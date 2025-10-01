Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Tuổi trẻ Khánh Hòa trở thành cầu nối tin cậy của người dân

Thanh Thanh
TPO - Hơn 2.000 tình nguyện viên của Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đã lập 145 đội hình, phủ sóng 64/64 xã, phường và các Trung tâm phục vụ hành chính công, trở thành cầu nối giúp hơn 80.000 lượt người dân tiếp cận với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và dịch vụ công trực tuyến.

Ngày 30/9, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025.

doan-1.jpg
Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè của Tỉnh Đoàn Khánh Hòa.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 được Tỉnh Đoàn Khánh Hòa triển khai sớm và kéo dài hơn các năm, từ tháng 4 đến 31/8. Trong đó, nổi bật là hoạt động ra quân hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở.

doan-2.jpg
Chị Tô Thị Tuyết Ngân - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, phát biểu tại hội nghị.

Trong 2 tháng cao điểm triển khai (tháng 7 và 8/2025), toàn tỉnh đã thành lập 145 đội hình với sự tham gia thường trực của gần 2.000 tình nguyện viên, đảm bảo phủ sóng tại 64/64 xã, phường và cả Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh.

Các đội hình đã trở thành cầu nối tin cậy, hỗ trợ trực tiếp cho hơn 80.000 lượt người dân. Thanh niên tình nguyện tập trung vào các hoạt động thiết thực như: Phân luồng, hướng dẫn quy trình, hỗ trợ viết hộ các tờ khai, biểu mẫu phức tạp và giải đáp các thắc mắc ban đầu. Sự vào cuộc kịp thời này đã góp phần quan trọng vào việc ổn định hoạt động tại cơ sở, giảm tải áp lực cho cán bộ công chức.

TNTN (3).jpg
thanhnien (1).jpg
2.jpg
8.jpg
Tuổi trẻ Khánh Hòa phủ sóng 64/64 xã, phường hỗ trợ người dân tiếp cận chính quyền số.

Đặc biệt, có hơn 8.000 tài khoản định danh điện tử VNeID đã được hỗ trợ cài đặt và kích hoạt, hơn 5.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đã được hướng dẫn nộp thành công. Các mô hình sáng tạo như "Góc QR - Kết nối thủ tục" và các đội hình lưu động đến tận nhà dân đã được nhân rộng, phát huy hiệu quả.

Chị Tô Thị Tuyết Ngân - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, cho biết: Việc hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, được tuổi trẻ toàn tỉnh tập trung nguồn lực thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

thanh niên (8).jpg
tangquaa-4.jpg
1.jpg
7.jpg
Màu áo xanh có mặt ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa và biên giới hải đảo.

Bên cạnh đó, chiến dịch hè 2025 của tuổi trẻ Khánh Hòa còn triển khai hiệu quả các chương trình, chiến dịch tình nguyện khác như: Chiến dịch Tiếp sức mùa thi với 1.400 đoàn viên thanh niên hỗ trợ hơn 35.000 thí sinh, hoạt động dạy học tiếng Anh miễn phí, làm đường giao thông nông thôn, dọn dẹp kênh mương và xây dựng các điểm vui chơi cho thiếu nhi...

Trong công tác bảo vệ môi trường, 100% cơ sở Đoàn đã hưởng ứng đồng loạt "Ngày chủ nhật xanh", trồng hơn 50.000 cây xanh, dọn vệ sinh, thu gom gần 3 tấn rác thải trong hoạt động "Hãy làm sạch biển".

"Các hoạt động tình nguyện hè năm nay được triển khai rõ nét, có màu sắc hoạt động riêng biệt của từng chiến dịch. Đồng thời bám sát với nhu cầu thực tế tại các địa bàn, địa phương và thể hiện tinh thần xung kích của thanh niên, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo", chị Ngân nhấn mạnh.

Thanh Thanh
#Tuổi trẻ Khánh Hòa #chính quyền số #dịch vụ công trực tuyến #tình nguyện viên #hỗ trợ #chiến dịch #tình nguyện hè 2025 #Trung tâm phục vụ hành chính công #Chiến dịch Tiếp sức mùa thi #VNeID

