Anh Lương Minh Tùng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

TPO - Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 35 anh chị; Ban Thường vụ gồm 11 anh, chị. Trong đó, anh Lương Minh Tùng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn.

Ngày 19/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên trọng thể với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Đắk Lắk: Đoàn kết – Bản lĩnh – Tiên phong – Sáng tạo – Phát triển”.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ I.

Dự đại hội, về phía Trung ương Đoàn có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Thường trực Tỉnh Đoàn qua các thời kỳ, cùng 278 đại biểu chính thức.

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên. Thành lập và duy trì hiệu quả hơn 200 tổ công nghệ số cộng đồng, 102 đội hình thanh niên tình nguyện “Bình dân học vụ số”, góp phần hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương ở cơ sở. Công tác xây dựng Đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực....

Tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Bí thư Trung ương Đoàn công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Tỉnh Đoàn Đắk Lắk khóa I.

Theo quyết định, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Đắk Lắk khóa I gồm 35 anh chị; Ban Thường vụ gồm 11 anh, chị.

Anh Lương Minh Tùng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn; hai Phó bí thư là anh Y Lê Pas Tơr và anh Nguyễn Thao Giang. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa I gồm 7 anh, chị.

Đại hội cũng chỉ định Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 16 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Anh Lương Minh Tùng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk khoá I.

Ban chấp hành đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt gồm 35 anh, chị.

Đoàn phải là hạt nhân xây dựng khối đại đoàn kết trong thanh niên

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, hệ thống chính trị và nhân dân Đắk Lắk luôn tin tưởng, đặt thanh niên ở vị trí quan trọng trong mỗi bước phát triển của tỉnh nhà. Bước vào nhiệm kỳ mới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, phù hợp từng đối tượng; bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên, thực sự trở thành người bạn tin cậy, đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại đại hội.

Theo ông Y Giang Gry Niê Knơng, Đoàn phải là hạt nhân xây dựng khối đại đoàn kết trong thanh niên; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn thực sự “vừa hồng vừa chuyên”. Trong các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, chuyển đổi số là khâu đột phá, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải là lực lượng nòng cốt đưa công nghệ về cơ sở, hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương. Mỗi đoàn viên phải là một “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ nền tảng của Đảng; là chủ thể tiên phong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Trong nhiệm kỳ mới, Đại hội xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn; trọng tâm là nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò thanh niên trong chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với thế mạnh của địa phương; chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.