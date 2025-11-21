Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Phú Thọ hoàn thành Đại hội Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2025 – 2030

Viết Hà
TPO - Với tinh thần xung kích, chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao, tính đến nay, toàn bộ 155/155 Đoàn thanh niên các xã, phường và Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn Phú Thọ đã tổ chức thành công đại hội đại biểu, hội nghị đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

a1.jpg
Đại hội Chi đoàn Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

Anh Bùi Đức Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ cho biết, công tác chuẩn bị đại hội được Đoàn thanh niên các xã, phường và Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn thực hiện nghiêm túc, bài bản, bám sát Điều lệ Đoàn và các hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

Tinh thần dân chủ, đoàn kết và đổi mới được phát huy trong toàn bộ quá trình xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự và tổ chức đại hội. Các cấp bộ Đoàn đã chủ động tham mưu với cấp ủy, đồng thời huy động trí tuệ tập thể nhằm bảo đảm đại hội diễn ra đúng tiến độ, chất lượng.

“Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự nỗ lực lớn của các cấp bộ Đoàn trong bối cảnh địa phương đang triển khai việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”, anh Bùi Đức Giang nhấn mạnh.

Tại đại hội, các đơn vị tiến hành đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2025, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, giải pháp nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ I và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

a3.jpg
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Nông Trang lần thứ I.

Bên cạnh đó, đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành khóa mới, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và lựa chọn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn cấp trên theo đúng quy định. Nhân sự được kiện toàn bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu và thể hiện sự tín nhiệm của đoàn viên thanh niên.

Anh Bùi Đức Giang cho hay, thành công của Đại hội Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khẳng định sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, đồng thời cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và quyết tâm đổi mới của tuổi trẻ tỉnh Phú Thọ.

"Việc hoàn thành đại hội ở cấp này tạo nền tảng vững chắc để tiến tới tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ I, mở ra giai đoạn phát triển mới, thể hiện bản lĩnh, khát vọng và trí tuệ của thanh niên tỉnh nhà”, anh Bùi Đức Giang nhấn mạnh.

Viết Hà
#tỉnh Phú Thọ #Đoàn Thanh niên #đại hội đoàn #nhiệm kỳ 2025–2030 #tuổi trẻ #tinh thần xung kích #Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ

