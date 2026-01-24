Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Thời trang trẻ em Việt Chiho: Hướng tới sự phát triển toàn diện và tự tin cho thế hệ mới

P.V

Không chỉ dừng lại ở những bộ trang phục, BST "Children are Hope" mà Chiho vừa trình làng tại Vietnam Iconic Awards ngày 17/01 gợi mở cách thời trang có thể đồng hành cùng sự phát triển thể chất, tâm lý và sự tự tin của trẻ em trong xã hội hiện đại.

Thời trang - “ngôn ngữ” bổ trợ cho sự phát triển tư duy và bản lĩnh

Nhiều người vẫn lầm tưởng thời trang chỉ là vẻ ngoài, nhưng đối với những người làm giáo dục và tâm lý, trang phục chính là một loại "ngôn ngữ" không lời. Cách trẻ em mặc gì, cảm thấy thế nào trong bộ đồ đó có tác động trực tiếp đến mức độ tự tin và khả năng giao tiếp xã hội. Hiểu rõ điều này, Chiho - thương hiệu được thành lập từ năm 2020 - đã gửi gắm vào từng thiết kế một tinh thần tự do và tôn trọng bản sắc cá nhân của trẻ.

1.jpg
Khoảnh khắc tự tin của mẫu nhí Chiho trên sàn diễn, phản ánh cách trang phục có thể hỗ trợ trẻ thể hiện cảm xúc và cá tính.

Thông qua những thiết kế tôn trọng sự thoải mái và cá tính riêng, Chiho tạo điều kiện để trẻ cảm thấy an toàn về mặt tâm lý, từ đó chủ động hơn trong giao tiếp và biểu đạt cảm xúc. Khi không bị áp đặt bởi hình thức hay chuẩn mực “thu nhỏ người lớn”, trang phục trở thành điểm tựa giúp trẻ dần hình thành tư duy độc lập và sự tự tin từ bên trong - nền tảng quan trọng cho việc nuôi dưỡng bản lĩnh cá nhân ngay từ những năm đầu đời.

Chiho - Thiết kế vì sự vận động và phát triển thể chất của trẻ

Trong từng giai đoạn phát triển, Chiho lựa chọn những concept thiết kế khác nhau để phản ánh nhu cầu và nhịp sống của trẻ em đương đại. Với bộ sưu tập “Children are Hope”, tinh thần năng động và vận động được đặt làm trọng tâm, như một cách nhấn mạnh vai trò của trang phục trong việc hỗ trợ trẻ em phát triển thể chất một cách tự nhiên và tích cực.

2.jpg
Thiết kế chú trọng vào sự thoải mái giúp trẻ tự do vận động, thúc đẩy thói quen sống tích cực và rèn luyện thể chất ngay từ nhỏ.

Thay vì xem thời trang chỉ là yếu tố thẩm mỹ, cách tiếp cận này coi trang phục như một “không gian chuyển động” - nơi trẻ có thể chạy nhảy, khám phá và hình thành thói quen sống tích cực ngay từ sớm. Mỗi đường cắt, phom dáng và chất liệu đều được tính toán để giảm cảm giác gò bó, tạo điều kiện cho trẻ tự do vận động trong sinh hoạt thường ngày. Khi cơ thể được giải phóng, sự tự tin và tinh thần chủ động của trẻ cũng được nuôi dưỡng song song.

Kiến tạo chuẩn mực mới cho thế hệ Gen Z và Alpha Việt Nam

Nhìn vào sự chuyển mình của thời trang nội địa, Chiho đang góp phần thiết lập những chuẩn mực mới cho thế hệ Gen Z và Alpha - những cư dân toàn cầu tương lai. Chuẩn mực ấy không chỉ nằm ở kiểu dáng sành điệu mà còn ở giá trị nhân văn và trách nhiệm với thế hệ. Thương hiệu mong muốn mỗi trẻ em Việt Nam đều có cơ hội tiếp cận với những trang phục chất lượng quốc tế ngay tại sân nhà.

3.jpg
Chiho và khát vọng xây dựng một tiêu chuẩn thời trang mới: Đẹp, chất lượng và đồng hành cùng sự trưởng thành toàn diện của trẻ em Việt.

Dấu ấn của Chiho tại sàn diễn ngày 17/01 vừa qua chính là cú hích để các bậc phụ huynh thay đổi góc nhìn về việc lựa chọn trang phục cho con em. Thay vì chạy theo những xu hướng nhất thời, việc lựa chọn những thiết kế có chiều sâu, chú trọng vào trải nghiệm và sự phát triển của trẻ đang trở thành xu hướng bền vững. Đây chính là bước đệm quan trọng để nuôi dưỡng một thế hệ trẻ dám đương đầu, không ngại thử thách. Chiho đang từng bước hiện thực hóa sứ mệnh "tất cả trẻ em Việt Nam đều được mặc tốt nhất", kiến tạo nên một diện mạo mới đầy hy vọng và sức sống cho những chủ nhân tương lai của đất nước.

P.V
#Thời trang trẻ em #Chiho #Children are Hope #phát triển toàn diện #tự tin #thời trang Việt

