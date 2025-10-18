Giấc mơ khởi nghiệp từ những áng mây

TPO - Giàng A La (SN 1996, người Mông, ở xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ) biết khai thác "biển" mây trắng của vùng Tây Bắc, nơi những dãy núi đá vôi nối tầng tầng lớp lớp như bức tường thành kỳ vĩ của quê hương mình để khởi nghiệp, làm giàu cho gia đình, giúp đỡ cộng đồng phát triển.

Giàng A La thổi kèn Mông trên "biển" mây.

Giấc mơ từ những áng mây

Sinh ra giữa vùng núi cao quanh năm sương phủ, A La từ nhỏ đã quen với cái nghèo, cái thiếu thốn. Nhưng trong ánh mắt cậu bé ngày ấy luôn ánh lên niềm khát khao được làm điều gì đó đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói. “Quê mình đẹp thế này, văn hóa đặc sắc thế này, tại sao bà con mình vẫn nghèo, thanh niên vẫn phải tha hương để kiếm sống?" Câu hỏi ấy cứ day dứt mãi trong tâm trí chàng trai người Mông.

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc, A La đã làm đủ nghề để kiếm sống như đi hát tại các sự kiện nhỏ ở thành phố Sơn La, đi làm thuê… nhưng đều không mang đến thành công và tạo cho mình tương lai bền vững. Cuối cùng, anh chọn con đường trở về quê hương để khơi dậy tiềm năng du lịch cộng đồng.

“Hang Kia – Pà Cò không chỉ có cảnh sắc “thiên đường săn mây” mê hoặc lòng người, mà còn ẩn chứa một kho tàng văn hóa của đồng bào Mông quý giá chưa được đánh thức. Mình phải tận dụng điều này để xây dựng tương lai”, A La chia sẻ.

Bắt đầu hành trình khởi nghiệp, A La cùng một số người bạn tâm huyết thành lập Hợp tác xã Du lịch – Nông nghiệp Hang Kia. Đây là bước đi đầu tiên, nhưng cũng đầy chông gai. Vốn ít, kinh nghiệm gần như bằng không, lại phải lo đủ loại giấy tờ, quy định về thuế, kế toán, chính sách… tất cả khiến nhóm khởi nghiệp trẻ không ít lần chùn bước.

“Khó khăn lớn nhất không phải là vốn, mà là tư duy”, A La nhớ lại. Người dân trong bản đã quen với cách làm tự do, nhỏ lẻ. Khi đưa vào khuôn khổ hợp tác xã, mọi người cảm thấy xa lạ, e dè. Thiếu sự thấu hiểu và đồng lòng, hợp tác xã non trẻ nhanh chóng phải giải thể.

Thất bại đầu đời ấy khiến A La không khỏi trăn trở. Nhưng thay vì bỏ cuộc, anh coi đó là một bài học quý giá. A La quyết định khởi nghiệp lại với mô hình nhỏ gọn và linh hoạt hơn. Không chỉ đơn thuần là nơi lưu trú, homestay của anh được xây dựng như một trung tâm trải nghiệm văn hóa Mông đích thực.

A La dẫn khách đi trải nghiệm cảnh đẹp của Pà Cò.

“Tôi nhận ra rằng, muốn đi xa thì phải bắt đầu từ những gì gần gũi nhất với cộng đồng, phù hợp với thực tế địa phương, nên tôi quyết định xây dựng homestay và tổ chức các dẫn khách đi tham quan cảnh đẹp của quê hương mình”, A La nói.

Tại đây, du khách có thể hòa mình vào đời sống bản địa, tự tay vẽ hoa văn sáp ong lên vải lanh, cùng người dân giã bánh dày trong tiếng chày nhịp nhàng, hay dậy sớm săn mây, hái mận, hái đào trong những vườn đồi. Mỗi hoạt động đều được A La chăm chút để vừa giữ nguyên nét truyền thống, vừa tạo nên trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.

A La hướng dẫn du khách thổi kèn Mông.

Nhờ sự chân thành và tỉ mỉ ấy, homestay của anh nhanh chóng trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Mỗi tháng, cơ sở của anh đón khoảng 20–30 lượt khách, mang lại doanh thu 30–40 triệu đồng.

