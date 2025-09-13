Dấu ấn sức trẻ Gia Lai trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025

Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 của Tỉnh Đoàn Gia Lai.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay diễn ra từ tháng 4 đến 31/8, với chương trình Tư vấn – Tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh.

Chiến dịch tập trung triển khai đồng bộ, sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn.

Các cấp bộ Đoàn cũng chủ động, tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh thiếu nhi và được các cấp, các ngành và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Gia Lai Đỗ Đức Thanh, nét đặc biệt của chiến dịch tình nguyện hè đó là sự xác định địa bàn để thực hiện. Những địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa, xã đảo,… là những nơi dấu chân, sức trẻ của thanh niên tình nguyện gắn bó nhiều nhất.

Màu áo xanh đến với những vùng sâu, vùng xa.

Đặc biệt, năm nay, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức hoạt động tình nguyện hè tại xã vùng cao An Toàn cho các bạn sinh viên Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đã thực hiện được công trình đường cờ Thanh niên, cải tạo khu vui chơi một trường mầm non ở xã, sơn sửa nhà cho người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho gia đình chính sách, tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn,… các hoạt động góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị với thanh niên nước bạn Lào.

Tại hội nghị, Tỉnh Đoàn Gia Lai biểu dương sự đóng góp của các cá nhân, các tập thể đã tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho 14 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc cũng như những đóng góp tiêu biểu trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025.

Tặng Bằng khen cho Công ty TNHH Công nghệ Hưng Lợi, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Định với sự đồng hành, đóng góp tiêu biểu trong chiến dịch.

Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai cũng phát động và lan tỏa “Chiến dịch 65 ngày tuổi trẻ tỉnh Gia Lai ủng hộ nhân dân Cu Ba anh em”.