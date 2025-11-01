Hơn 1.500 tình nguyện viên 'tiếp sức' người dân Đà Nẵng sau lũ

TPO - Các tình nguyện viên lội bùn, dầm nước lũ tiếp sức người dân ở các khu vực ngập sâu trên địa bàn Đà Nẵng, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.