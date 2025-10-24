'Chiếc khiên' bảo vệ nền tảng tư tưởng từ xa

TP - Với lợi thế được đào tạo bài bản ở các nước tiên tiến, có kinh nghiệm thực tiễn, làm việc trong môi trường khoa học - công nghệ phát triển cao, đặc biệt có quan hệ sâu rộng ở nước sở tại cũng như trên thế giới, trí thức kiều bào ở nước ngoài là lực lượng quan trọng và cần được chăm sóc đặc biệt, trở thành “chiếc khiên” bảo vệ nền tư tưởng của Đảng.

Đó là một trong những điểm nhấn trong tác phẩm “Bảo vệ nền tư tưởng của Đảng - trách nhiệm của trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài” của PGS.TS Trần Lê Hưng - công tác tại Trường kỹ sư Paris, ĐH Gustave Eiffel (Pháp) tại Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên năm 2025. Tác phẩm này cũng đoạt giải Triển vọng tại Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng toàn quốc.

Nhận diện âm mưu lôi kéo, mua chuộc

Ở môi trường ngoài nước, các thế lực thù địch, chống phá hoạt động mạnh mẽ và luôn tìm mọi cách xuyên tạc, bóp méo, gieo rắc những tư tưởng phủ định vai trò, vị thế lãnh đạo của Đảng đối với nhân dân Việt Nam. Chúng thường có hành vi lôi kéo lực lượng thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại các nước sở tại. Do vậy, vai trò của tổ chức Hội, nhất là người đứng đầu Hội ở nước ngoài rất quan trọng.

Hơn nữa, ở nước ngoài, thanh niên được tiếp cận nhiều nguồn thông tin, những biểu hiện về “xa rời chính trị” ngày càng rõ rệt. Những nguồn tư tưởng ngoại lai dần dần du nhập, thẩm thấu vào thế hệ thanh niên, trở thành mầm mống gây hại không có thuốc chữa, nếu thanh niên không được nâng cao sức “đề kháng”.

Thời gian qua, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước chịu ảnh hưởng không nhỏ từ các tác động tiêu cực, mặt trái xã hội và các chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự tương phản của văn hóa trong và ngoài, mâu thuẫn cục bộ giữa lý tưởng và hiện thực, nghĩa vụ và quyền lợi, cống hiến và hưởng thụ.

Bên cạnh đó, các đối tượng thường xuyên lợi dụng các nền tảng xã hội tung ra thông tin “xấu”, “độc”; thổi phồng các biểu hiện tiêu cực xã hội như tham nhũng, lãng phí, quan liêu; thường xuyên xuyên tạc, bóp méo sự thật.

Các thanh niên khi đi du học hầu hết đã đủ tuổi trưởng thành, có nhận thức chính trị rõ ràng, được đào tạo cơ bản từ trong nước. Tuy nhiên, công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị cho thanh niên Việt Nam ở nước ngoài gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Mặt khác, thanh niên với tuổi đời trẻ, thiếu kinh nghiệm và kỹ năng sống, một số lười tu dưỡng, học tập, mắc bệnh hình thức, cá nhân, tự cao, tự đại; tâm lý, tính cách chưa ổn định, khả năng chọn lọc, lĩnh hội kiến thức còn hạn chế, dễ hoang mang, dao động khi gặp khó khăn, thử thách.

Thực tế, ở nước ngoài, ngoài Ban cán sự Đoàn tại một số quốc gia thì đa phần thanh niên, sinh viên Việt Nam sinh hoạt dưới mái nhà chung là Hội sinh viên Việt Nam tại quốc gia sở tại. Lợi dụng những đặc điểm của tâm lý tuổi trẻ là dễ tiếp cận cái mới, thích tự do, muốn khẳng định mình, nhưng đôi lúc việc nhận thức các vấn đề chính trị-xã hội vẫn còn những hạn chế nhất định.

Thực tế đã có không ít trường hợp du học sinh, trí thức trẻ bị lôi kéo, tham gia vào các tổ chức “xã hội dân sự”, “tự do ngôn luận”, “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “môi trường”, “giới tính”... dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Các hành vi này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, tương lai của thế hệ trẻ mà còn đe dọa đến an ninh quốc gia, tương lai đất nước. Điều này chúng ta không thể chủ quan, đòi hỏi phải nhận diện kịp thời, đúng đắn và có những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và lên án mạnh mẽ với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

Tăng kết nối thanh niên trong và ngoài nước

Về phía cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội, và đặc biệt nhà trường cần phải có nhiều hình thức tập hợp thanh niên, tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Chúng ta cần coi trọng phương châm “nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa rộng” ngay từ khi các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường, trước khi đi du học.

