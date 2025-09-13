Dấu ấn sức trẻ Gia Lai trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay diễn ra từ tháng 4 đến 31/8, với chương trình Tư vấn – Tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh.
Chiến dịch tập trung triển khai đồng bộ, sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn.
Các cấp bộ Đoàn cũng chủ động, tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh thiếu nhi và được các cấp, các ngành và người dân ghi nhận, đánh giá cao.
Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Gia Lai Đỗ Đức Thanh, nét đặc biệt của chiến dịch tình nguyện hè đó là sự xác định địa bàn để thực hiện. Những địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa, xã đảo,… là những nơi dấu chân, sức trẻ của thanh niên tình nguyện gắn bó nhiều nhất.
Đặc biệt, năm nay, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức hoạt động tình nguyện hè tại xã vùng cao An Toàn cho các bạn sinh viên Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đã thực hiện được công trình đường cờ Thanh niên, cải tạo khu vui chơi một trường mầm non ở xã, sơn sửa nhà cho người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho gia đình chính sách, tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn,… các hoạt động góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị với thanh niên nước bạn Lào.
Tại hội nghị, Tỉnh Đoàn Gia Lai biểu dương sự đóng góp của các cá nhân, các tập thể đã tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho 14 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc cũng như những đóng góp tiêu biểu trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025.
Tặng Bằng khen cho Công ty TNHH Công nghệ Hưng Lợi, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Định với sự đồng hành, đóng góp tiêu biểu trong chiến dịch.
Tỉnh Đoàn Gia Lai đã ra quân 251 đội hình thực hiện 695 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, thu hút hơn 16.760 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia; tổ chức ra quân hơn 580 hoạt động ra quân Ngày Chủ nhật xanh, hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu cho hơn 7.108 lượt người dân với hơn 5.540 lượt ĐVTN tham gia; duy trì hiệu quả hoạt động của 135 đội Thanh niên xung kích đảm bảo an toàn giao thông; tổ chức 338 buổi tuyên truyền về an toàn giao thông với sự tham gia của gần 13.469 lượt ĐVTN.
Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn đã duy trì 135 đội hình tình nguyện “Chuyển đổi số cộng đồng” thực hiện truyền thông, tích cực hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại 135 xã, phường.