Hơn 1.500 tình nguyện viên 'tiếp sức' người dân Đà Nẵng sau lũ

TPO - Các tình nguyện viên lội bùn, dầm nước lũ tiếp sức người dân ở các khu vực ngập sâu trên địa bàn Đà Nẵng, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Các đội hình triển khai nhiều phần việc thiết thực như: tổng dọn vệ sinh tại trường học, cơ sở y tế, trung tâm văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; hỗ trợ dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ…
Theo anh Zơ Râm Hải - Bí thư Đoàn xã La Dêê, những ngày qua, trên địa bàn xã đã có lượng mưa rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bà con nhân dân, nhiều hộ gia đình sơ tán, ruộng lúa bị ngập úng, đường sá bị sạt lở.
Đồng thời, hỗ trợ kinh phí cho người dân tại các địa phương như: Gò Nổi, Đại Lộc, Vu Gia, Duy Xuyên, Thu Bồn, Hòa Tiến… Lực lượng thanh niên được huy động tham gia phân loại, đóng gói, vận chuyển và trao quà trực tiếp đến từng hộ dân, bảo đảm kịp thời và đúng đối tượng.