Bí thư Chi đoàn dám nghĩ, dám làm và khởi nghiệp thành công

TPO - Từ những đồi cam quen thuộc của quê hương Cao Phong, anh Phạm Trung Kiên (SN 1992, Bí thư Chi đoàn khu 3, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ) đã mạnh dạn lựa chọn con đường khởi nghiệp nông nghiệp theo hướng sạch, bền vững. Vượt qua những khó khăn, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, nhưng bằng sự kiên trì, tự học người cán bộ Đoàn trẻ ấy từng bước gây dựng nên vườn cam cho thu nhập tiền tỷ mỗi năm.

Vườn cam của anh Phạm Trung Kiên nằm ở trung tâm thủ phủ cam Cao Phong.

Lớn lên từ vùng cam nổi tiếng

Con đường dẫn vào khu 3, xã Cao Phong những ngày cuối năm như khoác lên mình tấm áo vàng óng ánh. Giữa những đồi cam trĩu quả, anh Phạm Trung Kiên kể câu chuyện lập nghiệp của mình bằng giọng nói chân thành, mộc mạc như chính con người anh. Ít ai biết rằng, để có được vườn cam bạt ngàn hôm nay, người cán bộ Đoàn ấy đã trải qua không ít đêm dài trăn trở, lo toan giữa muôn vàn khó khăn của những ngày đầu khởi nghiệp.

Anh Kiên chia sẻ, sinh ra và lớn lên ở Cao Phong, vùng đất nổi tiếng với đặc sản cam thơm ngon nức tiếng, từ nhỏ anh Kiên đã quen với những sườn đồi thoai thoải, đất đai màu mỡ, cây trái bốn mùa xanh tốt. Hình ảnh cha mẹ, bà con quanh năm gắn bó với vườn đồi đã sớm gieo trong anh ước mơ làm giàu từ chính mảnh đất quê hương. Thế nhưng, khi lập gia đình, ước mơ ấy đứng trước nhiều thách thức. Hai vợ chồng gần như tay trắng, cuộc sống chật vật trong căn nhà nhỏ còn nhiều thiếu thốn, thu nhập bấp bênh.

Những đêm khuya, khi xóm làng đã yên giấc, anh Kiên vẫn trằn trọc suy nghĩ. Có đất, có sức trẻ, nhưng thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, làm thế nào để vươn lên? Là cán bộ Đoàn, anh hiểu hơn ai hết khát vọng lập thân, lập nghiệp của thanh niên nông thôn. Nhưng anh cũng hiểu rằng, để biến khát vọng thành hiện thực, không thể chỉ dừng lại ở lời nói hay mong chờ sự hỗ trợ. “Nếu cứ trông chờ vào người khác thì không biết đến bao giờ mới khá lên được”, anh Kiên chia sẻ.

Sau nhiều lần bàn bạc, vợ chồng anh quyết định vay vốn, mạnh dạn đầu tư trồng cam theo hướng chất lượng cao. Quyết định ấy khiến không ít người lo lắng. Bởi trồng cam sạch, cam hữu cơ có chi phí cao, năng suất không cao, trong khi kỹ thuật chăm sóc lại phức tạp. Có người khuyên anh nên làm ăn nhỏ lẻ, có người lại dè dặt vì sợ thất bại. Nhưng với suy nghĩ “không thử thì không bao giờ biết kết quả”, anh Kiên vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Anh Phạm Trung Kiên

Năm 2020, khi chính thức bắt tay vào khởi nghiệp, khó khăn bủa vây từ mọi phía. Thiếu vốn đầu tư, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, vườn cam sinh trưởng chậm, nhiều cây còi cọc do chưa được chăm sóc đúng quy trình. Có thời điểm, anh tưởng chừng phải bỏ cuộc khi công sức bỏ ra nhiều mà hiệu quả chưa thấy đâu. Song cũng chính trong giai đoạn gian nan ấy, tinh thần của một cán bộ Đoàn trẻ, dám nghĩ, dám làm lại càng được hun đúc mạnh mẽ hơn.

