'Điểm hẹn thanh xuân' của tuổi trẻ TPHCM tròn 50 tuổi

Chiều 4/9, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (4/9/1975 - 4/9/2025).

Đến dự buổi lễ có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; anh Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM; lãnh đạo các sở, ngành thành phố cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người lao động Nhà Văn hóa Thanh niên (NVHTN).

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang và Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải trao Bằng khen T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng tập thể và các cá nhân của NVHTN. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu tại buổi lễ, anh Ngô Minh Hải nêu rõ: NVHTN là địa chỉ đỏ của phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn - Gia Định - TPHCM, là nơi giao thoa của lịch sử hào hùng và tương lai đầy khát vọng của thanh niên thành phố. Đây cũng là điểm hẹn của lịch sử, điểm hẹn của thanh niên, điểm hẹn của tuổi trẻ TPHCM hơn nửa thế kỷ qua.

Địa chỉ số 4 Duy Tân (nay là số 4 Phạm Ngọc Thạch) đã trở thành nhân chứng của lịch sử, là minh chứng cho khát vọng, ước mơ, hoài bão của các thế hệ thanh niên TPHCM trong hành trình đồng hành cùng thành phố, vì thành phố xây dựng và phát triển.

Trong kháng chiến, số 4 Duy Tân đã trở thành trung tâm đấu tranh công khai của sinh viên, học sinh Sài Gòn - Gia Định trong phong trào đô thị sôi nổi ở miền Nam. Là nơi thức tỉnh, kết đoàn hàng vạn thanh niên “dậy mà đi”, xuống đường tranh đấu, là trái tim khởi phát phong trào “Hát cho dân tôi nghe”. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, NVHTN đã trở thành địa điểm tập kết 5 cánh quân của Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định tham gia khởi nghĩa giành chính quyền. Và cũng từ đây, Câu lạc bộ Thanh niên, tiền thân của Nhà Văn hóa Thanh niên, chính thức ra đời.

Anh Ngô Minh Hải trao đổi, gửi gắm với đơn vị sự nghiệp chủ lực trực thuộc Thành Đoàn TPHCM.

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải khẳng định, đây không chỉ là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho thanh niên mà còn chính thức bắt đầu hành trình giáo dục, phát triển thanh niên thành phố toàn diện để bước vào kỷ nguyên độc lập của dân tộc.

“Hành trình 50 hình thành, phát triển của NVHTN không chỉ là sự vươn mình hoàn thiện và trưởng thành của một đơn vị trực thuộc Thành Đoàn, mà còn là dấu ấn, là hơi thở và khát vọng của thanh niên thành phố thông qua những sự kiện mà đơn vị này được lựa chọn”, anh Ngô Minh Hải nhấn mạnh và đề nghị NVHTN cần cùng với Thành Đoàn, cùng với thành phố lan tỏa và giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm hào sảng, nghĩa tình cho thanh niên thành phố thông qua những hoạt động mà mình tổ chức.

NVHTN trở thành điểm hẹn thanh xuân của nhiều thế hệ thanh niên thành phố.

Chia sẻ tại sự kiện đánh dấu cột mốc 50 năm xây dựng và trưởng thành, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM Nguyễn Hồng Phúc bày tỏ biết ơn những sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt thành của các cấp lãnh đạo, các cá nhân, đơn vị, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục con đường mà tất cả mọi người đã chung tay dựng xây. “Chúng tôi mong muốn tất cả mọi người đều xem NVHTN là ngôi nhà chung của mình và luôn ở bên chúng tôi trong thờI gian tới”, anh Phúc gửi gắm.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng các lãnh đạo sở, ngành thành phố chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.