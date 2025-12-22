Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Thanh niên Hà Tĩnh chung tay làm 'bom hạt giống' để tái sinh rừng

Hoài Nam

TPO - Mô hình làm "bom hạt giống" không chỉ góp phần tái tạo rừng, bảo vệ môi trường sinh thái mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Hà Tĩnh đối với thiên nhiên, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

1704003939212393720.jpg
Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh﻿ lần thứ XIX, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó Đoàn thanh niên Vườn Quốc gia Vũ Quang vừa phối hợp với Trường THPT Vũ Quang tổ chức lễ ra quân triển khai mô hình “Bom hạt giống”. Ảnh: HN
4230500457392254084.jpg
2354763275283393277.jpg
Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc chung tay bảo vệ lá phổi xanh của quê hương. Trong ảnh các bạn trẻ cùng tham gia làm "bom hạt giống".
3343538739805492355.jpg
Tại buổi tổ chức hoạt động các cán bộ, viên chức Vườn Quốc gia Vũ Quang cùng đông đảo giáo viên, học sinh Trường THPT Vũ Quang đã trực tiếp tham gia quy trình sản xuất “Bom hạt giống”. Những hạt giống cây rừng bản địa như lim xanh, dổi, trám... được tuyển chọn kỹ lưỡng sau đó trộn với đất tơi xốp và phân hữu cơ theo tỉ lệ khoa học rồi nặn thành các viên nhỏ.
3585278219473684269.jpg
4029860511157365054.jpg
Theo đại diện Vườn Quốc gia Vũ Quang, quy trình làm “bom hạt giống” không chỉ đơn thuần là một hoạt động thủ công mà còn đòi hỏi những kỹ thuật lâm sinh nhất định. Lớp vỏ bọc bên ngoài được tạo từ các vật liệu tự nhiên có tác dụng giữ ẩm cho hạt giống, đồng thời bảo vệ chúng khỏi sự xâm hại của côn trùng và hạn chế tác động tiêu cực từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhờ đó, hạt giống có điều kiện nảy mầm và phát triển tốt hơn khi được gieo xuống đất.
2563212982408212549.jpg
Việc đưa học sinh trực tiếp tham gia hoạt động này được xem là một phương pháp giáo dục trực quan, sinh động và hiệu quả. Thông qua trải nghiệm thực tế, các em không chỉ được trang bị kiến thức mà còn nâng cao nhận thức về vai trò đặc biệt quan trọng của rừng trong việc điều tiết nguồn nước, bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với môi trường sống.
3245084142126126035.jpg
“Bom hạt giống” là một phương pháp góp phần phục hồi, tái sinh và làm giàu rừng. Giải pháp này do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh triển khai, hiện đang được ban quản lý rừng, ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên, chủ rừng trên địa bàn Hà Tĩnh tích cực thực hiện.
4345706912109054488.jpg
Nói về phương pháp này, đại diện Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết, "bom hạt giống" sẽ lựa chọn những hạt cây rừng bản địa dễ tái sinh (ưu tiên các cây bản địa như lim xanh, dổi...) và các loại hạt cây ăn quả có giá trị (nhãn, mít, xoài, bơ...) phù hợp với điều kiện tự nhiên trong từng khu vực. Sau đó chỉ cần trộn đất sét với phân và chút nước, nhào kỹ bằng tay rồi vo tròn lại. “Bom hạt giống” sinh trưởng dựa theo nguyên lý tự nhiên, chúng nảy mầm khi gặp trời mưa, không cần bón phân hay tưới nước.
3258083944066049505.jpg
3934676380576505615.jpg
Những “bom hạt giống” mang theo khát vọng phủ xanh rừng được các đoàn viên, thanh niên gieo xuống đất, như một thông điệp hành động.
1047474130502191546.jpg
Mô hình "bom hạt giống﻿” đang được nhiều trường học truyển khai, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
1090966539442549170.jpg
"Để góp phần đẩy nhanh tiến độ tái sinh rừng, làm giàu rừng bằng các cây có giá trị gắn với đa dạng hoá sinh học bền vững, Vườn Quốc gia Vũ Quang phối hợp cùng các trường thuộc vùng đệm phát động thu gom các loại hạt để làm "bom hạt giống". Đây là hoạt động thiết thực vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa giáo dục ý thức và trách nhiệm cho thế hệ trẻ", ông Thái Cảnh Toàn - Phó giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết.
Hoài Nam
