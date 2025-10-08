Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đào tạo 10.000 CEO thực chiến

TPO - Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chính thức phát động chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành, với phương pháp đào tạo đa dạng, kết hợp giữa học lý thuyết, cố vấn từ các doanh nhân thành đạt và trải nghiệm thực tế, giúp các CEO thay đổi tư duy, phát triển năng lực và mở rộng kết nối.

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức họp báo công bố Báo cáo tổng hợp Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) và giới thiệu Kế hoạch Chương trình đào tạo 10.000 Giám đốc điều hành giai đoạn 2025 - 2030.

Dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Bảo đảm khuyến nghị được phản hồi, triển khai thực chất

Báo cáo tổng hợp VPSF 2025 được xây dựng trên cơ sở gần 6.500 đại biểu tham dự, hơn 3.000 ý kiến gửi về từ cộng đồng doanh nhân tại 12 phiên đối thoại địa phương trên khắp cả nước, 4 phiên chuyên đề và 1 phiên cấp cao có sự tham dự, chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Các ý kiến đã chỉ rõ những vấn đề then chốt về thể chế, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và nội lực quản trị của doanh nghiệp.

Đồng thời, báo cáo đề xuất nhiều kiến nghị mang tính đột phá, trong đó nhấn mạnh việc triển khai chương trình đào tạo 10.000 CEO nhằm kiến tạo một thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam có đủ Tâm - Tầm - Tài để dẫn dắt sự phát triển bền vững.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2025 cho biết, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện và công bố Báo cáo tổng hợp VPSF 2025, trong đó hệ thống hóa toàn bộ các kiến nghị và đề xuất chi tiết từ cộng đồng doanh nghiệp.

Báo cáo này sẽ được gửi tới Chính phủ và các cơ quan hữu quan, làm cơ sở quan trọng phục vụ quá trình xây dựng, điều chỉnh và hoàn thiện chính sách.

Không chỉ dừng lại ở việc tổng hợp, Hội sẽ thiết lập cơ chế theo dõi, giám sát việc tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để bảo đảm những khuyến nghị của doanh nghiệp được phản hồi và triển khai thực chất", anh Đặng Hồng Anh nói.

Theo anh Đặng Hồng Anh, thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam định hướng xây dựng một kênh phản hồi chính sách trực tuyến, minh bạch và cập nhật thường xuyên, đồng thời tổ chức các phiên đối thoại định kỳ nhằm giám sát tiến độ và thúc đẩy thực thi các kiến nghị.

Đây là cam kết mạnh mẽ để các sáng kiến từ Diễn đàn không chỉ dừng lại ở báo cáo, mà thực sự đi vào đời sống chính sách, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực cho khu vực kinh tế tư nhân vươn mình phát triển.

Anh Nguyễn Tuấn Quỳnh – Trưởng Ban Thư ký VPSF 2025 trình bày báo cáo Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025. Ảnh: Xuân Tùng

Đào tạo 10.000 CEO thực tế, thực chiến

Giới thiệu về chương trình đào tạo 10.000 CEO giai đoạn 2025 - 2030, anh Trần Anh Dũng – Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, chương trình được thiết kế theo lộ trình 3 giai đoạn.

Giai đoạn khởi động và thí điểm từ Quý IV/2025 với 1.000 học viên đầu tiên. Giai đoạn tăng tốc và mở rộng từ năm 2027 - 2029 với 7.000 học viên. Giai đoạn bền vững, lan tỏa trong năm 2030 để hoàn thành mục tiêu đào tạo 10.000 CEO.

Nội dung chương trình bám sát Bộ chỉ số 8 năng lực cốt lõi của nhà lãnh đạo hiện đại, từ chiến lược kinh doanh, quản trị tài chính, nhân sự, vận hành, quản trị rủi ro, đến công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Anh Trần Anh Dũng Giới thiệu về chương trình đào tạo 10.000 CEO giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: Xuân Tùng

Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thực hiện nghi thức khởi động chương trình đào tạo 10.000 CEO. Ảnh: Xuân Tùng

Cùng chia sẻ tại chương trình, chị Phạm Thị Bích Huệ - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam mong muốn mang đến cho học viên không chỉ là kiến thức lý thuyết mà còn là công cụ thực hành và kỹ năng ứng dụng ngay tại doanh nghiệp, trở thành những CEO thực tế, thực chiến.

Đây không chỉ là một chương trình đào tạo, mà còn là hành trình kết nối, cố vấn và truyền cảm hứng, nơi mỗi doanh nhân trẻ đi trước sẽ dìu dắt hai doanh nhân mới, tạo ra một cộng đồng doanh nhân vững mạnh, đoàn kết và cùng phát triển.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng