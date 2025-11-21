Công bố biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030

TPO - Với hình tượng ngọn lửa rực cháy, huy hiệu Đoàn đặt ở vị trí trung tâm, biểu trưng là sự kết hợp hài hoà giữa huy hiệu Đoàn và các khối tạo hình thể hiện tinh thần “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển” của tuổi trẻ Ninh Bình trong kỷ nguyên mới, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tỉnh Đoàn Ninh Bình vừa công bố biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Biểu trưng mang nhiều tầng ý nghĩa, thể hiện khát vọng, bản lĩnh và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ Ninh Bình trong kỷ nguyên mới.

Hình ảnh ngọn lửa đỏ rực là điểm nhấn đầu tiên, tượng trưng cho dấu mốc Đại hội lần thứ nhất và cho ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê cháy bỏng của thanh niên. Từ ngọn lửa ấy, hành trình mới của tuổi trẻ Ninh Bình được soi sáng bởi khát vọng cống hiến và ý chí vươn lên mạnh mẽ.

Màu xanh của Đoàn được cách điệu mềm mại như đôi bàn tay nâng đỡ, chở che và dìu dắt lý tưởng sống đẹp của thanh niên. Hình khối này đồng thời gợi mở giá trị niềm tin, tinh thần đoàn kết và sự gắn bó bền chặt - những phẩm chất làm nên sức mạnh tập thể của tổ chức Đoàn.

Đặt tại vị trí trung tâm là Huy hiệu Đoàn, đóng vai trò “trái tim” của biểu trưng, thể hiện vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho mọi phong trào, hoạt động của tuổi trẻ. Chính giữa thân biểu trưng là hình khối cách điệu từ số I La Mã, đại diện cho sự vững vàng, hiện đại và quyết tâm tiên phong của thanh niên Ninh Bình trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Hình tượng con thuyền vươn ra biển lớn ở phần chân đế mang thông điệp về sức mạnh tập thể, tinh thần xung kích và ý chí vượt sóng vươn xa. Đây cũng là hình ảnh ẩn dụ cho khát vọng đổi mới và hội nhập của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Tổng thể biểu trưng là sự kết hợp hài hòa giữa Huy hiệu Đoàn và các khối tạo hình hiện đại, thể hiện trọn vẹn tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, khát vọng sáng tạo của thanh niên Ninh Bình.

Biểu trưng truyền tải thông điệp chung: “Tuổi trẻ Ninh Bình: Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, thể hiện quyết tâm góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và hiện đại trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.