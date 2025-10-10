Thành Đoàn Hà Nội tiếp sức người dân vùng lũ

Tối 9/10, đoàn công tác Thành Đoàn Hà Nội do anh Nguyễn Tiến Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội dẫn đầu đã đến thăm hỏi và tặng quà nhân dân khu vực bị ảnh hưởng do cơn bão số 10 và bão số 11 tại xã Đa Phúc.
Những ngày qua, tình hình lũ lụt tại Hà Nội diễn biến phức tạp, 339 hộ dân của thôn Yên Phú (xã Đa Phúc) đã bị ngập và chia cắt hoàn toàn, chỉ tiếp cận được địa bàn bằng xuồng.
Cũng do mưa lũ, mực nước sông Cầu dâng cao vượt mức báo động 3 đã khiến hơn 2.400 hộ dân với trên 9.500 nhân khẩu tại xã Trung Giã bị cô lập tạm thời.
Đoàn công tác trực tiếp đến thăm và gửi nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân khó khăn tại thôn Yên Phú. Thành Đoàn Hà Nội đã chuyển tới xã Trung Giã các nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân.
Thời gian tới, Thành Đoàn Hà Nội tiếp tục gửi các nguồn lực hỗ trợ đến các địa phương trên địa bàn Thành phố và các tỉnh, thành chịu thiệt hại do bão lũ.
Dự kiến trong 2 ngày 11 – 12/10, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức các đội hình sinh viên tình nguyện đến hỗ trợ nhân dân và thanh thiếu nhi các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn.