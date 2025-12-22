Thanh niên Hà Tĩnh chung tay làm 'bom hạt giống' để tái sinh rừng

TPO - Mô hình làm "bom hạt giống" không chỉ góp phần tái tạo rừng, bảo vệ môi trường sinh thái mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Hà Tĩnh đối với thiên nhiên, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.