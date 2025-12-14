Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ Hà Tĩnh thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đoàn

Hoài Nam

TPO - Hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 – 2030, tuổi trẻ toàn tỉnh đang đồng loạt triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện.

597560445-1181851017424436-79332996120963069-n.jpg
Hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh﻿ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 – 2030, tuổi trẻ toàn tỉnh đang đồng loạt triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực. Mới đây, Đoàn xã Sơn Tây đã tổ chức lễ khởi công xây dựng “Ngôi nhà yêu thương” cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Xuyến (trú tại thôn Cây Tắt) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Công trình được thực hiện từ nguồn hỗ trợ của Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh và Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: HN
239dce16296ca632ff7d.jpg
9b2981a266d8e986b0c9.jpg
Đoàn xã Lộc Hà đã hoàn thành, bàn giao và ra mắt công trình thanh niên “Vườn xanh tri ân anh Kim Đồng” tại Chi đoàn trường Tiểu học Lộc Hà.
a99d9df87a82f5dcac93.jpg
26c530a2d7d8588601c9.jpg
Tại Trường Tiểu học Hòa Lạc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với nhà tài trợ và UBND xã Đức Thọ khánh thành công trình “Bể bơi cho em” phòng chống đuối nước, chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIX. Công trình góp phần tạo điều kiện cho học sinh học bơi, phát triển thể chất và hạn chế tai nạn đuối nước.
8e88f911636bec35b57a.jpg
3892190983730c2d5562.jpg
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh, Đoàn Thanh niên hỗ trợ trang trí cảnh quan tại các trường học ở xã Đức Thọ.
05b5df8047fac8a491eb.jpg
Ra mắt công trình măng non “Bộ trò chơi dân gian” tại Trường Tiểu học Mai Phụ. Mô hình này giúp các em học sinh trong giờ ra chơi được trải nghiệm sáng tạo với các trò chơi dân gian rực rỡ sắc màu, do chính tay các em tự thiết kế, góp phần tạo không gian vui chơi bổ ích.
unknown-49.jpg
Chiều qua 13/12, mặc dù thời tiết có mưa, Đoàn xã Thạch Hà đã kịp thời ra quân khắc phục đoạn hàng rào bị đổ xuống ruộng của người dân, trả lại mặt bằng, tạo điều kiện cho các hộ dân sản xuất vụ Xuân.
2.jpg
Hưởng ứng “Ngày thứ bảy tình nguyện”, tuổi trẻ xã Lộc Hà đã tổ chức hoàn thành và bàn giao công trình thanh niên khu vui chơi giải trí cho học sinh chào mừng chiến dịch Tình nguyện Mùa đông 2025﻿ và Đại hội Đoàn toàn tỉnh. Đây là công trình thanh niên thứ 5 được Đoàn xã Lộc Hà hoàn thành, bàn giao trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XIX.
6.jpg
Chi đoàn trường TH&THCS Thạch Hội xây dựng vườn hoa thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh.
rtie.jpg
Tại phường Bắc Hồng Lĩnh, các đoàn viên đã ra quân vệ sinh môi trường và tổ chức dâng hương, tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hồng Lĩnh.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vào ngày 17 - 18/12/2025, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh.

Với chủ đề “Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; phát huy vai trò của thanh niên tiên phong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần đưa Hà Tĩnh phát triển toàn diện, nhanh, bền vững”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng và các nhóm giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội cũng sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIX và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Đại hội Đoàn Hà Tĩnh #Tình nguyện Mùa đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục