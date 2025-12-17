Xây dựng lực lượng trẻ hỗ trợ đắc lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

TPO - Xây dựng lực lượng đoàn viên, thanh niên bảo đảm yêu cầu theo hướng tinh gọn, đủ mạnh để phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đó là nhận định của tác giả Ngô Thanh Long - Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương trong tác phẩm “Cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” tại cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2025.

Lực lượng trẻ kiên định, sáng tạo, nhạy bén

Trong các tổ chức chính trị - xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là lực lượng xung kích để đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục và lan tỏa các giá trị, ý nghĩa bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Xây dựng lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ xây dựng hệ thống về tổ chức và cá nhân, trong đó chủ thể tham gia là cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ đáp ứng yêu cầu được giao; cơ cấu, tổ chức hoạt động và các điều kiện đảm bảo của hệ thống bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thế lực thù địch.

Theo đó, câu hỏi cấp thiết đặt ra là làm sao xây dựng một lực lượng trẻ kiên định, có bản lĩnh vững vàng, nhưng không thiếu sự sáng tạo và nhạy bén, hỗ trợ đắc lực cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung. Thanh niên phải bắt đầu trau dồi và tự trau dồi ra sao để hình thành nên phẩm chất, sự kiên định, ý chí trung thành, bản lĩnh từ trong quan điểm, lập trường chính trị.

Xây dựng lớp thanh niên chủ lực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng.

Củng cố và phát huy bản lĩnh chính trị

Để củng cố và phát huy bản lĩnh chính trị của những người trẻ, tư tưởng của đoàn viên, thanh niên phải được dần hình thành từ nền tảng giáo dục trong gia đình, nhà trường và xã hội, qua quá trình rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành trong môi trường công tác thực tiễn.

Các cấp bộ Đoàn cần xác định việc rèn luyện bản lĩnh chính trị là nhiệm vụ quan trọng của thanh niên, chăm lo xây dựng, cấu thành và rèn luyện nên phẩm chất tâm lý tích cực, tốt đẹp để từ đó thể hiện sự kiên định, ý chí trung thành với lý tưởng mà bản thân lực lượng đoàn viên, thanh niên đã tin và đã chọn.

Khi đó đoàn viên, thanh niên sẽ thể hiện ngay ở hành vi, lối sống, trong hoạt động xã hội và qua việc noi theo các tấm gương tiêu biểu trong tổ chức Đoàn của mình. Ở tầng nhận thức cao hơn, họ sẽ định hình nên sự vững vàng trong quan điểm, lập trường chính trị. Khi đó, họ sẽ lan tỏa sự “nhạy bén chính trị”, sự tôn trọng chuẩn mực “chân, thiện, mỹ” để tạo nên thói quen ứng xử độc lập, sáng tạo, chuẩn mực trong đời sống chính trị - xã hội, sẵn sàng phản biện, phê phán, đấu tranh với tiêu cực.

Qua đó, khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong tình hình mới.

Do vậy, cần xác định, đấu tranh tư tưởng, lý luận không chỉ là việc làm của riêng Đảng, Nhà nước và các cơ quan mà là cuộc đấu tranh của chính mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; mà yếu tố xung kích, đổi mới, sáng tạo trong công tác này chính là lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Việc bồi dưỡng phải bám sát xu thế phát triển của thời đại, tận dụng thế mạnh của khoa học kỹ thuật để nâng cao công tác tập huấn, bồi dưỡng những kỹ năng mới này nhằm lan tỏa thông tin tích cực trên các nền tảng, môi trường khác nhau.

Tập huấn các kỹ năng nhằm nâng cao trình độ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong số các kỹ năng này, kỹ năng quan trọng nhất đó là phát hiện, nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, trọng tâm là những yếu tố có tác động trực tiếp đến đoàn viên, thanh niên...