nhỏ có mặt từ sớm, háo hức chờ nhận quà.

“Bà con ở xã đa phần đều khó khăn bởi vậy, mỗi dịp Tết đến, ai cũng lo toan, chạy vạy để sắm sửa đón Tết. Những phần quà Tết sớm giúp chúng tôi an tâm phần nào”, ông Nin nói.

Đưa học sinh đến Hội trường UBND xã Trà Đốc để nhận quà Tết, cô giáo Hồ Thị Thai (trường PTDTBT THCS Lê Hồng Phong) cho hay, xã Trà Đốc là địa bàn miền núi khó khăn, bởi vậy, các em học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa.

tp-xuan-se-chia-3.jpg
tp-xuan-se-chia-8.jpg
tp-xuan-se-chia-1.jpg
tp-xuan-se-chia-6.jpg
Nhiều phần quà được đoàn công tác trao tặng cho địa phương.

“Những chiếc khăn quàng mới, tập vở mới, quà Tết, bao lì xì sẽ tiếp sức để các em nỗ lực học tập, vươn lên trở thành những công dân có ích, quay về cống hiến để góp sức xây dựng quê hương”, cô Thai chia sẻ.

Dịp này, Thành Đoàn Đà Nẵng đã trao tặng 2 máy lọc nước, 2 bồn nước cho địa phương và 1 ti vi cho trường Tiểu học hoặc Trung học cơ sở trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, những phần quà Tết, 10 bóng đèn năng lượng mặt trời, 500 hộp dầu xoa cũng được trao đến tận tay cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn công tác cũng trao tặng 50 suất quà và lì xì Tết cho các em học sinh vượt khó, học giỏi trên địa bàn.

tp-xuan-se-chia-10.jpg
tp-xuan-se-chia-12.jpg
Hành trình về nguồn tại Khu di tích Nước Oa (xã Trà Tân).

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức hành trình về nguồn, dâng hương, tưởng niệm tại Khu di tích Nước Oa (xã Trà Tân).

Hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; đồng thời thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

tp-xuan-se-chia-2.jpg
Trao tặng bóng đèn năng lượng mặt trời cho các hộ dân.

Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ thành phố nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, đồng thời cụ thể hóa việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đột phá mà Thành Đoàn Đà Nẵng đã đăng ký trong năm 2026, gắn hoạt động tình nguyện với chăm lo an sinh xã hội, hướng về các địa bàn còn nhiều khó khăn.

“Qua đó, Thành Đoàn mong muốn góp phần sẻ chia khó khăn, mang đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình cho người dân và các em thiếu nhi. Đây cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong công tác an sinh xã hội”, anh Hùng nói.

Giang Thanh
#Xuân sẻ chia #Đà Nẵng #vùng núi #quà Tết #học sinh #tình nguyện #Thành Đoàn Đà Nẵng #Xuân tình nguyện #xã miền núi Trà Đốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục