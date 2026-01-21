Hướng về Đại hội XIV của Đảng: Doanh nhân trẻ góp sức phát triển đất nước bằng hành động cụ thể

TPO - Đại hội lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn mở ra bước chuyển có ý nghĩa chiến lược trong tư duy phát triển của đất nước. Trong kỷ nguyên vươn mình, cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam chủ động tham gia với vai trò tiên phong, thể hiện trách nhiệm của mình bằng những hành động cụ thể, cùng chung mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Phát huy nguồn lực nội sinh phát triển đất nước

Trình bày báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới; là Đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, của khát vọng vươn lên, của niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; phát huy sức mạnh văn hoá, con người thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển.

Vậy, làm thế nào để phát huy yếu tố “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, hiện thực hóa nguồn lực nội sinh trong kỷ nguyên mới thế nào? Thực tế, trong nhiều năm, khu vực đầu tư nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, xuất khẩu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển cao hơn, việc phụ thuộc quá lớn vào động lực bên ngoài bộc lộ những giới hạn rõ rệt.

Để nền kinh tế đất nước tăng tốc và phát triển bền vững không thể chỉ trông chờ ngoại lực từ bên ngoài, mà cần một nội sinh đủ mạnh. Đó chính là cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, trong đó doanh nghiệp tư nhân giữ vai trò quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, trực tiếp chuyển hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành của cải vật chất, việc làm và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Từ kinh nghiệm của nhiều quốc gia cho thấy, sự trỗi dậy của các nền kinh tế mạnh luôn gắn liền với việc nuôi dưỡng các tập đoàn nội địa có đủ năng lực cạnh tranh toàn cầu. Doanh nghiệp Việt Nam mong muốn được ưu tiên thực chất trong quy hoạch phát triển, mua sắm công và các dự án trọng điểm quốc gia, thay vì chịu bất lợi ngay trên sân nhà do các rào cản kỹ thuật hoặc cách tiếp cận còn thiên về yếu tố bên ngoài.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hiện khoảng 21.000 hội viên, tạo việc làm cho khoảng 5 triệu lao động, đạt doanh thu hằng năm trên 40 tỷ USD và đóng góp hơn 10% GDP quốc gia. Đây chính là minh chứng rõ nét cho tiềm năng của khu vực doanh nghiệp tư nhân, nếu được tổ chức tốt, dẫn dắt đúng hướng và tạo điều kiện phát triển thực chất.

Tại Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2025-2030) vừa qua, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam xác định rõ trọng tâm chiến lược là chuyển hóa tinh thần tự lực, tự cường thành các chương trình hành động cụ thể.

Đó là tập trung đẩy mạnh xúc tiến thương mại nội khối. Trung ương Hội coi đây là giải pháp nền tảng để tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam, hình thành các chuỗi cung ứng nội địa và khu vực do doanh nghiệp Việt làm chủ.

Thông qua hàng nghìn hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư đã được triển khai trong nhiệm kỳ trước, cùng các thỏa thuận hợp tác với những định chế tài chính và tập đoàn lớn, Hội hướng tới xây dựng một hệ sinh thái giao thương hiệu quả, giúp doanh nghiệp hội viên giảm từ 8–20% chi phí vận hành hằng năm, nâng cao sức cạnh tranh ngay trên thị trường trong nước.

Hội cũng đặt trọng tâm vào xây dựng các doanh nghiệp đầu đàn, có khả năng dẫn dắt ngành, dẫn dắt chuỗi giá trị và từng bước tham gia sâu hơn vào thị trường khu vực, toàn cầu.

Định hướng này gắn liền với mục tiêu đưa ít nhất 50 doanh nghiệp hội viên tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó nâng cao tỷ lệ giá trị gia tăng do doanh nghiệp Việt Nam nắm giữ, giảm dần sự phụ thuộc vào các khâu gia công, lắp ráp có giá trị thấp

Một trụ cột chiến lược quan trọng khác là phát triển nguồn nhân lực doanh nhân, coi đây là yếu tố quyết định năng lực tự chủ dài hạn của nền kinh tế. Trên nền tảng đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiên phong triển khai Chương trình đào tạo 10.000 CEO giai đoạn 2025–2030, nhằm nâng cao năng lực quản trị, tư duy chiến lược, khả năng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế cho đội ngũ doanh nhân trẻ.

Chương trình không chỉ hướng tới nâng cao năng lực cá nhân, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa về chuẩn mực quản trị và văn hóa kinh doanh trong toàn bộ khu vực doanh nghiệp tư nhân

Bên cạnh đó, Hội dành sự quan tâm đặc biệt tới doanh nghiệp nhỏ và vừa, lực lượng chiếm hơn 90% số doanh nghiệp cả nước. Các chương trình như hỗ trợ 50.000 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, 10.000 doanh nghiệp được tư vấn chuyên nghiệp hóa, hay lan tỏa mô hình “Mỗi Doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới” được triển khai nhằm mở rộng nền tảng doanh nghiệp nội địa, tạo lớp kế cận vững chắc cho khu vực kinh tế tư nhân trong dài hạn

Thông qua những bước đi này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kỳ vọng không chỉ góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát huy nguồn lực nội sinh, mà còn từng bước khẳng định vai trò của đội ngũ doanh nhân trẻ như một lực lượng chủ động, có trách nhiệm, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh.

