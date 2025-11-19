Anh Nguyễn Thế Duy làm chủ nhiệm Chi hội Doanh nhân trẻ cụm phía Bắc TPHCM

TPO - Chi hội Doanh nhân trẻ Bình Dương được thành lập sau khi TPHCM hợp nhất từ ba tỉnh, thành phố. Phạm vi Chi hội thuộc khu vực phía Bắc TPHCM. Anh Nguyễn Thế Duy được tín nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Chi hội này.

Ngày 19/11, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM đã công bố Quyết định thành lập Chi hội Doanh nhân trẻ Bình Dương và công nhận Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2025 – 2027. Tham dự lễ có anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM.

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng và Quốc hội, kể từ ngày 1/7/2025, tỉnh Bình Dương cùng với TPHCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức hợp nhất, đi vào hoạt động với tên gọi TPHCM, gồm 168 đơn vị hành chính xã, phường, đặc khu.

Theo đó, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã thực hiện công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ TPHCM phù hợp với điều kiện mới của chính quyền địa phương 2 cấp.

Ra mắt Chi hội Doanh nhân trẻ Bình Dương

Chi hội Doanh nhân trẻ Bình Dương được thành lập với phạm vi hoạt động trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một, huyện Bàu Bàng, huyện Dầu Tiếng và TP. Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương (cũ) và công nhận Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2025 – 2027; đồng thời, xác định phạm vi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhiệm kỳ mới.

Sự ra đời của Chi hội Doanh nhân trẻ Bình Dương nhằm khẳng định quyết tâm đổi mới, mở rộng quy mô và nâng cao sức ảnh hưởng của cộng đồng doanh nhân trẻ tại vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ.

Theo quyết định, anh Nguyễn Thế Duy - Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát Triển Công Nghiệp Becamex được tín nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Chi hội Doanh nhân trẻ Bình Dương. Ba phó chủ nhiệm gồm anh Nguyễn Tấn Hải, chị Hoàng Ngọc Hồng và anh Trần Duy Khánh.

Anh Nguyễn Thế Duy làm Chủ nhiệm Chi hội Doanh nhân trẻ Bình Dương

Tại lễ ra mắt chi hội, anh Nguyễn Thế Duy cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới biến động khó lường, chuỗi cung ứng dịch chuyển, cạnh tranh ngày càng khốc liệt; đồng thời, các xu hướng chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, phát triển bền vững đang tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức mới cho cộng đồng doanh nghiệp.

Theo anh Duy, Chi hội Doanh nhân trẻ Bình Dương không chỉ đơn thuần hoạt động trong phạm vi một địa phương TPHCM mới, mà phải mang trong mình vai trò là cầu nối liên kết vùng, là lực lượng đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, hội nhập và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của doanh nhân Việt Nam.

Về định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ, Chủ nhiệm Chi hội doanh nhân trẻ Bình Dương cho biết, sẽ xây dựng Chi hội đoàn kết, vững mạnh; đẩy mạnh kết nối giao thương, liên kết vùng và cả nước; nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; trách nhiệm xã hội và lan tỏa giá trị doanh nhân trẻ.