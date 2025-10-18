Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Màu áo tình nguyện nơi bùn đất ngổn ngang ở Thái Nguyên

Minh Vy
TPO - Những ngày qua, đội sinh viên tình nguyện ngành Hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội đã có khoảng thời gian ý nghĩa tại trường tiểu học Quang Vinh, Thái Nguyên.

Sau những ngày bão lũ, Thái Nguyên đang dần hồi phục, nhưng cuộc sống của bà con vùng lũ vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Đội sinh viên tình nguyện ngành Hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội đã có mặt để chung tay hỗ trợ, sẻ chia góp sức khắc phục hậu quả sau bão. Chuyến đi mang theo sức trẻ, thể hiện tấm lòng sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ Bách Khoa.

Bằng những hành động giản dị nhưng đầy nhiệt huyết, các bạn thanh niên tình nguyện mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia và những điều tử tế trong cộng đồng — như một lời nhắn gửi ấm áp tới những vùng đất đang gồng mình sau bão. Hy vọng rằng những đóng góp nhỏ bé ấy có thể phần nào san sẻ khó khăn, mang lại chút bình yên cho bà con sau những ngày mưa bão.

Công việc chính của các bạn thanh niên tình nguyện tại đây là phát nước, đồ ăn, sữa cho trường học; dọn dẹp, cạo bùn trong các lớp và sân trường, lau dọn bàn ghế thiết bị trong các lớp, đồng thời thu dọn sách vở đồ dùng học tập của các em nhỏ bị ngâm nước...

Trần Chiến – sinh viên năm nhất của đội thanh niên tình nguyện, cho biết: “Dù chỉ mới vào đội sinh viên tình nguyện được 2 ngày nhưng em cảm thấy vô cùng may mắn khi được anh chị trong đội cho em cơ hội góp mặt trong chuyến đi ý nghĩa đến với Thái Nguyên lần này, để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả nặng nề sau mưa bão và lũ lụt. Thật sự chuyến đi này đã để lại trong em những cảm xúc không thể nào quên.

Điều khiến em cảm thấy xúc động nhất chính là chứng kiến tận mắt những mất mát, khó khăn người dân phải gánh chịu; đồng thời em cũng cảm nhận được sự ấm áp từ tinh thần nghị lực và lòng hiếu khách của người dân đặc biệt là những cán bộ, cô giáo trường tiểu học Quang Vinh. Em đến với tinh thần cho đi nhưng lại nhận về bài học vô giá về sự kiên cường, đoàn kết và tình người.

"Áo xanh" thanh niên dọn dẹp, cạo bùn trong lớp và sân trường, lau dọn bàn ghế thiết bị trong các lớp học.

Hai ngày miệt mài cùng mọi người khắc phục hậu quả của bão lũ ở Thái Nguyên thật sự khiến em trưởng thành hơn rất nhiều. Em cảm thấy vô cùng tự hào khi được khoác lên mình màu áo xanh của đội sinh viên tình nguyện ngành Hóa. Đó là niềm tự hào lớn trong tuổi thanh xuân của em bởi lòng nhiệt huyết đã trở thành hành động ý nghĩa góp một phần nhỏ làm ấm lại mái trường cho các em nhỏ trở lại đi học. Chuyến đi với rất nhiều yêu thương giúp em cảm nhận được sự nhiệt huyết của tuổi trẻ bùng cháy.”

Đội sinh viên tình nguyện ngành Hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội đã có khoảng thời gian ý nghĩa tại trường tiểu học Quang Vinh, Thái Nguyên.
Minh Vy
