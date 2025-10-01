Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh niên Hà Nội di dời người bệnh, đắp bờ gia cố đê sau bão số 10

TPO - Cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề và ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống người dân ở nhiều địa phương ở Hà Nội. Với tinh thần xung kích, đoàn viên thanh niên đã tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường, vận chuyển lương thực, gia cố đê điều...

Trước những thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, Đoàn Thanh niên các xã, phường trên địa bàn Hà Nội đã và đang tích cực phối hợp cùng các lực lượng chức năng và người dân địa phương tham gia vào công tác khắc phục hậu quả, thể hiện rõ tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Các hoạt động chính bao gồm vệ sinh môi trường tại các khu vực ngập úng, vận chuyển nước sạch và thực phẩm, hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn, và gia cố đê điều ngăn lũ.

tienphong-hanoi-thanhnien2.jpg
tienphong-hanoi-thanhnien02.jpg
tienphong-hanoi-thanhnien01.jpg
tienphong-hanoi-thanhnien03.jpg
Tại phường Đông Ngạc, Đoàn phường đã sớm thành lập đội hình thanh niên phản ứng nhanh với 20 thành viên. Đội đã kịp thời hỗ trợ 1.000 hộ dân tại khu chung cư Ecohome đến nơi tránh trú an toàn. Lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện cũng duy trì trực 24/24 sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn cho người dân.
tienphong-hanoi-thanhnien1.jpg
tienphong-hanoi-thanhnien4.jpg
tienphong-hanoi-thanhnien5.jpg
tienphong-hanoi-thanhnien6.jpg
Tại xã Thượng Phúc, do ảnh hưởng mưa lớn, hai điểm đê xung yếu tại chùa Phúc Lâm (Cao Xá) và xóm 3 (Triều Đông) đã xảy ra tình trạng sụt lún. Đoàn Thanh niên xã đã khẩn trương phối hợp với lực lượng quân sự và nhân dân địa phương tổ chức gia cố đê. Các đoàn viên, thanh niên đã túc trực xuyên suốt ngày để kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra.
tienphong-hanoi-thanhnien3.jpg
tienphong-hanoi-thanhnien8.jpg
Tại xã Nam Phù, khi nước sông Hồng dâng cao, uy hiếp thôn Đại Lan, sức trẻ lại được huy động. Hơn 300 bao tải cát trong một buổi chiều đã được những cánh tay thanh niên thoăn thoắt đóng đầy và vận chuyển, đắp bờ chắn ngăn dòng chảy, hạn chế thiệt hại cho khu dân cư.
tienphong-hanoi-thanhnien10.jpg
tienphong-hanoi-thanhnien11.jpg
tienphong-hanoi-thanhnien12.jpg
Thanh niên phường Xuân Phương hỗ trợ gia cố các vị trí đê xung yếu, di dời người bệnh, hộ dân bị ảnh hưởng do bão.
Xuân Tùng
#Thanh niên Hà Nội #bão số 10 #khắc phục hậu quả #đoàn thanh niên #đê điều #ứng phó thiên tai #bão lũ #bão Bualoi

