Nữ thủ lĩnh thanh niên công nhân làm Chủ tịch Chi hội Doanh nhân trẻ tại TPHCM

Ngày 13/9, thông tin từ Hội Doanh nhân trẻ TPHCM cho biết, đã công bố Quyết định thành lập Chi hội Doanh nhân trẻ Tân Uyên và công nhận Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2025 – 2027.
Thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng và Quốc hội, kể từ ngày 1/7/2025, tỉnh Bình Dương cùng với TPHCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức hợp nhất, đi vào hoạt động với tên gọi TPHCM gồm 168 đơn vị hành chính xã, phường, đặc khu.
Theo đó, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã thực hiện công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ TPHCM phù hợp với điều kiện mới của chính quyền địa phương 2 cấp.
Chi hội Doanh nhân trẻ Tân Uyên được thành lập với phạm vi hoạt động trên địa bàn thành phố Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên và huyện Phú Giáo thuộc tỉnh Bình Dương (cũ) và công nhận Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2025 – 2027; đồng thời, xác định phạm vi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhiệm kỳ mới.
Sự ra đời của Chi hội Doanh nhân trẻ Tân Uyên nhằm khẳng định quyết tâm đổi mới, mở rộng quy mô và nâng cao sức ảnh hưởng của cộng đồng doanh nhân trẻ tại vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ.
Theo quyết định, chị Phạm Thị Hồng Nhung được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Chi hội Doanh nhân trẻ Tân Uyên; 5 phó chủ tịch gồm các anh Phan Ngọc Vinh, Cao A Thừa, Đào Thế Sơn, Lê Văn Thuận và chị Lương Thị Nhị.
Chị Phạm Thị Hồng Nhung - Phó Giám đốc, Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên công nhân Công ty TNHH Bao bì Vĩnh Thành. Là lãnh đạo công ty song chị Phạm Thị Hồng Nhung đam mê và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội. Trong những năm qua, chị đã giúp đỡ, thực hiện rất nhiều chương trình hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, công nhân viên không chỉ ở công ty mình mà còn tại các địa phương trong và ngoài tỉnh.
Ngoài ra, chị Nhung thực hiện chương trình trao khu vui chơi thiếu nhi, nhà nhân ái, nhà tình thương và học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học tốt. Đồng thời giúp đỡ thanh niên công nhân ốm đau, bệnh tật, ủng hộ cho cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn liền với một địa chỉ nhân đạo”.
Với những đóng góp cho cộng đồng, xã hội, chị Nhung được vinh dự được tuyên dương, khen thưởng. Trong đó, chị được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc năm 2020; Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam 2022; Bằng khen của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; “Doanh nhân trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Dương” năm 2020, năm 2022; Bằng khen của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương; Bằng khen "Là thủ lĩnh thanh niên công nhân tiêu biểu tỉnh Bình Dương 2022".