Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Rộn ràng Ngày Thanh niên cùng hành động của tuổi trẻ toàn quân

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hòa chung không khí chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong hai ngày 24 và 25/1, tuổi trẻ Quân đội đồng loạt ra quân tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động”.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, cho biết, đây là hoạt động trọng điểm của tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chào mừng sự kiện chính trị trọng đại này; đồng thời hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 74 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội.

tnqd-1.jpg
Chương trình Dạ hội ngoại ngữ “Chuyến tàu ngôn ngữ 2026” đặc sắc do Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức.

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Huy, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thể hiện quyết tâm của đoàn viên, thanh niên Quân đội trong “Ngày thanh niên cùng hành động” đã tạo nên phong trào hành động cách mạng rộng rãi với những hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Tổ chức Đoàn các cấp trong toàn quân đã tổ chức gần 2.400 buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, diễn đàn, dạ hội thanh niên, truyền thanh nội bộ tuyên truyền về kết quả Đại hội; tổ chức hơn 800 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Tuổi trẻ Quân đội còn thiết kế hàng chục nghìn graphic (đồ họa) thông điệp gửi Đại hội; viết, đăng tải hơn 3.000 tin, bài, video clip, với hơn 22 nghìn lượt bình luận, tương tác, chia sẻ về các hoạt động của Đoàn ở cơ sở hướng về Đại hội; 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên thay đổi giao diện, hình nền các ứng dụng trên mạng xã hội.

tnqd-3.jpg
Tuổi trẻ Quân đội đã thiết kế hàng chục nghìn graphic (đồ họa) thông điệp gửi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Hưởng ứng sâu rộng “Ngày thanh niên cùng hành động”, 100% Đoàn cơ sở trong toàn quân phối hợp với Đoàn thanh niên các địa phương tổ chức ra quân với hơn 2.000 “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” với các hoạt động như củng cố thao trường, bãi tập, khuôn viên, cảnh quan môi trường; trồng mới, chăm sóc hơn 200 nghìn cây xanh, hàng triệu m2 thảm cỏ trong và ngoài đơn vị.

Chăm sóc, tôn tạo, chỉnh trang các khu di tích lịch sử, di tích văn hóa, nghĩa trang và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tổng dọn vệ sinh hàng trăm km đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa với hơn 200 nghìn cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia; tổ chức thăm, tặng quà, giúp đỡ 300 gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân.

Đặc biệt, tại Trường Sĩ quan Chính trị, diễn ra buổi phát động “Ngày thanh niên cùng hành động” cấp toàn quân với nhiều hoạt động mang ý nghĩa giáo dục, tuyên truyền sâu sắc với gần 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa văn nghệ, múa hát tập thể, trình diễn các vũ điệu tập thể và xếp các khối hình ý nghĩa.

tnqd-6.jpg
Chương trình giao lưu văn nghệ đặc sắc của tuổi trẻ Lữ đoàn 87, Binh chủng Hóa học.
tnqd-4.jpg
Diễn đàn thanh niên hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của tuổi trẻ Sư đoàn 395, Quân khu 3.
tnqd-5.jpg
Hội thi báo tường của tuổi trẻ Quân khu 9.
tnqd-2.jpg
Hưởng ứng “Ngày thanh niên cùng hành động”, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng đã tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông với nhiều hoạt động thiết thực.
Nguyễn Minh
#chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng #tuổi trẻ Quân đội #Ngày thanh niên cùng hành động #Tổng cục Chính trị #Trung ương Đoàn #Ban Thanh niên Quân đội #Quân đội nhân dân Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục