Tuổi trẻ Hà Tĩnh thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đoàn

TPO - Hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 – 2030, tuổi trẻ toàn tỉnh đang đồng loạt triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện.
Đoàn xã Lộc Hà đã hoàn thành, bàn giao và ra mắt công trình thanh niên “Vườn xanh tri ân anh Kim Đồng” tại Chi đoàn trường Tiểu học Lộc Hà.
Tại Trường Tiểu học Hòa Lạc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với nhà tài trợ và UBND xã Đức Thọ khánh thành công trình “Bể bơi cho em” phòng chống đuối nước, chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIX. Công trình góp phần tạo điều kiện cho học sinh học bơi, phát triển thể chất và hạn chế tai nạn đuối nước.
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh, Đoàn Thanh niên hỗ trợ trang trí cảnh quan tại các trường học ở xã Đức Thọ.
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vào ngày 17 - 18/12/2025, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh.
Với chủ đề “Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; phát huy vai trò của thanh niên tiên phong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần đưa Hà Tĩnh phát triển toàn diện, nhanh, bền vững”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng và các nhóm giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội cũng sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIX và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2026 - 2031.