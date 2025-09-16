Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 5 câu hỏi, 6 mong muốn với doanh nhân Việt Nam

TPO - Phát biểu tại Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 5 câu hỏi, 6 mong muốn với cộng đồng doanh nhân Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh thông điệp "Chính phủ thì đồng hành. Cán bộ thì đổi mới. Hạ tầng thì thông suốt. Thể chế thì kiến tạo. Doanh nghiệp thì tiên phong. Việt Nam phải phát triển!".

Chiều 16/9, phát biểu tại Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gợi nhắc về không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm ngày độc lập của đất nước, cùng với những chính sách an sinh xã hội chưa từng có, thể hiện sự ưu việt của chế độ và củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt nam 2025.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Thủ tướng bày tỏ niềm vui mừng khi chứng kiến sự phát triển và lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân, đặc biệt là các doanh nhân trẻ, những người mang trong mình bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần sáng tạo không ngừng.

Thủ tướng ghi nhận chủ đề của Diễn đàn là "Khai phóng tiềm năng - Kiến ​​tạo tương lai" rất hay và ý nghĩa, nhưng cần bổ sung “doanh nhân tiên phong” để làm nổi bật vai trò dẫn dắt của khu vực này. Ông đánh giá cao, trong thời gian 3 tháng, Diễn đàn đã thu hút ghi nhận 5.000 người tham gia với 3.000 ý kiến, đề xuất thể hiện tâm huyết và trách nhiệm cao đối với đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khơi dậy tinh thần tự hào và niềm tin tưởng tại Diễn đàn.

﻿Ảnh: Trọng Quân

Với tinh thần thẳng và nhiệt huyết của tuổi trẻ, Thủ tướng đã đặt ra 5 câu hỏi khơi dậy tinh thần tự hào và niềm tin tưởng về Đảng Cộng sản Việt Nam; về Nhân dân và Dân tộc; về tương lai tươi sáng của đất nước; sự tiên phong của thanh niên và tuổi trẻ Việt Nam; sự phát triển đột phát của khu vực kinh tế tư nhân. Đáp lại mỗi câu hỏi là tiếng hô "Có ạ!" và tràng pháo tay dài thể hiện sự đồng lòng và quyết tâm của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp.

6 mong muốn và 8 chữ vàng định hướng

Để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi gắm 6 mong muốn đối với cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.

Cụ thể, là doanh nhân chấp nhận chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, thể hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân kiên trì, kiên định đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tạo động lực, truyền cảm hứng cho tinh thần đại đoàn kết nối toàn dân tộc, đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế, đoàn kết trong doanh nghiệp. Thể hiện sức mạnh doanh nhân, cung cấp sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của dân tộc.

Cộng đồng doanh nhân luôn kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh ngoài nước, sức mạnh của nhà nước với sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của doanh nghiệp.

Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nhân tiếp tục đổi mới tư duy và hành động quyết định lợi ích vì lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của chính doanh nghiệp, với tầm nhìn xa rộng, nghĩ sâu làm lớn, phát triển nhanh nhưng phải bền vững.

Cùng với đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng diễn đàn 8 chữ: "Tự hào, Yêu nước, Trí tuệ, Nhân văn, Đạo đức, Hội nhập, Phát triển, Đột phá". Đây không chỉ là những giá trị cốt lõi mà còn là mục tiêu, phương châm hành động cho doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc và sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ các nhiệm vụ cụ thể và giải pháp mà Chính phủ đang và sẽ triển khai để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển.

Thủ tướng lưu ý cộng đồng doanh nhân cần thích ứng kịp thời với tình hình thế giới phức tạp, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng, nâng cao giá trị gia tăng. Làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế sáng tạo.

Doanh nhân cần tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và cách mạng công nghiệp 4.0. Góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ nhưng tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Luôn giữ vững bản lĩnh, bình tĩnh, sáng suốt trước mọi khó khăn, thách thức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Ảnh: Trọng Quân

Đối với những băn khoăn, trăn trở của doanh nghiệp về thể chế, hạ tầng, nguồn vốn, nhân lực và thủ tục hành chính..., Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết để thể chế thông thoáng; hạ tầng thông suốt; quản lý thông minh; huy động nguồn vốn.

Cụ thể, Chính phủ sẽ rà soát ban hành các luật, nghị định mới để tháo gỡ điểm nghẽn, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh đầu tư vào các dự án giao thông trọng điểm (cao tốc, đường ven biển, đường sắt, cảng biển, sân bay) để tạo không gian phát triển mới và giảm chi phí đầu vào.

Xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, số hóa công tác quản lý, chuyển đổi trạng thái từ quản lý sang kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân. Phát triển các cơ chế chính sách về trái phiếu doanh nghiệp, tín dụng ưu đãi cho khoa học công nghệ, mở rộng sandbox về fintech, thành lập các trung tâm tài chính quốc tế.

Doanh nghiệp tiên phong, Việt Nam phát triển

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và đổi mới, động lực bắt nguồn từ sự sáng tạo và đổi mới, còn sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp". Ông kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đóng góp vào việc xây dựng thể chế, chia sẻ rủi ro và cùng Chính phủ kiến tạo một môi trường kinh doanh thuận lợi nhất.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi gắm thông điệp đầy cảm hứng: "Chính phủ thì đồng hành. Cán bộ thì đổi mới. Hạ tầng thì thông suốt. Thể chế thì kiến tạo. Doanh nghiệp thì tiên phong. Việt Nam phải phát triển!".

Thủ tướng tin tưởng rằng, sự thành công của doanh nghiệp chính là thành công của đất nước, và một đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc ấm no là mục tiêu chung mà tất cả đang cùng hướng tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh đánh cồng thể hiện sự cam kết hành động của Chính phủ với cộng đồng doanh nhân.

﻿Ảnh: Trọng Quân