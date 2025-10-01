Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn

TPO - Các tác phẩm tham gia cuộc thi có lời bằng tiếng Việt, trong sáng, dễ nhớ, dễ thuộc, mang tính cộng đồng cao; ca từ và nội dung ca khúc không vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc, có tính giáo dục sâu sắc, nằm trong khuôn khổ cho phép của pháp luật và bám sát chủ đề sáng tác; giai điệu đẹp.

Chiều ngày 30/9, tại TPHCM, Trung ương Đoàn đã chính thức phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 với sự chủ trì của Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang.

Ban tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Cuộc thi nhằm tìm kiếm tác phẩm nghệ thuật giàu ý nghĩa, phản ánh tinh thần "Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển", hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS HCM lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2026 – 2031).

Nhóm ca khúc chính trị NVH Thanh Niên thể hiện ca khúc "Sư mệnh thanh niên"- ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn cho biết, cuộc thi được dành cho tất cả các công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam. Trong bối cảnh “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, các ca khúc tham gia cuộc thi cần mang tinh thần của sự tiên phong, thể hiện rõ nét nhất khát vọng cống hiến dựng xây đất nước trong bối cảnh mới của tuổi trẻ Việt Nam.

Nhiều nhạc sĩ nổi tiếng cũng tham dự cuộc họp báo

Theo anh Thái An, thanh niên Việt Nam hiện nay thuộc thế hệ Gen Z, Gen Alpha, họ sinh ra đã là công dân số, lớn lên trong môi trường công nghệ phát triển như vũ bão và học tập, làm việc, lao động cùng với sự lớn mạnh của khoa học công nghệ hiện đại.

"Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thanh niên, cũng như là đột phá của tổ chức Đoàn, tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới. Vì thế chúng tôi mong muốn tinh thần đó sẽ được thể hiện rất rõ nét trong giai điệu và ca từ của các ca khúc tham gia cuộc thi năm nay”, anh Thái An bày tỏ.

Ban tổ chức yêu cầu, các tác phẩm là ca khúc có lời ca bằng tiếng Việt, trong sáng, dễ nhớ, dễ thuộc, mang tính cộng đồng cao; ca từ và nội dung ca khúc không vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc, có tính giáo dục sâu sắc, nằm trong khuôn khổ cho phép của pháp luật và bám sát chủ đề sáng tác; giai điệu đẹp, cấu trúc gọn gàng, phong cách mới và sáng tạo, dễ biểu diễn, phù hợp để đa dạng hình thức trình bày.

Đông đảo sinh viên chuyên ngành âm nhạc tại các trường Đại học ở TPHCM cũng tham dự lễ phát động

Ca khúc chính thức của Đại hội sẽ được sử dụng trong rất nhiều các sản phẩm truyền thông. Dự kiến, sau khi công bố sẽ tổ chức sản xuất MV, tổ chức các hoạt động, cuộc thi lan toả ca khúc như thi hát ca khúc của Đại hội, nhảy dân vũ, nhảy hiện đại trên nền ca khúc. Bản nhạc có lời hoặc không lời sử dụng trong các video clip, phóng sự. Một số đoạn của bài hát sẽ sản xuất thành mẫu capcut để lan toả trên không gian mạng. Vì vậy, khi sáng tác, các tác giả lưu ý tính toán hợp lý nhất, đảm bảo tính ứng dụng trong truyền thông, phù hợp để lan tỏa mạnh mẽ trên mọi nền tảng số, từ các sự kiện lớn đến mạng xã hội.

Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ thu hút sự quan tâm, sáng tạo nghệ thuật, sản phẩm truyền thông của đông đảo nhạc sĩ, ca sĩ, những người làm trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật, sáng tạo…, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia để tạo ra những tác phẩm âm nhạc, sản phẩm tuyên truyền có giá trị tư tưởng, tính nghệ thuật cao, có sức lay động, lan tỏa, có nội dung sâu sắc, ca ngợi truyền thống tốt đẹp, những thành tựu, đóng góp của tổ chức Đoàn TNCS HCM và các thể hệ tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Cuộc thi sẽ bắt đầu nhận bài thi ngày từ ngày phát động và kéo dài cho tới hết ngày 30/11 năm nay. Ban tổ chức sẽ nhận bài thi tại địa chỉ: Báo Thanh Niên, 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TPHCM. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố trong tháng 12/2025.