Anh Nguyễn Tường Lâm: Đo kết quả khởi nghiệp bằng dự án, việc làm và đóng ngân sách chứ không phải ‘đếm hội nghị’

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh: Nhiệm kỳ mới đặt ra yêu cầu rất cao đối với tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Điện Biên trong vai trò tiên phong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của địa phương.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, nhiệm kỳ vừa qua là giai đoạn “hết sức đặc biệt” khi tổ chức Đoàn các cấp của tỉnh Điện Biên phải hoạt động trong nhiều điều kiện khó khăn, song vẫn thể hiện rõ tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao.

Bí thư Trung ương Đoàn ghi nhận, các cấp bộ Đoàn đã triển khai đồng bộ các phong trào, chương trình hành động, bám sát định hướng của Trung ương Đoàn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp đặc thù địa bàn.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Một điểm nhấn được đánh giá cao là việc thành lập 129 đội hình “bình dân học vụ số”, thu hút hơn 6.340 đoàn viên, thanh niên tham gia, hỗ trợ người dân tại 45 xã, phường tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID và các tiện ích số thiết yếu.

Tuổi trẻ Điện Biên cũng tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống, bảo vệ chủ quyền biên giới, hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; huy động nguồn lực xã hội hóa xây mới, sửa chữa nhà ở cho người dân khó khăn; hỗ trợ vật liệu, chuyển giao công nghệ sản xuất gạch không nung tại một số địa phương vùng cao.

Phần trình bày tham luận của các đại biểu tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh hoàn thành 14/16 chỉ tiêu đề ra. Hai chỉ tiêu chưa đạt liên quan đến hỗ trợ thôn, bản nông thôn mới và công tác giám sát, đối thoại được Bí thư Trung ương Đoàn chia sẻ, cảm thông trong bối cảnh nhiệm kỳ rút ngắn còn ba năm.

“Những kết quả đó thể hiện tinh thần quyết tâm, hành động hiệu quả của các cấp bộ Đoàn, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển chung của tỉnh”, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Bên cạnh việc ghi nhận thành tích, Bí thư Trung ương Đoàn bày tỏ sự đồng tình với những đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc của Đại hội về các hạn chế, tồn tại kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, đây là thời điểm Điện Biên bước vào “kỷ nguyên mới”, mô hình tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ mới đòi hỏi tổ chức Đoàn phải nhìn nhận trực diện những tồn tại, xác định rõ giải pháp để khắc phục một cách căn cơ, không né tránh.

Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã xác định mục tiêu đến năm 2030 đưa tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững; trở thành trung tâm du lịch của vùng và là tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Định hướng này, theo anh Nguyễn Tường Lâm, mở ra “không gian rất rộng” để thanh niên thể hiện vai trò tiên phong. Tổ chức Đoàn có trách nhiệm định hướng tầm nhìn, khát vọng và phương thức hành động mới cho tuổi trẻ, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn đã gợi mở năm nhóm nhiệm vụ lớn, đề nghị các cấp bộ Đoàn nghiên cứu, thảo luận và cụ thể hóa trong chương trình hành động nhiệm kỳ mới.

Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục. Công tác giáo dục phải kiên định các nội dung mang tính nguyên tắc, tập trung xây dựng lớp thanh niên Điện Biên yêu nước, có lý tưởng, đạo đức, bản lĩnh; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng đa chiều, tăng tương tác, lấy đoàn viên làm chủ thể.

Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ “báo cáo số lượng” sang “đánh giá thực chất”, thông qua kiểm tra, đánh giá nhận thức đoàn viên sau học tập nghị quyết, chuyên đề lý luận, nhất là qua các nền tảng số như ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa tại Đại hội.

Thứ hai, triển khai phong trào hành động theo hướng rõ mục tiêu, rõ nội dung, rõ sản phẩm. Phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” cần tập trung vào năm lĩnh vực mà “chỉ thanh niên mới có thể đi đầu”: phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; làm giàu chính đáng; hội nhập quốc tế; tình nguyện vì cộng đồng; tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi phong trào phải có mục tiêu định lượng, sản phẩm cụ thể, kiên trì thực hiện suốt nhiệm kỳ, tránh tình trạng làm theo phong trào, thiếu bền vững.

Thứ ba, nâng cao thực chất chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn. Bí thư Trung ương Đoàn thẳng thắn chỉ ra tình trạng “hình nón ngược”: báo cáo đẹp nhưng cơ sở yếu; nhiều chi đoàn sinh hoạt hình thức, thiếu sức hút, thậm chí có nơi không có bí thư chi đoàn.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, không thể có đoàn viên ưu tú nếu chi đoàn không mạnh; không thể có chi đoàn mạnh nếu sinh hoạt không hấp dẫn. Các cấp bộ Đoàn cần đổi mới triệt để phương thức theo dõi, đánh giá, xếp loại chi đoàn, đoàn viên, ứng dụng công nghệ số, khắc phục tình trạng “bình quân chủ nghĩa”.

Thứ tư, xác định ba đột phá chiến lược gồm: đổi mới phương thức hoạt động theo tinh thần “tăng hành động, giảm khẩu hiệu”; đột phá về chuyển đổi số, coi thanh niên là trung tâm và lực lượng nòng cốt; đột phá trong hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gắn với tài nguyên bản địa.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm yêu cầu đổi mới phương thức triển khai công tác Đoàn theo nguyên tắc “3 dễ - 3 rõ - 3 đo”. Trong đó, 3 dễ là dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; 3 rõ là rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; 3 đo là đo đầu vào, đo đầu ra và đo tác động, nhằm khắc phục tình trạng kế hoạch chung chung, hình thức, khó triển khai ở cơ sở.

Liên hệ thực tiễn Điện Biên, Bí thư Trung ương Đoàn lưu ý các cấp bộ Đoàn cần xác định những nhiệm vụ đột phá, mang tính bền vững, trong đó có việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tránh cách làm dàn trải, theo phong trào, “ra quân rồi lại rút”, không tạo được chuyển biến thực chất tại địa bàn.

Bí thư Trung ương Đoàn đặc biệt lưu ý việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tín dụng chính sách, khắc phục tình trạng tỉ lệ giải ngân cho thanh niên còn thấp; đồng thời thay đổi cách đánh giá kết quả hỗ trợ khởi nghiệp, từ “đếm hội nghị, lớp tập huấn” sang đo lường số dự án thành công, việc làm tạo ra và đóng góp ngân sách.

Thứ năm là xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu mới. Cán bộ Đoàn phải thực sự là “thủ lĩnh thanh niên”, gần cơ sở, gần thanh niên, gần không gian số; lắng nghe, đối thoại, nêu gương, chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả công việc.

Anh Nguyễn Tường Lâm cho rằng, đào tạo cán bộ Đoàn không thể chỉ dựa vào tập huấn trực tuyến, mà phải thông qua thực tiễn, cầm tay chỉ việc, đồng hành lâu dài để hình thành đội ngũ cán bộ tâm huyết, có kỹ năng vận động quần chúng.

Chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Điện Biên khóa XV ra mắt với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao, Bí thư Trung ương Đoàn bày tỏ tin tưởng tập thể lãnh đạo mới đủ phẩm chất, năng lực để dẫn dắt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới.

“Với tinh thần Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển, tuổi trẻ Điện Biên sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, đóng góp thiết thực vào mục tiêu đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh”, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.