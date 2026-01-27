Học sinh lớp 1 giành ngôi quán quân thi hát tiếng Anh

TPO - Chung kết toàn quốc cuộc thi hát tiếng Anh Light Up 2025 diễn ra với sự tranh tài của của 16 tiết mục ở hai bảng Tiểu học và THCS – THPT. Em Trần Hạ An – học sinh lớp 1 xuất sắc giành ngôi vị quán quân ở bảng của mình.

Light Up 2025 là cuộc thi hát tiếng Anh lần đầu tiên được tổ chức cho học sinh toàn hệ thống FPT Schools. Cuộc thi hướng đến khơi mở cá tính, rèn luyện năng lực ngôn ngữ và tỏa sáng trên những sân khấu chuyên nghiệp. Đồng thời, cuộc thi nhằm triển khai Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030”.

Trong các năm tiếp theo, cuộc thi được định hướng trở thành sân chơi thường niên và dự kiến sẽ mở rộng quy mô, lan tỏa giá trị tới học sinh phổ thông trên toàn quốc.

Theo Ban Tổ chức, các thí sinh tham gia cuộc thi được chuyên gia hướng dẫn, huấn luyện về phát âm tiếng Anh, thanh nhạc, vũ đạo và nghệ thuật biểu diễn.

Qua từng vòng thi, học sinh đã được phát huy tối đa năng khiếu, hoàn thiện kỹ thuật khả năng sử dụng tiếng Anh trong nghệ thuật, đồng thời rèn luyện bản lĩnh, tư duy sáng tạo và tinh thần dám thể hiện bản thân - những năng lực quan trọng cho hành trình học tập và hội nhập quốc tế.

Trong đêm Chung kết diễn ra tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội), sự kết nối giữa các khối lớp từ Tiểu học đến THPT đã tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.

Các thí sinh bảng Tiểu học ghi dấu ấn về sự chuyên nghiệp và khả năng ngôn ngữ vượt trội. Ở bảng THCS - THPT lại ghi nhận những màn trình diễn với tính chuyên môn, tư duy nghệ thuật, và sự chuyên nghiệp của các thí sinh.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Trần Hạ An (học sinh lớp 1, FPT School Huế) giành quán quân bảng Tiểu học; Nguyễn Thư Kỳ (học sinh lớp 12 FPT School Cần Thơ) trở thành quán quân bảng THCS & THPT.

Quán quân bảng Tiểu học Trần Hạ An. Ảnh: BTC

Quán quân bảng THCS - THPT Nguyễn Thư Kỳ. Ảnh: BTC