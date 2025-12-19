Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Anh Lương Minh Tùng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Nguyễn Thảo
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 35 anh chị; Ban Thường vụ gồm 11 anh, chị. Trong đó, anh Lương Minh Tùng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn.

Ngày 19/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên trọng thể với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Đắk Lắk: Đoàn kết – Bản lĩnh – Tiên phong – Sáng tạo – Phát triển”.

5.jpg
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ I.

Dự đại hội, về phía Trung ương Đoàn có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Thường trực Tỉnh Đoàn qua các thời kỳ, cùng 278 đại biểu chính thức.

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên. Thành lập và duy trì hiệu quả hơn 200 tổ công nghệ số cộng đồng, 102 đội hình thanh niên tình nguyện “Bình dân học vụ số”, góp phần hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương ở cơ sở. Công tác xây dựng Đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực....

Tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Bí thư Trung ương Đoàn công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Tỉnh Đoàn Đắk Lắk khóa I.

Theo quyết định, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Đắk Lắk khóa I gồm 35 anh chị; Ban Thường vụ gồm 11 anh, chị.

Anh Lương Minh Tùng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn; hai Phó bí thư là anh Y Lê Pas Tơr và anh Nguyễn Thao Giang. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa I gồm 7 anh, chị.

Đại hội cũng chỉ định Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 16 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

tp-8.jpg
Anh Lương Minh Tùng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk khoá I.
tp-6.jpg
Ban chấp hành đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt gồm 35 anh, chị.

Đoàn phải là hạt nhân xây dựng khối đại đoàn kết trong thanh niên

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, hệ thống chính trị và nhân dân Đắk Lắk luôn tin tưởng, đặt thanh niên ở vị trí quan trọng trong mỗi bước phát triển của tỉnh nhà. Bước vào nhiệm kỳ mới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, phù hợp từng đối tượng; bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên, thực sự trở thành người bạn tin cậy, đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp.

tp-9.jpg
Ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại đại hội.

Theo ông Y Giang Gry Niê Knơng, Đoàn phải là hạt nhân xây dựng khối đại đoàn kết trong thanh niên; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn thực sự “vừa hồng vừa chuyên”. Trong các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, chuyển đổi số là khâu đột phá, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải là lực lượng nòng cốt đưa công nghệ về cơ sở, hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương. Mỗi đoàn viên phải là một “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ nền tảng của Đảng; là chủ thể tiên phong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Trong nhiệm kỳ mới, Đại hội xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn; trọng tâm là nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò thanh niên trong chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với thế mạnh của địa phương; chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Nguyễn Thảo
#thanh niên #Đắk Lắk #nhiệm kỳ #chức vụ #tuổi trẻ #anh Nguyễn Minh Triết

Xem thêm

Cùng chuyên mục