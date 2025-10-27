Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và tỉnh Cà Mau phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

TPO - Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và UBND tỉnh Cà Mau phối hợp đẩy mạnh phát triển và kết nối cộng đồng doanh nhân trẻ, hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; hợp tác trong đào tạo, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số và xúc tiến thương mại.

Trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp năm 2025, ngày 26/10, diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Cà Mau và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Dự chương trình có ông Nguyễn Hồ Hải – Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau; ông Phạm Thành Ngại - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; anh Đặng Hồng Anh – Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; anh Dương Long Thành - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Cà Mau và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

﻿Ảnh: BTC

Theo thỏa thuận, hai bên tập trung triển khai 3 nội dung chính: Phát triển và kết nối cộng đồng doanh nhân trẻ, hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; hợp tác trong đào tạo, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số và xúc tiến thương mại; đồng hành trong các chương trình an sinh xã hội, phát triển bền vững và trách nhiệm cộng đồng tại địa phương.

Phát biểu tại Diễn đàn, anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bày tỏ mong muốn cùng tỉnh tăng cường các hoạt động kết nối đầu tư, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số doanh nghiệp và lan tỏa tinh thần doanh nhân trẻ Việt Nam năng động, sáng tạo, trách nhiệm.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tài trợ 5 tỉ đồng nhằm thực hiện dự án xây dựng nhà vệ sinh - công trình lọc nước sạch cho các trường học trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và UBND tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức Giải pickleball giao lưu, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó, hiểu biết và hợp tác giữa lãnh đạo tỉnh và cộng đồng DNT cả nước.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Cà Mau, đoàn công tác Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trao 2 căn nhà tình thương cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh (trị giá 70 triệu đồng/căn) và 50 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh (tổng trị giá 100 triệu đồng)…