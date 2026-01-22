'Nhà nông trẻ' thể hiện quyết tâm từ những quyết sách 'bệ phóng' Đại hội XIV của Đảng

TPO - Hướng về Đại hội XIV của Đảng, những người trẻ đang trực tiếp “bám đất, giữ làng” và làm giàu từ nông nghiệp đặt trọn niềm tin vào những quyết sách mang tính chiến lược. Với họ, đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là "bệ phóng" để nông nghiệp Việt chuyển mình, kiến tạo thế hệ nông dân mới: văn minh, hiện đại và làm chủ công nghệ.

Bốn nhà nông trẻ xuất sắc - từng đạt giải thưởng Lương Định Của gửi gắm niềm tin, kỳ vọng tới Đại hội XIV của Đảng.

Chị Trần Thị Kim Lĩnh - Phó Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của, Nhà sáng lập thương hiệu Bảo Long Bình Thuận: Khơi thông nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn

Những định hướng lớn và quyết sách mang tính “bệ phóng” được xác định tại Đại hội XIV Đảng đã khơi dậy niềm tin mạnh mẽ, khát vọng bứt phá và hiệu triệu người trẻ cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chung sức đồng lòng đưa đất nước phát triển, vươn mình.

Chị Trần Thị Kim Lĩnh.

Là lực lượng trẻ trực tiếp làm kinh tế gắn với nông nghiệp, tôi cùng những nhà nông trẻ đặc biệt quan tâm đến những định hướng và đột phá nhằm khơi thông nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn.

Chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng Đại hội tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hoàn thiện thể chế, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong nông nghiệp. Qua đó, nông nghiệp chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang kinh tế nông nghiệp hiện đại, nâng cao giá trị nông sản, bảo đảm sinh kế bền vững cho người nông dân.

Đặc biệt, khi các nội dung đột phá chiến lược được triển khai đồng bộ, thực chất và sát với đời sống, người trẻ sẽ có thêm cơ hội khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trên chính quê hương. Nông thôn sẽ trở thành không gian phát triển năng động, nơi hội tụ của sáng tạo, đổi mới và khát vọng cống hiến, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Các nhà nông trẻ nhận thức sâu sắc rằng, mỗi chủ trương, chính sách của Đại hội đều hướng tới lợi ích lâu dài của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân. Những “bệ phóng” và “đột phá” không chỉ nhằm tạo tăng trưởng kinh tế, mà còn gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ giá trị văn hóa nông thôn và củng cố niềm tin xã hội.

Với niềm tin đó, tôi cùng các nhà nông trẻ nguyện tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; gắn sự phát triển của bản thân với sự phát triển chung của cộng đồng và đất nước.

Anh Lý Văn Minh – Giám đốc HTX Nông nghiệp Tả Củ Tỷ (Lào Cai): Quan tâm, trao cơ hội cho người trẻ tại vùng khó

Là một đảng viên trẻ đang trực tiếp làm kinh tế tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tôi đặt nhiều kỳ vọng và niềm tin Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới, thực chất và bền vững hơn cho đất nước, trong đó có những vùng còn nhiều khó khăn như Tả Củ Tỷ.

Anh Lý Văn Minh

Trước hết, có những quyết sách, hành động cụ thể, mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo, không chỉ dừng lại ở hỗ trợ an sinh mà đi sâu tạo sinh kế bền vững.

Giúp người dân tự đứng vững trên mảnh đất của mình, phát huy giá trị tài nguyên bản địa như chè shan tuyết cổ thụ, dược liệu, du lịch sinh thái…

Có những định hướng rõ ràng hơn về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế văn hóa để những mô hình kinh tế tập thể có thêm điều kiện phát triển bài bản, xây dựng thương hiệu quốc gia, vươn ra thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm, tạo cơ chế khuyến khích, bảo vệ và trao cơ hội cho những người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp nơi vùng khó.

Tôi tin rằng, khi người trẻ được tiếp cận khoa học công nghệ, chuyển đổi số, marketing hiện đại và được định hướng từ chủ trương của Đảng bằng chính sách minh bạch, ổn định, họ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt giữ nghề , giữ rừng và giữ bản sắc văn hóa.

Anh Bùi Văn Doanh - Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Sen Hồng 18 (Ninh Bình): Thế hệ nông dân mới hiện đại, văn minh

Đại hội XIV của Đảng với nhiều nội dung nhiệm vụ quan trọng thực sự là “mốc son” quan trọng mở ra kỷ nguyên phát triển mới, vươn mình của đất nước. Vận hội mới mở ra những cơ hội vàng cho những nhà nông trẻ bứt phá, có thể đưa nông sản Việt ra thế giới bằng công nghệ.

Anh Bùi Văn Doanh

Là một công dân, đảng viên đang trực tiếp sản xuất gắn với lĩnh vực nông nghiệp ở nông thôn, tôi luôn mong muốn và tin tưởng Đại hội XIV mang đến những quyết sách, hành động quan trọng tiếp tục bảo đảm môi trường chính trị, kinh tế - xã hội ổn định.

Có thêm những đột phá về chính sách chuyển đổi số, kinh tế xanh, ưu tiên phát triển nông nghiệp sinh thái và nông thôn hiện đại; cũng như hỗ trợ về thương hiệu, sở hữu trí tuệ để phát triển bền vững.

Những điều này sẽ giúp cho nhiều người trẻ gắn bó hơn, yên tâm đầu tư dài hạn với nông nghiệp, nông thôn; và hình thành thế hệ “nông dân mới”, nhà nông số đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn có thêm những chủ trương, cơ chế khuyến khích, tạo động lực, phát huy vai trò đi đầu của đảng viên trong phát triển kinh tế, lao động sản xuất; cũng như tham gia giải quyết những vấn đề “nóng” về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm…