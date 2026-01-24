Mang Xuân sẻ chia - Tết yêu thương đến với thiếu nhi vùng cao Tuyên Quang

Ngày 24/1, tại Tuyên Quang, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Tỉnh Đoàn Tuyên Quang và nhà tài trợ tổ chức chương trình “Xuân sẻ chia – Tết yêu thương”, mang mùa xuân ấm áp đến với thiếu nhi, học sinh và đội ngũ giáo viên vùng cao, biên giới của tỉnh. Chương trình gắn với Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam – Học tập tốt, rèn luyện chăm” tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Đội trong giáo dục, bồi dưỡng và chăm lo toàn diện cho thiếu nhi.

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, các anh, chị Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và các ban, sở, ngành, các thầy cô giáo viên Tổng phụ trách Đội và hơn 2.000 đội viên, thiếu nhi trên địa bàn.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang trao học bổng và quà Tết cho thiếu nhi các xã biên giới của tỉnh Tuyên Quang.

Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” là hành trình giáo dục bền bỉ đã được Hội đồng Đội Trung ương triển khai trong suốt nhiều năm qua tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, góp phần đồng hành cùng gia đình và nhà trường trong việc định hướng, giáo dục và phát triển toàn diện cho thiếu nhi Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương nhấn mạnh, chương trình có ý nghĩa sâu sắc khi mang hơi ấm mùa xuân, sự quan tâm, sẻ chia và động viên kịp thời tới thiếu nhi, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, các em vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất trước mắt mà còn là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu.

Khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, anh Quân cho rằng đó là đầu tư bền vững cho tương lai đất nước. Hội đồng Đội Trung ương và tổ chức Đoàn luôn kiên trì đồng hành cùng thiếu nhi thông qua những chương trình thiết thực, góp phần hình thành tri thức, kỹ năng, nhân cách và lối sống đẹp.

Anh Lê Anh Quân bày tỏ mong muốn các thầy cô, anh chị phụ trách và phụ huynh tiếp tục đồng hành, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thiếu nhi phát triển toàn diện; đồng thời trân trọng cảm ơn sự phối hợp của tỉnh Tuyên Quang và các đơn vị đồng hành, chúc chương trình lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp trong dịp Tết 2026.

Thông qua sự kết nối của Tỉnh Đoàn và hệ thống Đoàn – Đội cơ sở, Hội đồng Đội Trung ương và Báo Tiền Phong đã huy động nguồn lực xã hội trao quà Tết, học bổng cho học sinh, thiếu nhi, đặc biệt là các em ở khu vực biên giới.

Đại diện Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang đã trao 50 suất học bổng và quà Tết cho thiếu nhi các xã biên giới; trao 150 suất quà Tết cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trên địa bàn.

Trong đó, tại chương trình, Hội Đồng đội Trung ương phối hợp với Báo Tiền Phong trao biển tượng trưng quà Tết trị giá 120 triệu đồng do một số cá nhân, tổ chức trao tặng cho học sinh, thiếu nhi tại xã Hoàng Su Phì. Vào ngày 25/1, Ban tổ chức sẽ trao trực tiếp tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ngàm Đăng Vài (xã Hoàng Su Phì).

Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Báo Tiền Phong đã trao quà Tết cho thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang với tổng trị giá 120 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao 50 suất học bổng, quà Tết cho thiếu nhi các xã biên giới; 150 suất quà cho giáo viên Tổng phụ trách Đội toàn tỉnh. Tổng nguồn lực chăm lo dịp này đạt 280 triệu đồng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp sức để thiếu nhi Tuyên Quang đón Tết đoàn viên ấm áp, vững tin vươn lên học tập, rèn luyện.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang cùng thiếu nhi, học sinh gói bánh chưng tại chương trình “Xuân sẻ chia – Tết yêu thương”

Tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang Hoàng Tường Vi phát động Cuộc thi vẽ tranh tạo sân chơi sáng tạo cho học sinh tiểu học, góp phần giáo dục thẩm mỹ, bồi dưỡng tình yêu quê hương; các tác phẩm tiêu biểu sẽ được chọn xây dựng con đường bích họa thiếu nhi, lan tỏa giá trị văn hóa địa phương.