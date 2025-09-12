Mô hình ‘03 cùng với thanh thiếu niên’ phòng chống vi phạm pháp luật

Chiều 12/9, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An, xã Hưng Nguyên tổ chức lễ ra mắt mô hình “03 cùng với thanh thiếu niên”.

Công an tỉnh Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An ký cam kết triển khai thực hiện mô hình “03 cùng với thanh thiếu niên”.

Mô hình “03 cùng với thanh thiếu niên” được thành lập nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác quản lý, giáo dục, nhằm hạn chế thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Thông qua việc xây dựng mô hình để định hướng và phát huy vai trò của thanh thiếu niên trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; giáo dục ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật nói chung và chấp hành pháp luật về an ninh trật tự nói riêng; nâng cao hiệu quả việc giáo dục số thanh thiếu niên “chậm tiến”, có nguy cơ cao vi phạm pháp luật…

Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên; xây dựng môi trường sống lành mạnh, tạo điều kiện để thanh thiếu niên phát triển toàn diện, hạn chế nguy cơ vi phạm pháp luật.

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đánh giá đây là mô hình thiết thực trong tình hình mới. Hiện nay, tội phạm an ninh trật tự đang có xu hướng “trẻ hóa” và lan nhanh vào tầng lớp thanh thiếu niên.

Để mô hình đi vào hoạt động cụ thể và mang lại hiệu quả cao, Đại tá Trần Hồng Quang đưa ra một số giải pháp như: Mỗi cán bộ đoàn cần phải làm tốt công tác tư tưởng chính trị, nắm rõ pháp luật của Nhà nước, từ đó xây dựng tài liệu tuyên truyền cho các cấp cơ sở; chọn lựa nhân tố tuyên truyền, vận động để đoàn viên thanh niên hiểu rõ được tác hại của vi phạm pháp luật; tập trung tuyên truyền ở một số lĩnh vực trọng điểm, có tác động đến lứa tuổi đoàn viên thanh niên…

Công an xã, Đoàn xã Hưng Nguyên ký cam kết triển khai thực hiện mô hình.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các phường, xã cần phải tích cực phối hợp với Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn triển khai thực hiện hiệu quả mô hình này, nhất là tổ chức các chương trình, hoạt động thực tế, tạo hiệu ứng lan tỏa đi vào thực tiễn.

Trao tặng 20 suất quà tới các học sinh nghèo vượt khó, vươn lên học tập trên địa bàn xã Hưng Nguyên.

Tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Phương Thúy – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An chia sẻ: “Việc khởi động mô hình “03 cùng với thanh thiếu niên” trên địa bàn xã Hưng Nguyên mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Đây không chỉ là sự tiếp nối truyền thống yêu nước, mà còn là cam kết của tuổi trẻ hôm nay trong việc kế thừa, phát huy và viết tiếp những trang sử vẻ vang bằng hành động cụ thể, thiết thực trong kỷ nguyên số. Việc phối hợp triển khai mô hình như là một cam kết đồng hành, một tấm khiên bảo vệ và là ngọn lửa truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ”.

Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An, Công an xã Hưng Nguyên và Đoàn thanh niên xã Hưng Nguyên đã ký cam kết triển khai thực hiện mô hình. BTC cũng đã trao tặng 20 suất quà tới các học sinh nghèo vượt khó, vươn lên học tập trên địa bàn xã Hưng Nguyên.