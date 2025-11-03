Tuổi trẻ Hà Tĩnh hỗ trợ người dân bị cô lập ở vùng lũ

TPO - Các đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh đã tham gia hỗ trợ di dời tài sản, mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ người dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ đang bị cô lập trong nước lũ.
Tuổi trẻ Mai Hoa đã chung tay gói hàng trăm bánh chưng và chuẩn bị các nhu yếu phẩm để gửi đến bà con nhân dân vùng ngập lụt.
Hiện nay, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, đời sống bà con gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, tuổi trẻ xã Thiên Cầm kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ. Đoàn thanh niên xã đã trực tiếp tổ chức trao quà cứu trợ và nhu yếu phẩm đến bà con tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng.
Tính tới chiều tối 2/11, toàn tỉnh vẫn còn 5.377 hộ dân bị ngập lụt. So với thời điểm 11h cùng ngày, số hộ dân bị ngập tăng 669 hộ, chủ yếu ở địa bàn xã Cẩm Bình.
Phần lớn các hộ dân bị nước lũ chia cắt thuộc hạ du hồ Kẻ Gỗ, trong đó, xã Cẩm Duệ 2.434 hộ, xã Cẩm Bình 2184 hộ, phường Hà Huy Tập 520 hộ.