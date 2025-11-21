Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Công bố biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030

Châu Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với hình tượng ngọn lửa rực cháy, huy hiệu Đoàn đặt ở vị trí trung tâm, biểu trưng là sự kết hợp hài hoà giữa huy hiệu Đoàn và các khối tạo hình thể hiện tinh thần “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển” của tuổi trẻ Ninh Bình trong kỷ nguyên mới, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tỉnh Đoàn Ninh Bình vừa công bố biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Biểu trưng mang nhiều tầng ý nghĩa, thể hiện khát vọng, bản lĩnh và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ Ninh Bình trong kỷ nguyên mới.

Hình ảnh ngọn lửa đỏ rực là điểm nhấn đầu tiên, tượng trưng cho dấu mốc Đại hội lần thứ nhất và cho ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê cháy bỏng của thanh niên. Từ ngọn lửa ấy, hành trình mới của tuổi trẻ Ninh Bình được soi sáng bởi khát vọng cống hiến và ý chí vươn lên mạnh mẽ.

z7243720701466-bf1139cdbc9654bba8f91f45274456f3.jpg

Màu xanh của Đoàn được cách điệu mềm mại như đôi bàn tay nâng đỡ, chở che và dìu dắt lý tưởng sống đẹp của thanh niên. Hình khối này đồng thời gợi mở giá trị niềm tin, tinh thần đoàn kết và sự gắn bó bền chặt - những phẩm chất làm nên sức mạnh tập thể của tổ chức Đoàn.

Đặt tại vị trí trung tâm là Huy hiệu Đoàn, đóng vai trò “trái tim” của biểu trưng, thể hiện vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho mọi phong trào, hoạt động của tuổi trẻ. Chính giữa thân biểu trưng là hình khối cách điệu từ số I La Mã, đại diện cho sự vững vàng, hiện đại và quyết tâm tiên phong của thanh niên Ninh Bình trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Hình tượng con thuyền vươn ra biển lớn ở phần chân đế mang thông điệp về sức mạnh tập thể, tinh thần xung kích và ý chí vượt sóng vươn xa. Đây cũng là hình ảnh ẩn dụ cho khát vọng đổi mới và hội nhập của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Tổng thể biểu trưng là sự kết hợp hài hòa giữa Huy hiệu Đoàn và các khối tạo hình hiện đại, thể hiện trọn vẹn tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, khát vọng sáng tạo của thanh niên Ninh Bình.

Biểu trưng truyền tải thông điệp chung: “Tuổi trẻ Ninh Bình: Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, thể hiện quyết tâm góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và hiện đại trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Châu Linh
#Biểu trưng #Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I #khát vọng #bản lĩnh #tiên phong #tuổi trẻ Ninh Bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục