Thế hệ trẻ biến niềm tự hào quá khứ thành hành động cụ thể

TPO - Theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, hơn ai hết, thế hệ trẻ phải là người hiểu sâu sắc nhất về lịch sử dân tộc, để từ niềm tự hào quá khứ biến thành hành động cụ thể trong hiện tại và tương lai.

Chiều 28/8, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức vòng chung kết toàn quốc cuộc thi trực tuyến "Tự hào Việt Nam". Dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ sân chơi trí tuệ

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cho biết, cuộc thi không chỉ là một sân chơi trí tuệ mà đã thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa giáo dục to lớn trong tuổi trẻ và các tầng lớp nhân dân trên cả nước.

Điểm nhấn nổi bật của cuộc thi là sự đổi mới, sáng tạo trong phương thức tổ chức, khi được triển khai hoàn toàn trên nền tảng số, đặc biệt là qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam, thể hiện rõ tinh thần tiên phong của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu khai mạc vòng chung kết toàn quốc.

Theo chị Trang, cuộc thi diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, khi lòng tự hào dân tộc đang trào dâng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong những ngày này, tuổi trẻ cả nước đã và đang sôi nổi tổ chức hàng ngàn hoạt động ý nghĩa, thiết thực để thể hiện niềm tự hào Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đặc biệt, chiến dịch truyền thông “Tự hào Việt Nam” do T.Ư Đoàn tổ chức đã tạo được dấu ấn đậm nét, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Chị Trang nhấn mạnh, kiến thức lịch sử không phải là những con số, sự kiện khô khan nằm trên trang giấy. Lịch sử là cội nguồn, là gốc rễ, là nền tảng tinh thần để chúng ta hiểu được giá trị của độc lập, tự do và hun đúc ý chí, khát vọng vươn lên.

Hơn ai hết, thế hệ trẻ phải là người hiểu sâu sắc nhất về lịch sử dân tộc, để từ niềm tự hào quá khứ biến thành hành động cụ thể trong hiện tại và tương lai. Phần thi cuối cùng của cuộc thi mang tên “Kỷ nguyên vươn mình” cũng chính là thông điệp mà Ban Tổ chức muốn gửi gắm.

“Đất nước ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự phát triển, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Sứ mệnh lịch sử đó đang đặt lên vai thế hệ trẻ”, chị Trang bày tỏ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa dân tộc cho thanh thiếu nhi với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để lịch sử trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn.

Từ cuộc thi này, mỗi bạn đoàn viên, thanh niên sẽ trở thành một “sứ giả lịch sử”, lan tỏa tình yêu, niềm tự hào về đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Hãy biến tri thức lịch sử thành sức mạnh nội sinh, thành động lực để ra sức học tập, lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, xung kích, tình nguyện trên mọi lĩnh vực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng kỷ niệm chương Ban Giám khảo Vòng chung kết toàn quốc.

Gần 5 triệu lượt thí sinh dự thi

Cuộc thi được phát động từ tháng 3/2025, nhằm kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9.

Cuộc thi đã thu hút gần 5 triệu lượt thí sinh dự thi các vòng thi tuần trực tuyến trên 2 nền tảng: website http://baocaovien.vn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Tranh tài trong vòng chung kết toàn quốc là 5 đội tuyển, gồm: Thành Đoàn TPHCM; Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Ban Thanh niên Quân đội; Đoàn Thanh niên Chính phủ và Tỉnh Đoàn Vĩnh Long.

Vòng chung kết toàn quốc diễn ra theo hình thức đối kháng trực tiếp trên sân khấu với 5 phần thi: Hào khí non sông; Giải mã lịch sử; Tự hào Việt Nam; Vững tin tiếp bước; Kỷ nguyên vươn mình.

Trong phần thi đầu tiên vòng chung kết toàn quốc, các đội thi có màn "chào hỏi" được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, cách thức thể hiện. Ảnh: Xuân Tùng

Ở phần thi Hào khí non sông, 5 đội tuyển mang đến các tiết mục văn hoá nghệ thuật như thơ, ca, hò, vè, tiểu phẩm... vừa thể hiện tình yêu, khát vọng của thế hệ trẻ dựng xây đất nước, vừa giới thiệu các thành viên của đội.

Phần thi Giải mã lịch sử, 5 đội cùng trả lời 20 câu hỏi dạng trắc nghiệm chọn đáp án đúng thông qua máy tính được cài đặt phần mềm thi trên bục thi đấu. Mỗi câu hỏi các đội có 20 giây để suy nghĩ và trả lời.

5 đội thi tranh tài trong phần thi thứ hai ở vòng chung kết toàn quốc.

Sau hai phần thi đầu, 4 đội có tổng điểm cao nhất bước tiếp vào phần thi Tự hào Việt Nam. Ở phần thi này, mỗi đội tìm 1 cụm từ chính, được gợi ý bằng 5 từ khóa phụ thông qua 5 câu hỏi.

Ba đội xuất sắc nhất bước vào phần thi Vững tin tiếp bước. Mỗi đội có 1 lần lựa chọn gói câu hỏi theo tương ứng với 80 - 100 - 130 điểm và có quyền lựa chọn Ngôi sao hy vọng để có cơ hội nhân đôi điểm số của câu hỏi đó.

Tranh tài ở phần thi Kỷ nguyên vươn mình, 2 đội xuất sắc nhất sẽ bốc thăm để lựa chọn chủ đề hùng biện.

Kết thúc vòng chung kết toàn quốc, Ban Tổ chức cuộc thi trao tặng các giải thưởng về đội tuyển; giải cá nhân và giải dành cho các cơ sở Đoàn.