Không cam chịu thất bại, anh Kiên dành thời gian tìm tòi, học hỏi khoa học kỹ thuật qua sách báo, internet. Với vai trò Bí thư Chi đoàn, anh còn chủ động kết nối, trao đổi kinh nghiệm với các mô hình sản xuất hiệu quả trong và ngoài địa phương.

Đặc biệt, nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của tổ chức Đoàn và các ban, ngành, anh được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ chương trình giải quyết việc làm ngân hàng. Nguồn vốn ấy không chỉ giúp anh tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để tiếp tục con đường đã chọn.

Không giữ riêng kinh nghiệm cho mình, anh Kiên sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ dân trong và ngoài địa bàn. Mỗi năm, có trên 30 lượt hộ đến tham quan, học hỏi mô hình. Bên cạnh đó, anh còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, trong đó có 3 lao động thường xuyên và 5 lao động thời vụ, với mức thu nhập ổn định. Những việc làm thiết thực ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trong đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương.

Từng bước một, anh Kiên mạnh dạn áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất. Vườn cam dần hồi sinh, cây phát triển khỏe mạnh, cho năng suất và chất lượng ngày càng cao.

"Hiện nay, vườn cam của gia đình có quy mô khoảng 2,5 ha, với các giống chủ lực như cam Lòng Vàng, cam Canh, cam V2. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, sản phẩm cam có mẫu mã đẹp, vị ngọt đậm, được thương lái và người tiêu dùng ưa chuộng", anh Kiên cho biết.

Vườn cam trĩu quả của anh Phạm Trung Kiên

Sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, lấy chất lượng làm gốc

Điểm đặc biệt trong mô hình của anh Kiên là việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Anh quan niệm, muốn làm ăn lâu dài thì phải đặt chữ “tâm” và chữ “chất lượng” lên hàng đầu.

"Tôi hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc hóa học, chủ yếu bón phân hữu cơ, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học. Việc phòng trừ sâu bệnh được thực hiện bằng các biện pháp thủ công như đặt bẫy, sử dụng bả từ những vật liệu tận dụng và hoa quả sẵn có để dẫn dụ côn trùng. Nhờ đó, vườn cam vừa đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, vừa thân thiện với môi trường", anh Kiên chia sẻ.

Sau nhiều năm kiên trì, mô hình trồng cam của anh Kiên đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Thu nhập của gia đình tăng lên ổn định, đạt hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Không chỉ trả hết các khoản vay, anh còn có điều kiện tái đầu tư mở rộng sản xuất, cải thiện đời sống gia đình.

Nhưng với anh Kiên, thành công lớn nhất không chỉ nằm ở con số thu nhập mà còn ở việc khẳng định được hướng đi đúng đắn cho thanh niên nông thôn: hoàn toàn có thể làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương nếu dám nghĩ, dám làm và biết ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Song song với phát triển kinh tế, trên cương vị Bí thư Chi đoàn, anh Kiên luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động Đoàn tại cơ sở. Anh tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Vườn cam xanh tốt của anh Phạm Trung Kiên.

Các phong trào như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, hiến máu nhân đạo, bảo vệ môi trường, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách… đều có sự góp mặt nhiệt tình của anh và đoàn viên chi đoàn. Với anh Kiên, làm kinh tế giỏi và làm công tác Đoàn tốt không tách rời nhau. Ngược lại, chính việc phát triển kinh tế hiệu quả đã giúp anh có thêm uy tín, tiếng nói để tập hợp, vận động thanh niên tham gia phong trào, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Chị Trần Thị Thu, Bí thư Đoàn xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ chia sẻ, anh Phạm Trung Kiên là cán bộ Đoàn tiêu biểu, tấm gương sáng để thanh niên trong xã học tập, noi theo. Khởi nghiệp từ mô hình trồng cây ăn quả có múi, anh Kiên thể hiện sự nhạy bén, chịu khó, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, vườn cam của anh đạt năng suất và chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm đưa ra thị trường được người tiêu dùng tin tưởng đón nhận.