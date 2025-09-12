Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM nói về 'thế khó' của 32 phường, xã không có trường THPT

Ngày 12/9, Thành Đoàn TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học trực thuộc đoàn phường, xã, đặc khu năm học 2024 - 2025 và triển khai các nội dung năm học 2025 - 2026.

Năm học 2024 – 2025 vừa qua đã ghi dấu nhiều nỗ lực, đổi mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học. Đây cũng là giai đoạn có nhiều điểm nhấn quan trọng, từ việc phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên đến những kết quả thiết thực trong học tập, rèn luyện và cống hiến cho cộng đồng.

Trao đổi tại hội nghị, anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TPHCM nhìn nhận trong bối cảnh mới sau sắp xếp địa giới hành chính, không còn cấp trung gian nên sẽ phát sinh những vấn đề khó.

Anh Nguyễn Đăng Khoa trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Theo anh Khoa, trong bối cảnh không còn cấp quận, huyện, thị Đoàn trực tiếp làm phong trào nữa mà thay vào đó cấp phường, xã sẽ thực hiện. Do đó, để cấp phường, xã không bị quá tải mà đội ngũ cán bộ Đoàn, phong trào Đoàn của khu vực THPT không bị đứt quãng là một vấn đề cần sự quan tâm lớn của đội ngũ cán bộ.

Đặc biệt, với TPHCM mới sau sáp nhập, có đến 32 phường, xã không có trường THPT đứng chân trên địa bàn là "cực khó, cực vất vả" cho các cán bộ Đoàn ở các địa phương này. Bởi thực tế, có lực lượng học sinh THPT thì hoạt động phong trào trên địa bàn sẽ có các bạn tham gia và hỗ trợ.

"Trong bối cảnh mới địa bàn trải rộng, cách thức tổ chức phong trào cũng phải khác, nếu cứ khư khư phong trào của THPT cứ phải đón các bạn ở địa bàn xa về khu vực TPHCM (cũ) làm thì sẽ không ổn vì không thể nào đưa hết tất cả mấy trăm nghìn học sinh ở hai khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu về tham gia. Trong khi đó, nếu hoạt động nào cũng họp trực tuyến thì cũng không đảm bảo hiệu quả bởi cần phải gần gũi các em để nắm bắt diễn biến tư tưởng vốn thay đổi hằng ngày, hằng giờ", anh Khoa phân tích.

Các bạn cán bộ Đoàn trường THPT tham gia thảo luận về một số giải pháp, hoạt động phong trào tiêu biểu tại đơn vị.

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM nhấn mạnh, quan điểm thực hiện là đoàn viên, học sinh phải ở vị trí trung tâm và các hoạt động Đoàn dù làm gì cũng phải quay về tổ chức được phong trào, "nuôi" chính trường THPT. Mặt khác, hoạt động Đoàn không nên tụ lại một điểm ở trung tâm thật hoành tráng, trong khi các trường THPT ở các địa bàn thì rời rạc, hoạt động cầm chừng. "Hoạt động Đoàn phải được nuôi từ chính các trường THPT, ngay trong chính phong trào. Ở trường THPT ít nhất phải có lực lượng, đội hình tổ chức được hoạt động từ về nguồn hay sinh hoạt tại trường", anh Khoa nói và nhấn mạnh, có làm được vậy thì sức sống ở cơ sở mới mạnh.

Anh Nguyễn Đăng Khoa cũng lưu ý hoạt động của khối Đoàn trường học cũng phải bám sát và bổ trợ cho nhiệm vụ đào tạo của nhà trường và ngành giáo dục. Hoạt động Đoàn nên giúp các em học tập tốt hơn, tự tin, năng động nhiều hơn. Hoạt động Đoàn không thể gây nên tình trạng vì tham gia hoạt động nên điểm học kỳ không đạt.

Dịp này, Trung ương Đoàn, Thành Đoàn TPHCM đã có bằng khen ghi nhận đóng góp tích cực của các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2024 - 2025.

Anh Nguyễn Đăng Khoa trao bằng khen của Trung ương Đoàn tuyên dương các tập thể xuất sắc có đóng góp tích cực trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm học vừa qua.

Lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Ảnh: Ngô Tùng