Điều này cần chú trọng không chỉ đối với các học sinh ở bậc phổ thông mà còn đặc biệt quan tâm tới bậc đại học, các khoa, ngành, chương trình đào tạo có yếu tố “quốc tế”, “tiên tiến” khi cắt giảm các tín chỉ về học phần chính trị trong khung đào tạo của mình.

Bên cạnh đó, cần đổi mới về hình thức tuyên truyền, sáng tạo, thu hút thanh niên, linh hoạt ứng dụng, vận dụng các công nghệ mới, đặc biệt công nghệ số, có tích hợp với đặc điểm mỗi cơ quan, đơn vị, vùng miền để thu hút sự quan tâm, giúp thanh niên nhận thức được trách nhiệm của bản thân.

Đối với tổ chức Hội, Hội người Việt, các tổ chức chính trị-xã hội ở nước ngoài cũng cần kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên. Việc này giúp chúng ta có biện pháp, cách thức định hướng tư tưởng chính trị, kịp thời tuyên truyền, giáo dục, uốn nắn những thanh niên có biểu hiện tư tưởng lệch lạc, có xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để các thế lực thù địch, phản động có cơ hội lôi kéo, mua chuộc thanh niên.

Bên cạnh đó, cần tích cực tăng cường vai trò kết nối của các tổ chức chính trị-xã hội trong nước với nước ngoài, linh hoạt vận dụng, sáng tạo tổ chức các cuộc thi như “Sinh viên 5 tốt”, tăng sức kết nối thanh niên sinh viên trong và ngoài nước, tạo ra tập thể thống nhất, đoàn kết, bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Pháp. Ảnh: NVCC

Làm tốt điều này sẽ giúp chúng ta, dù có xa cách về mặt địa lý nhưng luôn chung lý tưởng, cùng hỗ trợ, thúc đẩy nhau tiến bộ, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh.

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, tăng cường khả năng “miễn dịch”, nâng cao “sức đề kháng” trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các đối tượng xấu, luôn đồng hành cùng những sự kiện lớn của dân tộc; thường xuyên suy nghĩ, đóng góp, đề xuất ý kiến, sáng kiến để dựng xây Tổ quốc.

Mỗi thanh niên, trí thức trẻ nước ngoài cần ý thức rõ trách nhiệm bản thân. Mỗi cá nhân là một đại sứ, đại diện hình ảnh của đất nước, là “sứ giả” lan tỏa truyền thống, cái đẹp, lịch sử, văn hóa, hình ảnh con người Việt Nam đến với bè bạn quốc tế.

Do đó cần thường xuyên trau dồi bản thân, rèn luyện đạo đức, chỉ đưa những thông tin chính xác, chính thống đến với bè bạn quốc tế, luôn sẵn sàng lên tiếng phản đối, phản bác, lên án những tổ chức, cá nhân có những quan điểm, phát ngôn, luận điểm sai trái, thù địch, gây xâm hại đến lợi ích quốc gia, ảnh hưởng đến an ninh, chủ quyền Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các tổ chức Hội, sinh viên, thanh niên ở ngoài nước thường xuyên nhắc nhở nhau thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, nhà nước Việt Nam và tôn trọng luật pháp quốc gia sở tại, sẵn sàng hỗ trợ với tấm lòng nhân ái, tạo hình ảnh tốt đẹp, thân thiện trong cộng đồng quốc tế.

PGS.TS Trần Lê Hưng vinh dự được bắt tay Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khuôn khổ buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Pháp. Ảnh: NVCC

Mỗi thanh niên, trí thức trẻ nước ngoài cần ý thức rõ trách nhiệm bản thân. Mỗi cá nhân là một đại sứ, đại diện hình ảnh của đất nước, là “sứ giả” lan tỏa truyền thống, cái đẹp, lịch sử, văn hóa, hình ảnh con người Việt Nam đến với bè bạn quốc tế.

“Mặt trận” không gian mạng cũng cần sử dụng triệt để, thu hút đông đảo công chúng với cách làm thông tin đa dạng, mới mẻ sáng tạo nhưng không bị bóp méo. Mỗi tài khoản cá nhân của mỗi thanh niên, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài phải trở thành nguồn thông tin đáng tin cậy, tuyệt đối không chạy theo trào lưu, xu hướng có tính chất tiêu cực.

Kịp thời phát hiện, cảnh báo cho cộng đồng về các trang cung cấp thông tin xấu, độc, giả mạo; phát hiện kịp thời các nguy cơ xâm hại đến nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó phối hợp các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, để “bảo vệ nền tư tưởng của Đảng là công việc, trách nhiệm đến từng cá nhân”.