Tuổi trẻ Hà Tĩnh hỗ trợ người dân bị cô lập ở vùng lũ

Hoài Nam

TPO - Các đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh đã tham gia hỗ trợ di dời tài sản, mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ người dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ đang bị cô lập trong nước lũ.

1665896015774891339.jpg
Chiều 2/11, khi mưa lớn và ngập lụt﻿ vẫn tiếp diễn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã khẩn trương thành lập đoàn cứu trợ, đưa nhu yếu phẩm đến hỗ trợ người dân tại xã Cẩm Bình, Cẩm Duệ. Đây là hai địa phương đang ngập sâu, chia cắt do lũ. Ảnh: HN
8d88cdaaa7fc2ba272ed.jpg
Chị Nguyễn Ny Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh Đoàn và anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh dẫn đầu đoàn cùng mang hơn 3 tấn nhu yếu phẩm, nước sạch hỗ trợ người dân.
3715001789759719363.jpg
Cùng thời điểm, tuổi trẻ toàn tỉnh tích cực giúp dân vùng ngập di dời tài sản, kê cao lúa gạo, nấu ăn, dọn dẹp, duy trì bếp ăn thanh niên, đội hình xung kích sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn do mưa lũ.
815e9d350a668638df77.jpg
e81a9a7e0d2d8173d83c.jpg
Tuổi trẻ Mai Hoa đã chung tay gói hàng trăm bánh chưng và chuẩn bị các nhu yếu phẩm để gửi đến bà con nhân dân vùng ngập lụt.
49dcb29924caa894f1db.jpg
c7a852edc4be48e011af.jpg
Hiện nay, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, đời sống bà con gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, tuổi trẻ xã Thiên Cầm kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ. Đoàn thanh niên xã đã trực tiếp tổ chức trao quà cứu trợ và nhu yếu phẩm đến bà con tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng.
c8f48a7c19299577cc38.jpg
Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, đoàn viên thanh niên xã Yên Hoà phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ xã, đơn vị tài trợ nấu cơm gửi đến bà con vùng lũ xã Cẩm Duệ.
a0ccdc7b6828e476bd39.jpg
Nấu cơm miễn phí, phát nhu yếu phẩm, hỗ trợ sơ tán người, là những hành động góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ Hà Tĩnh﻿ đối với quê hương.

Tính tới chiều tối 2/11, toàn tỉnh vẫn còn 5.377 hộ dân bị ngập lụt. So với thời điểm 11h cùng ngày, số hộ dân bị ngập tăng 669 hộ, chủ yếu ở địa bàn xã Cẩm Bình.

Phần lớn các hộ dân bị nước lũ chia cắt thuộc hạ du hồ Kẻ Gỗ, trong đó, xã Cẩm Duệ 2.434 hộ, xã Cẩm Bình 2184 hộ, phường Hà Huy Tập 520 hộ.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #tuổi trẻ Hà Tĩnh #hỗ trợ bà con vùng lũ #ngập lụt #mưa lũ Hà Tĩnh #mưa lớn kéo dài

