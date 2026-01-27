Nhiều hoạt động ý nghĩa trong 'Ngày Thanh niên cùng hành động' tại Hà Tĩnh

TPO - Tại Hà Tĩnh, chương trình “Ngày thanh niên cùng hành động” đã diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực và giàu ý nghĩa, như xây dựng nhà nhân ái, hỗ trợ các mô hình kinh tế của thanh niên, trao quà các hộ gia đình khó khăn, tổ chức rửa xe gây quỹ…

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chiều 26/1, Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Sơn Tây tổ chức chương trình Ngày Thanh niên cùng hành động tại xã Sơn Tây.

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã hỗ trợ khởi công xây dựng 1 nhà nhân ái; trao tặng 1 máy thở, 2 máy lọc nước cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 3 mô hình kinh tế thanh niên; trao tặng 3 ti vi, 3 bộ máy tính và 220 suất quà cho người dân, thanh thiếu nhi trên địa bàn xã Sơn Tây... Tổng nguồn lực huy động trao tặng dịp này là hơn 300 triệu đồng.

Đại diện Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cùng lãnh đạo UBND xã Sơn Tây bàn giao nhà nhân ái cho bà Nguyễn Thị Xuyến.

Hỗ trợ 3 mô hình, ý tưởng khởi nghiệp cho 3 cán bộ, đoàn viên thanh niên xã Sơn Tây, Sơn Hồng.

Trao tặng 1 máy thở oxy và 2 máy lọc nước, 3 tivi, 3 bộ máy tính và 220 suất quà cho các đơn vị, người dân, thanh thiếu nhi ở xã Sơn Tây.

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Ny Hương - Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh nhấn mạnh, để đợt thi đua đạt hiệu quả cao, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh cần bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa thành phong trào, hoạt động thiết thực; đẩy mạnh sinh hoạt chính trị “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – 95 năm tự hào” gắn với tuyên truyền nghị quyết các cấp.

Ngoài ra tập trung triển khai phong trào “Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiên phong trong kỷ nguyên mới”, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên qua các công trình, phần việc cụ thể. Đồng thời, khuyến khích đoàn viên tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, tăng cường đoàn kết, phát triển đoàn viên và tham gia xây dựng Đảng….

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đợt thi đua cao điểm được triển khai sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, Hội với nhiều nội dung thiết thực, tập trung phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, đồng hành với thanh thiếu nhi, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới.

Đoàn thanh niên Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.

Hưởng ứng chương trình "Ngày Thanh niên cùng hành động", ngay trong ngày, các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân, huy động hơn 3.500 đoàn viên, thanh niên tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và ý nghĩa. Toàn tỉnh đã triển khai xây dựng công trình tuyến đường thanh niên trị giá 35 triệu đồng, thu hút 70 đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức 4 lớp khai giảng đối tượng Đoàn cho hơn 500 thanh niên.

Nhiều hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng được triển khai rộng khắp như chương trình “Xuân biên cương - Xuân biên giới”, tổ chức gói hơn 1.500 bánh chưng xanh gây quỹ, huy động trên 140 triệu đồng, với sự tham gia của 250 đoàn viên, thanh niên; các mô hình ve chai gây quỹ, rửa xe gây quỹ, thu hút hơn 180 đoàn viên, thanh niên hưởng ứng.

Cùng ngày nhiều hoạt động được lực lượng thanh niên trên địa bàn triển khai.

Bên cạnh đó, các hoạt động chuyển đổi số được triển khai đồng bộ với hoạt động ra quân chuyển đổi số, thu hút 450 đoàn viên, thanh niên tham gia; các chương trình hiến máu tình nguyện, bán sản phẩm OCOP gây quỹ được tổ chức hiệu quả.

Thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng đồng loạt "Ngày Thanh niên cùng hành động" không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong việc cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương và chào mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.