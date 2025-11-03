Tuổi trẻ Hà Tĩnh hỗ trợ người dân bị cô lập ở vùng lũ

Tính tới chiều tối 2/11, toàn tỉnh vẫn còn 5.377 hộ dân bị ngập lụt. So với thời điểm 11h cùng ngày, số hộ dân bị ngập tăng 669 hộ, chủ yếu ở địa bàn xã Cẩm Bình.

Phần lớn các hộ dân bị nước lũ chia cắt thuộc hạ du hồ Kẻ Gỗ, trong đó, xã Cẩm Duệ 2.434 hộ, xã Cẩm Bình 2184 hộ, phường Hà Huy Tập 520 hộ.