Giới trẻ

Google News

Hơn 1.500 tình nguyện viên 'tiếp sức' người dân Đà Nẵng sau lũ

Giang Thanh

TPO - Các tình nguyện viên lội bùn, dầm nước lũ tiếp sức người dân ở các khu vực ngập sâu trên địa bàn Đà Nẵng, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

tp-doan-vien-don-lut-17.jpg
Ngày 31/10, hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên của các trường ĐH, CĐ và các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn Đà Nẵng﻿ đã đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nặng nề những ngày qua.
tp-doan-vien-don-lut-18.jpg
Theo chỉ đạo của Thành Đoàn, mỗi trường huy động từ 200 – 300 sinh viên, thành lập các đội hình tình nguyện.
tp-doan-vien-don-lut-19.jpg
tp-doan-vien-don-lut-16.jpg
tp-doan-vien-don-lut-15.jpg
tp-doan-vien-don-lut-13.jpg
Các đội hình triển khai nhiều phần việc thiết thực như: tổng dọn vệ sinh tại trường học, cơ sở y tế, trung tâm văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; hỗ trợ dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ…
tp-doan-vien-don-lut-20.jpg
Màu áo xanh ở các vùng “rốn lũ”﻿ cùng bà con dọn dẹp bùn đất, rác thải, cành cây… để sớm giúp các địa phương ổn định cuộc sống sau lũ.
tp-doan-vien-don-lut-4.jpg
Tại các xã miền núi, đội hình tình nguyện Đoàn xã cũng đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của sạt lở, ngập lụt.
tp-doan-vien-don-lut-7.jpg
tp-doan-vien-don-lut-3.jpg
tp-doan-vien-don-lut-2.jpg
tp-doan-vien-don-lut-1.jpg
Theo anh Zơ Râm Hải - Bí thư Đoàn xã La Dêê, những ngày qua, trên địa bàn xã đã có lượng mưa rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bà con nhân dân, nhiều hộ gia đình sơ tán, ruộng lúa bị ngập úng, đường sá bị sạt lở.
tp-doan-vien-don-lut-5.jpg
"Lực lượng đoàn viên thanh niên đã nhanh chóng hỗ trợ địa phương sơ tán người dân ở các vùng nguy cơ cao, dọn dẹp bùn đất do sạt lở, thông các tuyến đường giao thông..., Sau đợt bão lũ, Đoàn xã cũng triển khai nhiều hoạt động để giúp người dân sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống", anh Hải nói.
tp-doan-vien-don-lut-11.jpg
﻿Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp cùng Liên đoàn Lao động TP, Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng, các cơ sở Đoàn bạn, doanh nghiệp và mạnh thường quân triển khai trao tặng hơn 2.000 suất quà gồm nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm... cho các khu vực ngập sâu.
tp-doan-vien-don-lut-10.jpg
tp-doan-vien-don-lut-8.jpg
Đồng thời, hỗ trợ kinh phí cho người dân tại các địa phương như: Gò Nổi, Đại Lộc, Vu Gia, Duy Xuyên, Thu Bồn, Hòa Tiến… Lực lượng thanh niên được huy động tham gia phân loại, đóng gói, vận chuyển và trao quà trực tiếp đến từng hộ dân, bảo đảm kịp thời và đúng đối tượng.
tp-doan-vien-don-lut-9.jpg
Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng﻿, bên cạnh các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực xã hội hóa, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia và hiệu quả của công tác cứu trợ.
Giang Thanh
