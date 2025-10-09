Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới

TPO - Tiếp thu chỉ đạo sâu sắc của Thủ tướng, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cam kết tiên phong triển khai những sáng kiến chiến lược, có sức lan tỏa lớn, như khởi xướng chương trình “Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới”, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi 5 triệu hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp.

Chiều 9/10, tại Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chia sẻ, cộng đồng doanh nhân rất thấm thía sự đồng hành quyết liệt, thực chất của Chính phủ và cá nhân Thủ tướng.

Tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” đã không còn là khẩu hiệu, mà thực sự đã trở thành phương châm hành động, lan tỏa niềm tin và khơi thông các điểm nghẽn cho doanh nghiệp.

Theo anh Đặng Hồng Anh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tái tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, với sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Diễn đàn đã nói lên khát vọng chung của cộng đồng doanh nghiệp về một “thể chế kiến tạo” - minh bạch, hiệu quả và có tính tổng thể - để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, tự tin cạnh tranh và phát triển bền vững.

Quan trọng hơn cả, diễn đàn đã chuyển hóa thành công tinh thần từ đối thoại đến hành động, thể hiện trách nhiệm và cam kết của cộng đồng doanh nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Ảnh: Nhật Bắc

"Tiếp thu chỉ đạo sâu sắc của Thủ tướng, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cam kết tiên phong triển khai những sáng kiến chiến lược, có sức lan tỏa lớn. Chúng tôi sẽ khởi xướng chương trình “Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới”, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi 5 triệu hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp", anh Đặng Hồng Anh nói.

Theo Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội vừa chính thức ra mắt bộ tài liệu tổng hợp Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và công bố chương trình đào tạo 10.000 CEO, triển khai ngay từ cuối năm nay đến hết năm 2030 với 8 năng lực đào tạo cốt lõi liên quan mật thiết đến doanh nhân, doanh nghiệp, với mục tiêu bồi đắp một thế hệ lãnh đạo có tâm, có tầm, có tài.

Chương trình không chỉ trang bị kiến thức kiến tạo một thế hệ lãnh đạo có đủ bản lĩnh và năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế, sẵn sàng hội nhập, mà còn chú trọng đến thực tiễn thông qua các hoạt động gặp gỡ trực tiếp và đi thực tế tại các cơ sở, nhà máy, văn phòng, giúp học viên là những nhà khởi nghiệp, CEO - hiểu sâu hơn về mô hình vận hành, quản lý và thực tiễn sản xuất - kinh doanh.

Chương trình sẽ được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống Hội tại 34 tỉnh, thành và 16 Câu lạc bộ trực thuộc Trung ương Hội, nhằm lan tỏa tinh thần học tập, kết nối và phát triển đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

"Qua đó, chúng tôi mong muốn góp phần trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh của khối kinh tế tư nhân, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược phát triển quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 68", anh Hồng Anh nói.

Bên cạnh đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng xác định việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại nội khối là nhiệm vụ trọng tâm.

Nhiều hoạt động thiết thực, hướng tới hội viên sẽ được triển khai mạnh mẽ nhằm tạo ra một hệ sinh thái kết nối, giao thương hiệu quả trong toàn hệ thống Hội và ngoài Hội, giúp doanh nghiệp tiết kiệm từ 8 - 20% định phí hàng năm, giảm chi phí makerting, chi phí bán hàng.

Ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, cùng nhau lớn mạnh, thúc đẩy ký kết chiến lược với nhiều định chế tài chính, ngân hàng lớn để tìm những nguồn vốn với điều kiện thông thoáng hơn cho hội viên.