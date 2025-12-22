Thanh niên Đất Tổ cam kết xung kích, sáng tạo, đưa Phú Thọ vươn lên tốp đầu cả nước

TPO - Trong nhiệm kỳ mới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ tập trung xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, làm chủ khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, sẵn sàng hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Tạo nền tảng vững chắc bước vào giai đoạn phát triển mới

Ngày 22/12, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ I nhiệm kỳ 2025- 2030 được tổ chức long trọng. Nhiệm kỳ 2022–2025 diễn ra trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ – Vĩnh Phúc – Hòa Bình. Tuy nhiên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục giữ vững vai trò xung kích, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn rõ nét, tạo nền tảng quan trọng cho chặng đường phát triển mới.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, một trong những điểm nổi bật của nhiệm kỳ là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đổi mới mạnh mẽ, đi vào chiều sâu. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không còn mang tính phong trào mà trở thành nền nếp thường xuyên trong toàn Đoàn.

Các cấp bộ Đoàn đã chủ động làm mới hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, giúp nội dung giáo dục của Đoàn đến đúng đối tượng, trúng mối quan tâm của thanh niên. Cùng với đó, công tác nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng được triển khai chủ động, bài bản, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trong thanh niên.

Các phong trào hành động cách mạng tiếp tục là trụ cột của công tác Đoàn. Phong trào Thanh niên tình nguyện phát triển cả về quy mô lẫn chiều sâu, với hơn 6.300 công trình, phần việc thanh niên được triển khai, tập trung vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó thiên tai và hỗ trợ chuyển đổi số ở cơ sở. Những việc làm cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ đã góp phần giải quyết các vấn đề dân sinh, tạo dấu ấn rõ nét trong cộng đồng.

Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo ghi nhận hơn 45.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên, nhiều sáng kiến được ứng dụng hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong khi đó, phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt của thanh niên trong công tác quốc phòng – an ninh, với gần 17.700 thanh niên lên đường nhập ngũ, tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở.

Các chương trình đồng hành với thanh niên ngày càng đi vào thực chất. Tổ chức Đoàn khẳng định rõ vai trò “bà đỡ” cho thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp. Nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội do Đoàn quản lý đạt trên 3.635 tỷ đồng, hỗ trợ hàng chục nghìn thanh niên phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững.

Công tác hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao thể chất và đời sống tinh thần cho thanh niên được triển khai đồng bộ, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ cho quá trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Công tác xây dựng Đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh đã kết nạp hơn 85.500 đoàn viên mới, tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên đạt 72%. Chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn từng bước được nâng lên, thích ứng với yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy sau sáp nhập.

Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ Bùi Đức Giang phát biểu.

Đặc biệt, vai trò của Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng rõ nét. Hơn 21.600 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó gần 16.200 đồng chí được đứng trong hàng ngũ của Đảng, khẳng định vai trò của Đoàn là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”.

Định vị vai trò tuổi trẻ Phú Thọ trong không gian phát triển mới

Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, trong không gian phát triển mới của tỉnh Phú Thọ, công tác Đoàn xác định năm định hướng trọng tâm mang tính xuyên suốt. Trước hết là xây dựng lớp thanh niên Phú Thọ thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, khát vọng cống hiến, làm chủ khoa học – công nghệ và chuyển đổi số, sẵn sàng hội nhập quốc tế.

"Việc đổi mới cách làm công tác Đoàn là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh Phú Thọ. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và mở rộng không gian phát triển. Tổ chức Đoàn cần lấy thanh niên làm trung tâm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, quản lý, tổ chức phong trào, qua đó tạo môi trường để thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp – logistics trong thời gian tới", trích tham luận “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở trong điều kiện chuyển đổi số và sáp nhập đơn vị hành chính” của Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Yên Lạc.

Cùng với đó, tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, lấy thanh niên làm trung tâm, chuyển từ phong trào dàn trải sang các hoạt động có chiều sâu, bám sát nhu cầu, lợi ích chính đáng của từng nhóm thanh niên.

Ông Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn diện mà tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Phú Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Các phong trào hành động cách mạng được định hướng rõ nét hơn vào những lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên như công nghiệp, hạ tầng, logistics, cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, qua đó phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế – xã hội.

Song song với đó, Tỉnh Đoàn Phú Thọ chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, đồng hành với thanh niên trong học tập, đào tạo nghề, khởi nghiệp, lập nghiệp, hình thành lực lượng lao động trẻ có tay nghề, kỷ luật công nghiệp, đáp ứng yêu cầu của các khu công nghiệp và trung tâm logistics. Trên nền tảng đó, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tiếp tục khẳng định vai trò của Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ cơ sở.

Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn diện mà tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Phú Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh những định hướng lớn cho công tác Đoàn trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, trong nước và của tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần tiên phong, năng động, sáng tạo, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ Phú Thọ đã thể hiện rõ vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi được chú trọng, đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Các phong trào hành động cách mạng tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Nhiều phong trào, chương trình như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, các chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai hiệu quả, với hơn 6.300 công trình thanh niên các cấp được xây dựng; hơn 45 nghìn ý tưởng, sáng kiến được đề xuất; nhiều đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại cơ sở. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn đạt nhiều kết quả nổi bật, với hơn 85 nghìn đoàn viên mới được kết nạp, trên 16 nghìn đoàn viên ưu tú được giới thiệu và kết nạp Đảng; 100% chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022–2025 đều đạt và vượt kế hoạch.

Bước vào nhiệm kỳ mới, trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ đang nỗ lực vươn lên trở thành cực tăng trưởng, trung tâm công nghiệp – logistics của vùng và tiến tới thành phố trực thuộc Trung ương, ông Bùi Văn Quang đề nghị tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng các phong trào đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển của tỉnh. Đoàn cần chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời định hướng dư luận trong thanh niên, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời phát huy vai trò trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu khơi dậy tinh thần tự học, tự rèn luyện, làm chủ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong mỗi đoàn viên, thanh niên; tăng cường đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong tiếp cận việc làm, phát triển kinh tế. Tin tưởng vào thế hệ trẻ, ông Bùi Văn Quang khẳng định tuổi trẻ Đất Tổ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã ra mắt Ban Chấp hành khóa mới gồm 39 anh, chị; Ban Thường vụ là 12 anh, chị. Anh Bùi Đức Giang tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn khóa mới. Các Phó Bí thư gồm các anh Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thành Luân.