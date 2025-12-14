Tuổi trẻ Hà Tĩnh thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đoàn

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vào ngày 17 - 18/12/2025, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh.

Với chủ đề “Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; phát huy vai trò của thanh niên tiên phong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần đưa Hà Tĩnh phát triển toàn diện, nhanh, bền vững”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng và các nhóm giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội cũng sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIX và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2026 - 2031.