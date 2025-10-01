Thanh niên Lào Cai đóng góp thiết thực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

TPO - Bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, anh Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai nhấn mạnh: Tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, xung kích đảm nhận việc mới, việc khó, tiên phong trên mọi lĩnh vực, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Anh Hà Đức Hải cho biết, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I là dấu mốc lịch sử sau khi Lào Cai và Yên Bái hợp nhất, mở ra thời cơ mới cho sự phát triển.

Nhiệm kỳ vừa qua, tuổi trẻ Lào Cai đã thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể, quan trọng. Trong phát triển kinh tế - khởi nghiệp sáng tạo, tỉnh Đoàn đã thành lập và duy trì hiệu quả nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh tế, bao gồm các tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp do thanh niên làm chủ; phát động các cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp và diễn đàn khởi nghiệp, tạo động lực mạnh mẽ cho thế hệ trẻ vươn lên.

Trong phong trào tình nguyện vì cộng đồng, đã có dấu ấn mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, trong năm 2024, khi bão số 3 (Yagi) gây thiệt hại nghiêm trọng, các cấp bộ Đoàn đã nhanh chóng huy động lực lượng, tiếp nhận và trao tặng trên 370 tấn hàng hóa, với trị giá hơn 20 tỷ đồng, hỗ trợ Nhân dân vùng bị ảnh hưởng.

Anh Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai (thứ hai từ trái qua) trao đổi với các đại biểu bên lề đại hội.

Trong các dự án trọng điểm, thanh niên Lào Cai không chỉ tham gia một cách thụ động mà thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các dự án lớn của tỉnh. Điển hình là dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, nơi hơn 2.000 lượt đoàn viên, thanh niên đã trực tiếp tham gia các công việc như chặt cây, dọn tuyến, hỗ trợ di dời tài sản, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thanh niên Lào Cai là lực lượng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ, đưa những sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất và dịch vụ, tạo ra những bước đột phá trong nền kinh tế địa phương.

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai, để hiện thực hóa mục tiêu này đưa Lào Cai phát triển "xanh, hài hoà, bản sắc và hạnh phúc" như Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra, tuổi trẻ Lào Cai tập trung vào 6 nhiệm vụ lớn, gắn với phong trào “5 tiên phong” và Chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Lào Cai”.

Thứ nhất là tiên phong trong học tập, phát triển trí tuệ. Tỉnh Đoàn sẽ đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho thanh niên bằng nhiều hình thức đa dạng; khuyến khích học tập, nghiên cứu khoa học; xây dựng lớp cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”, kế cận xứng đáng cho Đảng.

Thứ hai, tiên phong trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Phong trào thanh niên khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2025 - 2030 sẽ được đẩy mạnh, với trọng tâm hỗ trợ mô hình kinh tế tập thể, doanh nghiệp trẻ ở các lĩnh vực du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, nông nghiệp hữu cơ, dịch vụ công nghệ. Thanh niên được trang bị kiến thức về quản trị, kỹ năng số và cơ hội kết nối với nhà đầu tư để hiện thực hóa ý tưởng.

Thứ ba, tiên phong trong rèn luyện, nâng cao thể chất. Cùng với học tập, khởi nghiệp, Tỉnh đoàn sẽ quan tâm xây dựng các sân chơi thể thao, hoạt động rèn luyện sức khỏe, tạo môi trường để thanh niên phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập.

Thứ tư, tiên phong trong tình nguyện vì cộng đồng. Tuổi trẻ Lào Cai sẽ tiếp tục đồng hành với Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai. Đặc biệt, lực lượng đoàn viên, thanh niên sẽ tham gia trực tiếp vào các dự án trọng điểm của tỉnh như giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời dân cư, góp phần bảo đảm tiến độ công trình.

Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai Hà Đức Hải tại đại hội.

Thứ năm, tiên phong trong hội nhập, phát triển văn hóa tinh thần. Tỉnh đoàn xác định xây dựng thế hệ thanh niên giàu bản lĩnh, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế. Các mô hình “Tình nguyện số”, “Tổ công nghệ cộng đồng” sẽ được triển khai mạnh mẽ, giúp thanh niên ứng dụng khoa học – công nghệ phục vụ cộng đồng, gắn với chuyển đổi số của địa phương.

Ngoài 5 nội dung tiên phong, Bí thư Tỉnh Đoàn cũng nhấn mạnh vai trò của tuổi trẻ trong các vấn đề mới nổi như bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng đô thị xanh, thông minh. Các đội hình thanh niên tình nguyện thường trực sẽ được duy trì, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân ứng phó thiên tai, giảm thiểu rủi ro.

“Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thanh niên Lào Cai cũng nguyện xung kích đi đầu, phát huy sức trẻ, trí tuệ và khát vọng vươn lên. Tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I sớm đi vào cuộc sống”, anh Hà Đức Hải khẳng định.

Với tinh thần đó, thế hệ trẻ Lào Cai đang bước vào nhiệm kỳ mới với cam kết hành động cụ thể: Tiên phong trong học tập, khởi nghiệp, rèn luyện, tình nguyện và hội nhập; xứng đáng là lực lượng nòng cốt góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.