Thủ tướng Chính phủ dự Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII

TPO - Sáng 27/11, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên trọng thể. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên trọng thể.

Đại hội vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang.

Các đại biểu tham dự Đại hội dành phút mặc niệm nạn nhân xấu số trong đợt lũ lụt ở miền Trung, Tây Nguyên vừa qua. Ảnh: Xuân Tùng

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam công bố và trao hỗ trợ khẩn cấp 6 tỉ đồng cho 6 tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Ảnh: Xuân Tùng

Trước khi khai mạc đại hội, các đại biểu đã dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân xấu số trong đợt lũ lụt ở miền Trung vừa qua. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng công bố và trao hỗ trợ khẩn cấp 6 tỉ đồng cho 6 tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt: Cao Bằng, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk.

Cùng dự phiên trọng thể Đại hội có ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; ông Hoàng Bình Quân - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Đại hội có sự tham dự của 900 đại biểu chính thức là các doanh nhân trẻ tiêu biểu, đại diện cho hơn 21.000 hội viên doanh nhân trẻ cả nước.

Các đại biểu tham dự phiên trọng thể Đại hội tham dự lễ chào cờ. Ảnh: Xuân Tùng

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII. Ảnh: Xuân Tùng

Sáu nhiệm vụ trọng tâm

Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết: Với tinh thần khát vọng cống hiến, với khẩu hiệu “Doanh nhân trẻ Việt Nam - Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị - Vững bước vào kỷ nguyên mới”, nhiệm kỳ VIII là hành trình kiến tạo vị thế mới của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu khai mạc phiên trọng thể Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Đại hội sẽ quyết định 6 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, xây dựng tổ chức Hội bền vững - chuyên nghiệp hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số, nền tảng quản trị Hội số và bộ chỉ số YBA Index; tăng cường kết nối nội khối và xây dựng thương hiệu doanh nhân trẻ Việt Nam.

Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hướng tới hội viên sẽ được triển khai mạnh mẽ nhằm tạo ra một hệ sinh thái kết nối, giao thương hiệu quả trong toàn hệ thống Hội và ngoài Hội, giúp doanh nghiệp hội viên tiết kiệm định phí hàng năm; triển khai chương trình quốc gia đào tạo 10.000 CEO có Tâm - Tầm - Tài; phát triển Tem Sao Vàng Đất Việt; tạo ra các chương trình hỗ trợ giúp hội viên giảm chi phí - tăng giá trị thực.

Đẩy mạnh quốc tế hóa, hình thành liên minh doanh nhân trẻ ASEAN; tổ chức gian hàng quốc gia tại các hội chợ quốc tế lớn.

Xây dựng nguồn lực tài chính bền vững, thành lập Quỹ phát triển Doanh nhân trẻ Việt Nam minh bạch, hiệu quả.

Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hỗ trợ 50.000 hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp; triển khai chương trình AI cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nâng cao trách nhiệm xã hội, tăng cường tham gia xây dựng chính sách, chủ động kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch và hiệu quả.

“Trên hết, chúng ta phải xây dựng văn hoá Doanh nhân trẻ Việt Nam dựa trên giá trị: Tâm - Tài - Trí - Dũng – Tín”, anh Đặng Hồng Anh nhấn mạnh.

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại Đại hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Chìa khóa để doanh nhân trẻ Việt vươn mình

Tại Đại hội đã diễn ra phần tham luận gắn với nội dung tiên phong, đổi mới sáng tạo của đội ngũ doanh nhân trẻ. Anh Nguyễn Văn Khoa - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT trao đổi về nội dung "tiên phong đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, chìa khóa để doanh nhân trẻ Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Anh Khoa cho rằng, dù khu vực tư nhân đóng góp 42% GDP và 55% tổng thu nhập xã hội trong 10 năm qua, nhưng doanh nghiệp Việt vẫn chưa thực sự "đủ khỏe" để cạnh tranh với các tập đoàn lớn toàn cầu. "Khoảng trống chiến lược" nằm ở việc đầu tư cho đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ (KHCN). Đây là yếu tố sống còn để Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình và chuyển dịch sang nền kinh tế tri thức.

Tại phiên trọng thể, Đại hội đã có các tham luận.

Từ kinh nghiệm thực chiến của FPT, anh Khoa đại diện thế hệ doanh nhân trẻ cam kết thực hiện 3 đột phá chiến lược. Cụ thể, đột phá về nhân lực, coi đây là tài sản lớn nhất quốc gia; đột phá về khoa học công nghệ và dữ liệu; đột phá mô hình kinh doanh.

Anh Khoa nêu rõ, doanh nhân trẻ phải có kỹ năng "hợp tác với AI" (trí tuệ nhân tạo), coi dữ liệu là nguồn năng lượng cạnh tranh mới. Chính phủ đang quyết liệt thúc đẩy hệ thống dữ liệu quốc gia, nếu doanh nghiệp không vận động ngay để kết nối vào năm 2026 sẽ bị lùi lại phía sau.

"Nếu nắm bắt được chuyển đổi số, Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên nhóm dẫn đầu. Doanh nhân trẻ cam kết làm chủ công nghệ, đầu tư tri thức để đưa khát vọng Việt Nam vươn tầm thế giới", anh Khoa khẳng định.