Rộn ràng Ngày Thanh niên cùng hành động của tuổi trẻ toàn quân

TPO - Hòa chung không khí chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong hai ngày 24 và 25/1, tuổi trẻ Quân đội đồng loạt ra quân tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động”.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, cho biết, đây là hoạt động trọng điểm của tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chào mừng sự kiện chính trị trọng đại này; đồng thời hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 74 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội.

Chương trình Dạ hội ngoại ngữ “Chuyến tàu ngôn ngữ 2026” đặc sắc do Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức.

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Huy, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thể hiện quyết tâm của đoàn viên, thanh niên Quân đội trong “Ngày thanh niên cùng hành động” đã tạo nên phong trào hành động cách mạng rộng rãi với những hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Tổ chức Đoàn các cấp trong toàn quân đã tổ chức gần 2.400 buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, diễn đàn, dạ hội thanh niên, truyền thanh nội bộ tuyên truyền về kết quả Đại hội; tổ chức hơn 800 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Tuổi trẻ Quân đội còn thiết kế hàng chục nghìn graphic (đồ họa) thông điệp gửi Đại hội; viết, đăng tải hơn 3.000 tin, bài, video clip, với hơn 22 nghìn lượt bình luận, tương tác, chia sẻ về các hoạt động của Đoàn ở cơ sở hướng về Đại hội; 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên thay đổi giao diện, hình nền các ứng dụng trên mạng xã hội.

Tuổi trẻ Quân đội đã thiết kế hàng chục nghìn graphic (đồ họa) thông điệp gửi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Hưởng ứng sâu rộng “Ngày thanh niên cùng hành động”, 100% Đoàn cơ sở trong toàn quân phối hợp với Đoàn thanh niên các địa phương tổ chức ra quân với hơn 2.000 “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” với các hoạt động như củng cố thao trường, bãi tập, khuôn viên, cảnh quan môi trường; trồng mới, chăm sóc hơn 200 nghìn cây xanh, hàng triệu m2 thảm cỏ trong và ngoài đơn vị.

Chăm sóc, tôn tạo, chỉnh trang các khu di tích lịch sử, di tích văn hóa, nghĩa trang và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tổng dọn vệ sinh hàng trăm km đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa với hơn 200 nghìn cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia; tổ chức thăm, tặng quà, giúp đỡ 300 gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân.

Đặc biệt, tại Trường Sĩ quan Chính trị, diễn ra buổi phát động “Ngày thanh niên cùng hành động” cấp toàn quân với nhiều hoạt động mang ý nghĩa giáo dục, tuyên truyền sâu sắc với gần 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa văn nghệ, múa hát tập thể, trình diễn các vũ điệu tập thể và xếp các khối hình ý nghĩa.

Chương trình giao lưu văn nghệ đặc sắc của tuổi trẻ Lữ đoàn 87, Binh chủng Hóa học.

Diễn đàn thanh niên hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của tuổi trẻ Sư đoàn 395, Quân khu 3.

Hội thi báo tường của tuổi trẻ Quân khu 9.