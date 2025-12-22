Thanh niên Hà Tĩnh chung tay làm 'bom hạt giống' để tái sinh rừng

TPO - Mô hình làm "bom hạt giống" không chỉ góp phần tái tạo rừng, bảo vệ môi trường sinh thái mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Hà Tĩnh đối với thiên nhiên, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.
Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc chung tay bảo vệ lá phổi xanh của quê hương. Trong ảnh các bạn trẻ cùng tham gia làm "bom hạt giống".
Theo đại diện Vườn Quốc gia Vũ Quang, quy trình làm “bom hạt giống” không chỉ đơn thuần là một hoạt động thủ công mà còn đòi hỏi những kỹ thuật lâm sinh nhất định. Lớp vỏ bọc bên ngoài được tạo từ các vật liệu tự nhiên có tác dụng giữ ẩm cho hạt giống, đồng thời bảo vệ chúng khỏi sự xâm hại của côn trùng và hạn chế tác động tiêu cực từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhờ đó, hạt giống có điều kiện nảy mầm và phát triển tốt hơn khi được gieo xuống đất.
Những “bom hạt giống” mang theo khát vọng phủ xanh rừng được các đoàn viên, thanh niên gieo xuống đất, như một thông điệp hành động.