“Nhưng điều đáng quý hơn cả, không chỉ là mô hình làm kinh tế, mà còn là cách để giữ hồn bản Mông giữa đời sống hiện đại, cùng với cộng đồng xây dựng tương lai tốt đẹp”, A La tâm sự.

Vì vậy, A La luôn cố gắng chia sẻ lợi ích. Anh thuê lao động địa phương với mức 250.000 đồng/ngày – một con số đáng kể so với mặt bằng vùng cao. Anh còn tạo mạng lưới cộng tác viên rộng khắp trong xóm bản. Người dân tham gia biểu diễn văn nghệ, hướng dẫn khách đi rừng, cung cấp nông sản, thổ cẩm… Thu nhập không chỉ đến với gia đình A La, mà được lan tỏa đến nhiều hộ gia đình.

A La tâm niệm, giữ người, giữ nghề mới là giữ được bản sắc văn hóa dân tộc. Dù du lịch còn mang tính mùa vụ, có thời điểm vắng khách, anh vẫn duy trì trả lương để bà con yên tâm gắn bó.

A La trồng các vườn hoa để du khách trải nghiệm.

Thắp lên hy vọng ở lại quê hương

Không chỉ dừng lại ở kinh doanh, Giàng A La còn là một cán bộ Đoàn năng nổ, luôn gắn kết hoạt động làm du lịch với trách nhiệm xã hội. Anh thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện, kêu gọi du khách cùng trồng rừng, tặng quà cho trẻ em nghèo, góp phần bảo vệ môi trường và gìn giữ cảnh quan địa phương.

Từ hai bàn tay trắng, Giàng A La đã biến một góc núi rừng hoang sơ thành điểm đến hấp dẫn, góp phần thay đổi diện mạo quê hương. Mô hình của anh không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho bản Pà Khôm mà còn gieo niềm tin, khát vọng làm giàu chính đáng trong lòng thế hệ trẻ người Mông.

Anh Hà Văn Kền - Bí thư Đoàn xã Pà Cò nói, nhìn những đoàn khách quốc tế háo hức học cách nhuộm chàm, những em nhỏ thành phố say mê nếm vị ngọt của quả mận vừa hái, hay nụ cười của bà con khi có thêm thu nhập, mới thấy hết giá trị mà Giàng A La mang lại.

“Câu chuyện của anh là minh chứng cho một thế hệ thanh niên vùng cao đang thức tỉnh – họ không còn mặc cảm, tự ti, mà đã biết trân trọng, khai thác chính những giá trị văn hóa truyền thống để vươn lên”, Hà Văn Kền cho hay.

Sau thời gian kinh doanh và có những thành công bước đầu, A La bật mí: “Sẵn sàng làm những điều chưa từng làm để có những điều chưa từng có. Thành công không đến với người bỏ cuộc giữa chừng – mà chỉ đến với những ai dám thay đổi và đủ bền bỉ để đi đến cùng”.

Nhìn về tương lai, Giàng A La đặt mục tiêu mở rộng quy mô, chuyên nghiệp hóa và nhân rộng mô hình du lịch cộng đồng của mình. Anh dự định hoàn thiện chuỗi sản phẩm tour theo mùa như săn mây, ngắm hoa đào, hoa mận, hái trái cây, khám phá chợ phiên… để mang đến trải nghiệm đặc sắc cho du khách quanh năm.

Song song với đó, Giàng A La chú trọng xây dựng thương hiệu số thông qua các nền tảng như YouTube, TikTok, Facebook... nhằm kể câu chuyện bản địa, lan tỏa giá trị văn hóa và ý thức bảo vệ môi trường.

A La dẫn du khách đi săn mây.

Anh cũng hướng đến hợp tác liên vùng để mở rộng tuyến điểm du lịch, kết nối du khách đến nhiều địa danh nổi tiếng của vùng Tây Bắc như Hang Kia – Pà Cò, Vân Hồ, Mộc Châu và Mai Châu, góp phần phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn văn hóa địa phương.