Nam sinh đầu tiên ghi tên vào Chung kết năm Olympia 26, có duyên với số 2

TPO - Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 vừa xác định được thí sinh đầu tiên sẽ tranh tài trận Chung kết năm cùng điểm cầu truyền trực tiếp đầu tiên. Đó là Trần Võ Gia Bảo ở Khánh Hòa, tình cờ với con số 2.

Trần Võ Gia Bảo (SN 2009) hiện là học sinh lớp 11 Hóa, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa.

Gia Bảo là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Hóa của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (trước đây là trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận). Nam sinh có khả năng tính nhẩm nhân, chia 2 – 3 chữ số.

Từ người về nhì, ngược dòng

Ngay tại trường quay S14 ở màn chào hỏi trận tuần, Gia Bảo đã thể hiện khả năng tính nhẩm của mình khi MC Ngọc Huy đưa ra phép tính 79 x 81 và 64 x 35.

Gia Bảo xuất hiện ở Olympia 26 trong trận tuần 2 tháng 1 quý I. Ba người cùng chơi với cậu đến từ những ngôi trường ở Hà Nội, Ninh Bình và Lạng Sơn.

Gia Bảo tạo được ưu thế dẫn đầu và cách biệt về điểm số với những người cùng chơi khi giành 90 điểm khởi động. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng bị soán ngôi ở phần thi vượt chướng ngại vật.

Hai phần thi sau là Tăng tốc và Về đích, Gia Bảo nỗ lực cải thiện điểm số. Chung cuộc Gia Bảo về nhì với 260 điểm.

Nam sinh Khánh Hòa Trần Võ Gia Bảo bước vào trận thi tháng với điểm nhì cao nhất.

“Lọt qua khe cửa hẹp”, Gia Bảo đến với trận thi tháng 1 với tấm vé thí sinh có điểm nhì cao nhất tháng.

Trong trận tháng 1, cậu khởi đầu không mấy thuận lợi, nhưng càng chơi càng hay. Từ 30 điểm xếp thứ ba đoàn đua ở phần thi Khởi động, Gia Bảo giải đáp ẩn số chướng ngại vật, nâng điểm số lên 70 và thu hẹp khoảng cách thí sinh dẫn đầu (đang có 110 điểm).

Tăng tốc thành công, ghi thêm 110 điểm, Gia Bảo vươn lên dẫn đầu đoàn đua. Ở phần thi về đích, cậu có thêm 30 điểm. Chung cuộc, nam sinh Khánh Hòa giành vòng nguyệt quế trận tháng 1 với 210 điểm (hơn thí sinh về nhì 25 điểm).

Gia Bảo ngược dòng trong trận thi tháng để vào trận quý I Olympia 26.

Đến người thứ hai của trường vào chung kết năm Olympia

Trong trận thi quý I, Trần Võ Gia Bảo thi với Nguyễn Đức Anh (THPT Nam Sách, Hải Phòng), Hoàng Anh Minh (THPT Nguyễn Huệ, TP Huế) và Nguyễn Minh Tiến (THPT Quốc Oai, Hà Nội).

Kịch bản của trận thi tuần tưởng chừng lặp lại. Gia Bảo có màn khởi động tương đối tốt, ghi 65 điểm dẫn đầu đoàn đua. Song lợi thế này nhanh chóng bị mất. Ở phần thi vượt chướng ngại vật, cậu tụt xuống vị trí thứ 2 với 75 điểm; rồi xuống vị trí thứ 3 với 135 điểm sau phần thi Tăng tốc.

Thậm chí, phần thi Về đích, Gia Bảo còn bị trừ 20 điểm khi trả lời sai ở lượt thi của Anh Minh – thí sinh đang dẫn đầu đoàn đua.

Gia Bảo giành chiến thắng trận quý cùng với hình ảnh cột điện gió.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra. Bước vào lượt thi về đích của mình, Gia Bảo với 115 điểm, đã lựa chọn 3 câu hỏi có giá trị cùng 20 điểm. Cậu ghi điểm ở câu thứ hai và câu cuối có chọn Ngôi sao hy vọng. Cậu hoàn thành lượt thi của mình với 175 điểm và soán ngôi đầu đoàn đua. Điều này được giữ nguyên đến khi trận đấu kết thúc.

Với chiến thắng trận thi quý I Đường lên đỉnh Olympia 26, Trần Võ Gia Bảo trở thành thí sinh đầu tiên ghi tên vào trận Chung kết năm Olympia 26 và mang cầu truyền hình trực tiếp về tỉnh Khánh Hòa.

Gia Bảo giành chiến thắng trận quý I.