Cuộc chuyển dịch tư duy thể chế

Trong nhiều năm qua, cải cách môi trường kinh doanh chủ yếu được tiếp cận theo hướng “tháo gỡ khó khăn”, “cắt giảm thủ tục”, “đơn giản hóa điều kiện”. Cách tiếp cận này đã tạo ra những cải thiện nhất định, song đang dần bộc lộ giới hạn khi yêu cầu phát triển ngày càng cao.

Báo cáo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại Đại hội đã nhấn mạnh: phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình; phải quyết tâm đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia; phải hành động mạnh mẽ, quyết liệt, đột phá, hiệu quả...

Đặc biệt, Báo cáo chỉ rõ: “Thể chế là "điểm nghẽn của điểm nghẽn" nhưng cũng là "đột phá của đột phá”, vì vậy phải “lấy thực thi làm thước đo”, kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, giảm tối đa thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa toàn diện và liên thông dữ liệu, lấy thời gian và chi phí của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng cải cách.

Với quyết tâm này, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng cải cách thể chế không chỉ nằm ở số lượng thủ tục được cắt giảm hay mức độ số hóa hồ sơ hành chính, mà tập trung vào hai trụ cột cốt lõi: an toàn pháp lý và không gian sáng tạo. Doanh nghiệp không sợ khó khăn thị trường, không ngại cạnh tranh, nhưng lo ngại nhất là rủi ro pháp lý phát sinh từ sự thiếu đồng bộ, thiếu ổn định hoặc hồi tố chính sách.

Trong bối cảnh đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam xác định sẽ tiếp tục có những sáng kiến trong việc triển khai Diễn đàn Kinh tế Tư nhân năm 2026 theo hướng thực chất, liên tục và gắn chặt với thực thi chính sách.

Diễn đàn không chỉ là không gian trao đổi, phản ánh kiến nghị một chiều, mà được thiết kế như một cơ chế đối thoại chính sách mở, có sự tham gia thường xuyên của các cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, hình thành kênh phản hồi đa chiều, có trách nhiệm và theo dõi đến cùng việc tiếp thu, xử lý kiến nghị.

Dự kiến, năm 2026, Diễn đàn được tổ chức theo ba vòng liên thông, bắt đầu từ đối thoại cấp địa phương, tiếp đến là các bàn tròn chiến lược cấp miền và kết thúc bằng phiên đối thoại cấp cao, nhằm bảo đảm kiến nghị chính sách được hình thành từ thực tiễn, sàng lọc theo ngành, lĩnh vực và theo dõi đến cùng trong quá trình thực thi.

Nội dung Diễn đàn không dàn trải mà tập trung vào các trụ cột phát triển chiến lược của giai đoạn 2026–2030 như: Hạ tầng quy mô lớn, tự chủ công nghệ, năng lượng - tăng trưởng xanh và hợp lực công - tư, gắn trực tiếp với các dự án, chương trình quốc gia trọng điểm.

Thông qua cách làm này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kỳ vọng VPSF 2026 sẽ trở thành không gian đối thoại chính sách thường xuyên, có trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường thể chế an toàn, ổn định và mở rộng không gian sáng tạo cho doanh nghiệp, đúng với yêu cầu lấy thực thi làm thước đo cải cách trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước

Cam kết đồng hành bằng hành động cụ thể

Trong kỷ nguyên phát triển mới, khi Tổng Bí thư yêu cầu mỗi lực lượng xã hội phải góp phần hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, doanh nhân trẻ không thể chỉ được đo bằng thước đo lợi nhuận thuần túy. Trước những mục tiêu phát triển đầy tham vọng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 của Đảng, đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam xác định rõ trách nhiệm đóng góp của mình không chỉ ở quy mô tăng trưởng, mà ở chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng.

Doanh nhân trẻ kỳ vọng trở thành lực lượng tiên phong kiến tạo các ngành công nghiệp mới, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, qua đó đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng GDP cao và ổn định.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ký kết với các đối tác

Cùng với đó, doanh nhân trẻ cam kết đầu tư dài hạn vào sản xuất, công nghệ và nguồn nhân lực, tạo việc làm chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động và thu nhập của người lao động - những yếu tố quyết định để đạt mục tiêu GDP bình quân đầu người 8.500 USD vào năm 2030.

Xa hơn, doanh nhân trẻ kỳ vọng góp phần xây dựng các thương hiệu Việt có năng lực cạnh tranh quốc tế, củng cố nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng hành cùng Nhà nước hiện thực hóa khát vọng Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và hạnh phúc.