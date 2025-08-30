Tuổi trẻ TPHCM ra quân ‘Ngày thứ Bảy văn minh’ dọn đường phố đón Quốc khánh

Sáng 30/8, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, đoàn viên, thanh niên tại các phường, xã trên địa bàn TPHCM đồng loạt ra quân thực hiện “Ngày thứ Bảy văn minh”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9.

Các bạn trẻ cùng người dân tiến hành dọn dẹp vệ sinh đường phố. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên kết hợp tuyên truyền các chính sách an ninh xã hội đến người dân.

Từ sáng sớm, Đoàn thanh niên phường Bình Dương phối hợp Ban Công tác Mặt trận các khu phố ra quân dọn dẹp vệ sinh trên đường, trồng và chăm sóc các bồn hoa.

Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương cho biết, thông qua hoạt động "Ngày thứ Bảy văn minh" nhằm nâng cao nhận thức và hành động của người dân trong việc xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. Chương trình kêu gọi mọi người thực hiện những việc làm thiết thực như không xả rác bừa bãi, tiết kiệm nước, giữ gìn vệ sinh chung và ứng xử văn minh nơi công cộng, với mục tiêu lan tỏa thông điệp "Sống xanh, sống đẹp, sống có trách nhiệm".

Đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ công an phường Đông Hòa ra quân "Ngày thứ Bảy văn minh" mừng Quốc khánh 2/9.

Sáng cùng ngày, Đoàn phường Đông Hòa phối hợp cùng Công an phường tổ chức ra quân chỉnh trang mỹ quan đô thị trên địa bàn phường.

Trong buổi ra quân, đông đảo đoàn viên thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường tiến hành bóc xóa hàng trăm tờ rơi, quảng cáo, số điện thoại dán trụ điện, tường rào, nơi công cộng; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về quảng cáo, rao vặt, chung tay xây dựng nếp sống văn minh, môi trường sạch đẹp.

Tại phường Dĩ An, hàng trăm đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân dọn vệ sinh dọc 2 bên tuyến đường Nguyễn An Ninh đoạn từ công viên Rạp hát đến ngã ba chùa Bùi Bửu.

Chị Bùi Thị Phương Trâm – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Dĩ An cho biết, đây là hoạt động thiết thực của phường chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Qua đó, góp phần tuyên truyền, lan tỏa tới người dân trên địa bàn chung tay bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng phường ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Ghi nhận của phóng viên, ngoài dọn dẹp vệ sinh đường phố, đoàn viên thanh niên tại nhiều phường trên địa bàn TPHCM còn thực hiện chuẩn bị bữa ăn sáng tặng miễn phí cho công nhân lao động; tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa.

Một số hình ảnh hoạt động “Ngày thứ Bảy văn minh” của tuổi trẻ TPHCM:

Đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ công an xóa tờ rơi quảng cáo trên cột điện.

Đoàn viên thanh niên nhặt rác, dọn dẹp vệ sinh đường phố

Cán bộ, chiến sĩ công an xóa quảng cáo "tín dụng đen" dán trên tường

Các bạn trẻ dọn dẹp vệ sinh đường phố chào mừng lễ Quốc khánh 2/9

Đoàn viên thanh niên tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.