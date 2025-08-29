Sống lại ký ức 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị

TPO - "Máu xương đổ xuống, đất trời lưu danh"; "K3 Tam Sơn còn, Thành cổ còn"... đó là những câu nói đầy xúc động, khiến người xem rơi lệ với hình ảnh những chiến sĩ gan dạ, bản lĩnh và kiêu hùng được tái hiện trong bộ phim Mưa đỏ.

Khi những dòng chữ cuối cùng của bộ phim Mưa đỏ hiện lên, bạn Lò Thị Thu Hương (ở Hà Nội) ngồi lặng rất lâu. Cả rạp chìm trong một khoảng lặng nặng trĩu, khoảng lặng của những trái tim đang thổn thức vì những gì vừa được chứng kiến. Bộ phim không đơn thuần chỉ là một tác phẩm điện ảnh, mà thực sự là một chuyến hành trình đưa người xem trở về với quá khứ khốc liệt của dân tộc trong 81 ngày đêm giữ Thành cổ Quảng Trị.

Xem Mưa đỏ, Hương cảm nhận rõ chiến tranh tàn khốc đến nhường nào. Những trận mưa bom, bão đạn, những cái chết cận kề đã lấy đi biết bao sinh mạng và tuổi trẻ. Hình ảnh những người lính kiên cường, dù chỉ mới đôi mươi nhưng đã phải đối diện với cái chết, đã khắc sâu vào tâm trí mình. Họ có thể là anh, là em, là bạn bè của chúng ta nếu sống trong thời ấy, những con người bình dị mà phi thường, đã hy sinh tất cả để bảo vệ mảnh đất này.

"Có những phân cảnh khiến mình không kìm được nước mắt. Vì thế, Mưa đỏ đã nhắc nhở mình rằng hòa bình hôm nay thật đáng giá và kiêu hùng biết bao.

Nhìn các thanh niên lên đường ra trận năm ấy với một tâm hồn vẫn pha chút hồn nhiên nhưng trái tim dành trọn cho Tổ quốc, mình thấy thật ngưỡng mộ.

Ngày hòa bình, những người trẻ như mình đang lớn lên được nuôi khát vọng, thực hiện hoài bão một cách thuận lợi chính nhờ sự quả cảm, hy sinh của thế hệ trước. Vì thế, mình tin rằng, giá trị của hòa bình sẽ luôn là mạch nguồn để nuôi dưỡng những thế hệ tiếp theo phát triển hơn, đưa đất nước phát triển hùng cường", Hương chia sẻ.

Bạn trẻ check-in sau khi xem Mưa đỏ. Ảnh: Diệu Nhi

Chị Nguyễn Hoài (ở Hà Nội) ấn tượng mạnh với trước khung hình cuối - hai người chiến sĩ nằm lại với chiếc khăn rằn bị xé làm đôi giữa mưa bom bão đạn. Chị chia sẻ, phim xứng đáng là tuyệt phẩm về chiến tranh.

Phim khắc họa sự tàn bạo, khốc liệt ở chiến trường ác liệt nhất, lấy nhiều nước mắt của người xem nhưng không mang lại cảm giác bi thương, bi luỵ. Những người lính hiện lên với khát vọng bảo vệ thành cổ, khát vọng giữ đất, giữ nước, giữ nhà, khát vọng đấu tranh cho độc lập dân tộc nhưng vẫn hiện lên rất đời, rất người khiến người xem thương, cảm phục và tràn đầy biết ơn.

Phim kể về sự tàn bạo, khốc liệt nhưng không khơi gợi cảm giác hận thù, chia cách mà mang tinh thần hòa hợp dân tộc một cách nhân văn khi khắc họa hình ảnh nỗi đau của hai người mẹ ở hai đầu chiến tuyến có con ở chiến trường, khắc họa người lính ra trận với bức ảnh vợ con khiến tiểu đội trưởng Tạ - người lính can trường bật khóc nức nở khi nghĩ đến vợ và đứa con gái của mình ở hậu phương.

"K3 Tam Sơn còn, Thành cổ còn" - câu nói của các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn K3 Tam Sơn thể hiện sự quyết tâm bám trụ trong 81 ngày đêm chiến dịch cũng khiến những bạn trẻ rơi nước mắt.

Đó không chỉ là một khẩu hiệu trong 81 ngày đêm khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị, mà là lời thề sắt son, là niềm tin và ý chí quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Hình ảnh những người lính tuổi đôi mươi, tay cầm súng, miệng hô vang câu nói ấy trong làn bom đạn như một minh chứng cho sức mạnh tinh thần bất diệt của dân tộc.

Chị Trang (ở Hà Nội) cùng 2 em gái đi xem phim Mưa đỏ. Ảnh: Diệu Nhi

Mưa đỏ đã trở thành bộ phim cảm xúc nhất và thu hút đông đảo khán giả trong những ngày đất nước mừng 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Diệu Nhi

Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình Khát vọng tuổi trẻ từ trang sử anh hùng. Ảnh: Diệu Nhi

Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cho biết, có gần 100 đoàn viên, thanh niên của các đơn vị trực thuộc tham gia chương trình Khát vọng tuổi trẻ từ trang sử anh hùng.

"Tôi tin rằng bộ phim không chỉ mang lại nhiều cảm xúc cho mỗi người xem, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về trách nhiệm kế tục truyền thống anh hùng, giữ vững ngọn lửa lý tưởng và khát vọng cống hiến.

Đối với đoàn viên, thanh niên Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Mưa đỏ càng thôi thúc chúng ta phải sống xứng đáng, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đóng góp trí tuệ và nhiệt huyết cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới", anh Linh nói.