Gốm dưỡng sinh đạt giải Nhất thi ý tưởng khởi nghiệp Bắc Ninh

TPO - Những ý tưởng khởi nghiệp gắn với đời sống xanh, công nghệ sạch và nhu cầu thực tiễn của xã hội được vinh danh tại cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức.

Chiều 22/12, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh tổ chức liên hoan cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Nổi bật trong số đó là ý tưởng gốm dưỡng sinh đa công năng của chị Đoàn Minh Ngọc – đoàn viên xã Phù Lãng, đã đạt giải Nhất cuộc thi.

Xuất thân từ gia đình có 4 thế hệ gắn bó với nghề gốm truyền thống, chị Đoàn Minh Ngọc không chọn lối đi quen thuộc. Thay vào đó, chị miệt mài tìm tòi, nghiên cứu để phát triển dòng gốm dưỡng sinh đa công năng làm từ hệ men sinh thái, có khả năng lưu hương, khử mùi, thân thiện với môi trường.

Chia sẻ với phóng viên, chị Ngọc cho biết ý tưởng nảy sinh rất đời thường. “Trong quá trình cắm hoa, tôi nhận thấy nước để lâu trong bình gốm thường có mùi. Từ đó, tôi nghĩ đến việc nghiên cứu dòng men có khả năng khử mùi, sau này phát triển thành gốm lưu hương”, chị Ngọc nói.

Trao giải Nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng

Theo chị Ngọc, dòng sản phẩm hướng tới lối sống xanh, sạch, phù hợp với xu hướng tiêu dùng bền vững. Nhờ sự khác biệt, sản phẩm nhanh chóng được thị trường đón nhận. Mỗi năm, chị bán ra hàng nghìn sản phẩm, trở thành người duy nhất trong làng nghề gốm Phù Lãng theo đuổi dòng gốm dưỡng sinh này.

Sản phẩm gốm dưỡng sinh đạt giải Nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp Bắc Ninh.

Không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống, cuộc thi còn ghi nhận những ý tưởng công nghệ mang tính ứng dụng cao của giới trẻ. Đạt giải Ba, Nguyễn Đăng Chung - sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, cùng nhóm 4 thành viên đã gây ấn tượng với hệ thống tưới cây tự động bằng năng lượng mặt trời.

Chung cho biết, nhóm đã dành khoảng một tháng để cùng nhau trao đổi, hoàn thiện ý tưởng. Không dừng lại ở bản vẽ, mô hình đã được lắp đặt và vận hành thực tế tại nhà dân ở xã Yên Phong từ tháng 3/2025. Đến nay, hệ thống vẫn hoạt động ổn định, với chi phí lắp đặt từ 3–5 triệu đồng/bộ.

“Hệ thống giúp người dân chủ động tưới cây theo ngày giờ đã cài đặt sẵn, tiết kiệm công sức, điện năng và đặc biệt là thân thiện với môi trường”, Chung chia sẻ.

Cũng giành giải Ba, nhóm sinh viên của Trần Thị Thúy Ngà - sinh viên năm thứ ba Học viện Ngân hàng – Phân viện Bắc Ninh, mang đến ý tưởng ứng dụng (nền tảng website) kết nối việc làm linh hoạt. Xuất phát từ thực tế Bắc Ninh có nhiều khu công nghiệp, nhu cầu tìm việc của người lao động, đặc biệt là lao động trẻ, rất lớn, nhóm đã xây dựng nền tảng cung cấp thông tin tuyển dụng minh bạch, dễ tiếp cận.

Điểm nhấn của dự án là hệ thống gợi ý việc làm thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo, giúp người lao động tìm được công việc phù hợp với kỹ năng, vị trí và thời gian mong muốn. Nền tảng còn tích hợp xác thực thông tin và đánh giá uy tín, tạo niềm tin cho cả người lao động và doanh nghiệp.

Tại chương trình đã tuyên dương 8 công trình thanh niên tiêu biểu; trao giải cuộc thi ảnh “Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng”; trao giải các cuộc thi về sáng tạo và chuyển đổi số; trao chứng nhận cuộc thi trực tuyến ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.