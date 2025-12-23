348 đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên Chính phủ lần thứ I

TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ diễn ra với 348 đại biểu đại diện cho gần 200.000 đoàn viên, thanh niên của 51 cơ sở Đoàn trực thuộc.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ diễn ra ngày 30/12 tới, tại Hà Nội.

Đại hội có chủ đề: “Tuổi trẻ Chính phủ tự hào, vững tin theo Đảng, xây hoài bão lớn, đoàn kết, tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”.

Nhiều kỳ vọng, đề xuất đã được tuổi trẻ Chính phủ gửi tới Đại hội.

Với tinh thần hành động "Khát vọng, cống hiến - Tiên phong, kiến tạo - Đoàn kết, phát triển", Đại hội không chỉ là diễn đàn để đánh giá kết quả, mà còn là sự kiện chính trị quan trọng để tuổi trẻ Chính phủ quyết tâm biến Nghị quyết Đại hội thành hành động cụ thể, khẳng định vị thế xung kích trong công cuộc xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động và phục vụ.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tổng kết chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên Chính phủ từ khi thành lập đến thời điểm tổ chức Đại hội; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và đóng góp ý kiến sửa đổi Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu Đại hội sẽ tham dự Lễ báo công dâng Bác; triển lãm đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các cơ sở Đoàn trực thuộc trong giai đoạn 2022 - 2025.

Hướng đến sự kiện chính quan trọng này, tuổi trẻ Chính phủ đã cùng thay avatar chào mừng và bày tỏ quyết tâm của thế hệ thanh niên Chính phủ: tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia, xung kích xây dựng Chính phủ số, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Đồng thời, lan toả thông điệp thế hệ trẻ hôm nay trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cần có niềm tự tin, tự hào để có khát vọng cống hiến và tiên phong kiến tạo tương lai phồn vinh.