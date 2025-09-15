Người trẻ Đoàn Trung Dũng chia sẻ về ‘Đại hội Đoàn không giấy’

TPO - Là Đại hội (ĐH) cấp cơ sở làm trước rút kinh nghiệm trong toàn quân tiến tới ĐH Đoàn toàn quân lần thứ XI và ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, ĐH đại biểu Đoàn cơ sở Trung đoàn 24 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra vào ngày 16/9 tới đây. Những người trẻ ở Trung đoàn 24 có những chia sẻ về "Đại hội Đoàn không giấy".

Trung tá Bùi Xuân Hợp - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 24:

NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

Trung đoàn Bộ binh 24 (còn gọi là Đoàn Trung Dũng) thành lập ngày 24/2/1946, là một trong những đơn vị chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thời gian qua, cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong toàn Đoàn cơ sở đã thực hiện hiệu quả phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” giai đoạn 2022-2025, tạo dấu ấn nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ và PTTN).

Trung tá Bùi Xuân Hợp - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 24.

Chúng tôi đã tập trung xây dựng hình mẫu thanh niên Trung đoàn “Khát vọng lớn - Trách nhiệm cao; Học tập tốt - Hành động giỏi; Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm”, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng cống hiến để góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, đồng chí, đồng đội và đơn vị; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kỳ ĐH lần này rất đặc biệt và là niềm tự hào đối với tuổi trẻ Trung đoàn 24, khi được cấp trên tin tưởng, lựa chọn làm trước để rút kinh nghiệm cho toàn quân. Điểm nhấn và nét mới trong ĐH lần này là “ĐH không giấy” và khoa học, hiện đại. Toàn bộ tài liệu về ĐH cùng kết quả CTĐ và PTTN trong nhiệm kỳ sẽ được số hóa, tích hợp vào mã QR, giúp đại biểu dễ dàng tra cứu, tiết kiệm thời gian.

Chúng tôi cũng xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030 với ba khâu đột phá, gồm: Xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn; Xung kích nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào của Đoàn và chuyển đổi số; Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ Đoàn.

Đoàn viên Đoàn cơ sở Trung đoàn 24 trong giờ giải lao trên thao trường.

Trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành và toàn thể cán bộ, đoàn viên xác định luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy vai trò trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ Trung đoàn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Trung đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.

Đại úy Phạm Trọng Thọ - Chính trị viên phó, Bí thư Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 24.

TRIỂN KHAI SỔ ĐOÀN VIÊN ĐIỆN TỬ

Thời gian qua, Liên Chi đoàn chúng tôi đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, tích cực tham gia huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội.

Đặc biệt, Liên Chi đoàn luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lý tưởng, khát vọng cống hiến cho mỗi đoàn viên. Các mô hình “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm pháp luật, kỷ luật”, “Chi đoàn không có khói thuốc lá”… đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Đại úy Phạm Trọng Thọ - Chính trị viên phó, Bí thư Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 24.

Đến nay, toàn Liên Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên vi phạm phải xử lý, khẳng định vai trò nòng cốt của tuổi trẻ xung kích thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, đóng quân trên địa bàn điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất hạ tầng còn nhiều khó khăn, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá, đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; yêu cầu nhiệm vụ của Trung đoàn ngày càng cao nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; Trung đoàn đang trong quá trình xây dựng doanh trại mới, hậu phương gia đình cán bộ đoàn, đoàn viên còn khó khăn, cùng với những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện CTĐ và PTTN trong nhiệm kỳ tới.

Để thúc đẩy CTĐ và PTTN của đơn vị cũng như của tuổi trẻ Quân đội, tôi kiến nghị Đoàn cơ sở thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao năng lực cán bộ Đoàn; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Trung đoàn 24 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) nhiệm kỳ 2025-2030.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đoàn; ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và tuyên truyền; triển khai sổ đoàn viên điện tử, xây dựng kênh thông tin, truyền thông hiện đại. Tổ chức hoạt động trực tuyến kết hợp trực tiếp, lan tỏa gương điển hình qua nền tảng số. Khuyến khích đoàn viên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Hạ sĩ Ksor Lông - đoàn viên Chi đoàn Đại đội 11, Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 6, Đoàn cơ sở Trung đoàn 24:

NGUYỆN XUNG KÍCH ĐI ĐẦU

Tôi sinh năm 2006, khi khoác trên mình màu xanh áo lính, tôi thấy rõ trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước. Ở đây, tôi được tham gia học tập chính trị, được rèn luyện cùng đồng đội. Mỗi ngày trôi qua, tôi trưởng thành hơn và mơ ước được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Hạ sĩ Ksor Lông - đoàn viên Chi đoàn Đại đội 11, Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 6, Đoàn cơ sở Trung đoàn 24.

Năm nay 19 tuổi, tôi rất vinh dự khi là đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Trung đoàn 24 nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng với cán bộ, đoàn viên trong toàn Đoàn cơ sở, tôi sẽ ra nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện, công tác, xung kích đi đầu trong thực hiện hiện mọi nhiệm vụ.

Với khát vọng gắn bó lâu dài trong Quân đội, tôi nguyện phấn đấu, góp phần cùng đơn vị tập trung xây dựng hình mẫu người thanh niên Quân đội “Khát vọng lớn - trách nhiệm cao; học tập tốt - hành động giỏi; đoàn kết tốt - kỷ luật nghiêm”.