Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Nam sinh đầu tiên ghi tên vào Chung kết năm Olympia 26, có duyên với số 2

Tường Kha
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 vừa xác định được thí sinh đầu tiên sẽ tranh tài trận Chung kết năm cùng điểm cầu truyền trực tiếp đầu tiên. Đó là Trần Võ Gia Bảo ở Khánh Hòa, tình cờ với con số 2.

Trần Võ Gia Bảo (SN 2009) hiện là học sinh lớp 11 Hóa, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa.

Gia Bảo là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Hóa của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (trước đây là trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận). Nam sinh có khả năng tính nhẩm nhân, chia 2 – 3 chữ số.

giakhanh-olympia3.jpg

Từ người về nhì, ngược dòng

Ngay tại trường quay S14 ở màn chào hỏi trận tuần, Gia Bảo đã thể hiện khả năng tính nhẩm của mình khi MC Ngọc Huy đưa ra phép tính 79 x 81 và 64 x 35.

Gia Bảo xuất hiện ở Olympia 26 trong trận tuần 2 tháng 1 quý I. Ba người cùng chơi với cậu đến từ những ngôi trường ở Hà Nội, Ninh Bình và Lạng Sơn.

Gia Bảo tạo được ưu thế dẫn đầu và cách biệt về điểm số với những người cùng chơi khi giành 90 điểm khởi động. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng bị soán ngôi ở phần thi vượt chướng ngại vật.

Hai phần thi sau là Tăng tốc và Về đích, Gia Bảo nỗ lực cải thiện điểm số. Chung cuộc Gia Bảo về nhì với 260 điểm.

tienphong-olympia-quy-giabao2.jpg
Nam sinh Khánh Hòa Trần Võ Gia Bảo bước vào trận thi tháng với điểm nhì cao nhất.

“Lọt qua khe cửa hẹp”, Gia Bảo đến với trận thi tháng 1 với tấm vé thí sinh có điểm nhì cao nhất tháng.

Trong trận tháng 1, cậu khởi đầu không mấy thuận lợi, nhưng càng chơi càng hay. Từ 30 điểm xếp thứ ba đoàn đua ở phần thi Khởi động, Gia Bảo giải đáp ẩn số chướng ngại vật, nâng điểm số lên 70 và thu hẹp khoảng cách thí sinh dẫn đầu (đang có 110 điểm).

Tăng tốc thành công, ghi thêm 110 điểm, Gia Bảo vươn lên dẫn đầu đoàn đua. Ở phần thi về đích, cậu có thêm 30 điểm. Chung cuộc, nam sinh Khánh Hòa giành vòng nguyệt quế trận tháng 1 với 210 điểm (hơn thí sinh về nhì 25 điểm).

giabao-olympia-26.jpg
Gia Bảo ngược dòng trong trận thi tháng để vào trận quý I Olympia 26.

Đến người thứ hai của trường vào chung kết năm Olympia

Trong trận thi quý I, Trần Võ Gia Bảo thi với Nguyễn Đức Anh (THPT Nam Sách, Hải Phòng), Hoàng Anh Minh (THPT Nguyễn Huệ, TP Huế) và Nguyễn Minh Tiến (THPT Quốc Oai, Hà Nội).

Kịch bản của trận thi tuần tưởng chừng lặp lại. Gia Bảo có màn khởi động tương đối tốt, ghi 65 điểm dẫn đầu đoàn đua. Song lợi thế này nhanh chóng bị mất. Ở phần thi vượt chướng ngại vật, cậu tụt xuống vị trí thứ 2 với 75 điểm; rồi xuống vị trí thứ 3 với 135 điểm sau phần thi Tăng tốc.

Thậm chí, phần thi Về đích, Gia Bảo còn bị trừ 20 điểm khi trả lời sai ở lượt thi của Anh Minh – thí sinh đang dẫn đầu đoàn đua.

tienphong-olympia-quy-giabao.jpg
Gia Bảo giành chiến thắng trận quý cùng với hình ảnh cột điện gió.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra. Bước vào lượt thi về đích của mình, Gia Bảo với 115 điểm, đã lựa chọn 3 câu hỏi có giá trị cùng 20 điểm. Cậu ghi điểm ở câu thứ hai và câu cuối có chọn Ngôi sao hy vọng. Cậu hoàn thành lượt thi của mình với 175 điểm và soán ngôi đầu đoàn đua. Điều này được giữ nguyên đến khi trận đấu kết thúc.

Với chiến thắng trận thi quý I Đường lên đỉnh Olympia 26, Trần Võ Gia Bảo trở thành thí sinh đầu tiên ghi tên vào trận Chung kết năm Olympia 26 và mang cầu truyền hình trực tiếp về tỉnh Khánh Hòa.

tienphong-olympia-quy.jpg
Gia Bảo giành chiến thắng trận quý I.

Trần Võ Gia Bảo là học sinh thứ hai của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải vào Chung kết năm Olympia.

Trước đó, 15 năm, học sinh đầu tiên của trường vào Chung kết năm Olympia là Lê Bảo Lộc. Trong trận chung kết Olympia 11, Bảo Lộc về thứ ba.

Tường Kha
#Đường lên đỉnh Olympia #Olympia 26 #sân chơi truyền hình #học sinh THPT #thí sinh #vòng nguyệt quế #chung kết năm Olympia 26 #cầu truyền hình #cầu truyền hình chung kết Olympia #Trần Võ Gia Bảo #THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải #Khánh Hoà #thủ khoa đầu vào #học sinh chuyên Hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục